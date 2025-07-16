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Новости Массированный ракетный обстрел Отношения Трампа и путина
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Путин уже ответил на ультиматум Трампа новыми ударами по Украине, - Sky News

Путину безразличен ультиматум Трампа

Российский диктатор Владимир Путин ответил на ультиматум президента США Дональда Трампа по достижению мирного соглашения в течение 50 дней очередным ракетно-дроновым обстрелом городов Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, так считает аналитик Sky News по вопросам безопасности и обороны Майкл Кларк.

По его словам, после того, как Россия осуществила очередные ночные удары по Украине, Кремль посылает миру и лично Трампу циничный сигнал.

"Сообщение, которое россияне посылают остальному миру, заключается в том, что это все будет продолжаться. Россия наносит удары по городам по всей Украине, которые имеют как военное, так и гражданское значение", - говорится в материале.

Кроме того, Россия также демонстрирует, что она "не поражена" последними заявлениями американского лидера.

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Напомним, в ночь на 16 июля войска РФ атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М" из Крыма, а также 400-ми ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, до 255 из них - "Шахеды". Основные направления удара - Кривой Рог, Харьков, Винница.

Накануне президент США Дональд Трамп пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.

Кая Каллас считает, что Трамп должен был бы предоставить Путину более короткий срок для мирного соглашения о прекращении войны против Украины.

Дмитрий Медведев назвал 50 дней Трампа "театральным ультиматумом", добавив, что России все равно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин не испугался угроз Трампа и планирует продолжить войну, - Reuters

Автор: 

обстрел (28552) путин владимир (31718) Трамп Дональд (5992) война в Украине (5229)


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Топ комментарии
+10
бо це був не ультиматум, а черговий карт-бланш. вже навіть не набридлі два тижні... ще перенапружуватись, кожен раз подовжувати...
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16.07.2025 22:31 Ответить
+8
Трамп особиста підстилка Путена...
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16.07.2025 22:25 Ответить
+8
Тому, що Трамп дав ***** 50 днів робити шо він хоче.
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16.07.2025 22:31 Ответить
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Трамп особиста підстилка Путена...
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16.07.2025 22:25 Ответить
Тому, що Трамп дав ***** 50 днів робити шо він хоче.
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16.07.2025 22:31 Ответить
Коротше чекаємо Рейгана, вся ця ******* одною ногою в могилах вже , нам протриматись 3 роки потрібно , зможемо
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16.07.2025 22:31 Ответить
бо це був не ультиматум, а черговий карт-бланш. вже навіть не набридлі два тижні... ще перенапружуватись, кожен раз подовжувати...
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16.07.2025 22:31 Ответить
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16.07.2025 22:37 Ответить
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16.07.2025 22:53 Ответить
В гостях у "городка"???
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16.07.2025 23:02 Ответить
Ультиматуми Трампа щодо прутіна і його війни в Україні, це як погрози старого імпотента…
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16.07.2025 22:45 Ответить
Україні гірко а рудий маразматик спить обісцяний і дума шо то море солоненько пахне....
Знущання всесвітнього рівня.
Чи таку бачили ми Америку?
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16.07.2025 23:01 Ответить
Хто ту Америку бачив ?
Для українця Америка - завжди була міфом ...
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16.07.2025 23:05 Ответить
Америка, допливу коли небудь я до твого берега, у є... (с) Брати Гадюкіни
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16.07.2025 23:51 Ответить
Нє-нє, чекаємо до вересня, коли утамльонниє солнцем з відпусток повернуться. Ну, і ми ж не садюги, почекаємо ще кілька тижнів після цього - нехай оклимаються
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16.07.2025 23:48 Ответить
 
 