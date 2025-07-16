Путин уже ответил на ультиматум Трампа новыми ударами по Украине, - Sky News
Российский диктатор Владимир Путин ответил на ультиматум президента США Дональда Трампа по достижению мирного соглашения в течение 50 дней очередным ракетно-дроновым обстрелом городов Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, так считает аналитик Sky News по вопросам безопасности и обороны Майкл Кларк.
По его словам, после того, как Россия осуществила очередные ночные удары по Украине, Кремль посылает миру и лично Трампу циничный сигнал.
"Сообщение, которое россияне посылают остальному миру, заключается в том, что это все будет продолжаться. Россия наносит удары по городам по всей Украине, которые имеют как военное, так и гражданское значение", - говорится в материале.
Кроме того, Россия также демонстрирует, что она "не поражена" последними заявлениями американского лидера.
Напомним, в ночь на 16 июля войска РФ атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М" из Крыма, а также 400-ми ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, до 255 из них - "Шахеды". Основные направления удара - Кривой Рог, Харьков, Винница.
Накануне президент США Дональд Трамп пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.
Кая Каллас считает, что Трамп должен был бы предоставить Путину более короткий срок для мирного соглашения о прекращении войны против Украины.
Дмитрий Медведев назвал 50 дней Трампа "театральным ультиматумом", добавив, что России все равно.
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