России безразлично на "театральный ультиматум" Трампа, - Медведев

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев ответил Дональду Трампу, который дал России 50 дней для мирного соглашения о прекращении войны против Украины.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Трамп выдвинул Кремлю театральный ультиматум. Мир вздрогнул, ожидая последствий. Военизированная Европа была разочарована. России было безразлично", - ответил Медведев.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что если в течение 50 дней не будет мирного соглашения по урегулированию войны в Украине, то Штаты ударят вторичными 100% пошлинами по России.

Кая Каллас считает, что Трамп должен предоставить Путину более короткий срок для мирного соглашения по прекращению войны против Украины.

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