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Новости Санкции США против России Трамп о войне в Украине Трамп о россии
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России безразлично на "театральный ультиматум" Трампа, - Медведев

Медведєв відреагував на заяву Трампа про 50 днів

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев ответил Дональду Трампу, который дал России 50 дней для мирного соглашения о прекращении войны против Украины.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Трамп выдвинул Кремлю театральный ультиматум. Мир вздрогнул, ожидая последствий. Военизированная Европа была разочарована. России было безразлично", - ответил Медведев.

Медведєв відреагував на заяву Трампа про 50 днів

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что если в течение 50 дней не будет мирного соглашения по урегулированию войны в Украине, то Штаты ударят вторичными 100% пошлинами по России.

Кая Каллас считает, что Трамп должен предоставить Путину более короткий срок для мирного соглашения по прекращению войны против Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп пообещал предоставить Украине оружие на "миллиарды долларов", - Рютте

Автор: 

Медведев Дмитрий (4117) россия (96590) США (27494) Трамп Дональд (5972)


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Топ комментарии
+25
За 50 днів він буде ще й обісцяний та обісраний кацапами. А потім ще через 2 тижні подивиться що буде далі.
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15.07.2025 09:44 Ответить
+21
Так і всьому світу "байдуже" на ультиматуми "алкогнома"...
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15.07.2025 09:39 Ответить
+17
доні веліколєпний, тобі на спину наригали.
будеш надалі м'яти яєли?
(це риторичне питання)
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15.07.2025 09:41 Ответить
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Так і всьому світу "байдуже" на ультиматуми "алкогнома"...
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15.07.2025 09:39 Ответить
доні веліколєпний, тобі на спину наригали.
будеш надалі м'яти яєли?
(це риторичне питання)
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15.07.2025 09:41 Ответить
За 50 днів він буде ще й обісцяний та обісраний кацапами. А потім ще через 2 тижні подивиться що буде далі.
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15.07.2025 09:44 Ответить
Два дебіла це сила.
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15.07.2025 09:41 Ответить
Трампон може не 50 а 100 днів дасть кацапам щоб прийшли до тями? Тєрпіла і куколд.
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15.07.2025 09:42 Ответить
Трамп дав пуйлу ще 50 днів бомбить Україну
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15.07.2025 09:43 Ответить
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15.07.2025 09:45 Ответить
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15.07.2025 09:45 Ответить
тепер я знаю, кому тромпуша подарує нову ключку для гольфу і в яку вазу її встромить...
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15.07.2025 09:45 Ответить
О,алконавт дімка медведик сказав своє я,скоро машка синька,скаже своє слово,а там дивись зливний бачок,а ще соловей поки не співав,так що Тампона обгадять з ніг до голови,ну Соловушка мабуть відразу посейдони запустить.
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15.07.2025 09:46 Ответить
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15.07.2025 09:46 Ответить
Іноді мені здається, що цього Алко-Гнома завербував Малюк або Буданов, і він свідомо ******** в інтересах України.Трамп вже раз рефлексував на його ядерний алко-висер. Дімону не треба зупинятися в своїх намаганнях довести Трампа до сказу. Дімон, налівай!
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15.07.2025 09:48 Ответить
Цей абриган каже те, що не може казати чумаданний гном. Отже, треба зробити так, щоб такі обригани не мали ані інтернету, ані комп'ютерів або будь чого іноземного, щоб сидили на болотах, їли "бересту" або щщщщііііі та підтиралися лопухами!
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15.07.2025 09:48 Ответить
Гном медведЄв розуміється в театральних вибриках.
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15.07.2025 09:50 Ответить
Дуже добре, коли це наближене до х#йла алкочмо тролить, х#єсосить та погрожує Америці та Європі. До них швидше буде доходити справжність намірів цих потвор та яку загрозу вони несуть усьому світу.
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15.07.2025 09:50 Ответить
Україні у захисті держави можна сподіватися лише на Євросоюз та (Автралію, Нову Зеландію, Японію, Канаду, Норвегію), США не союзник, Трамп - балабол.
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15.07.2025 09:51 Ответить
Японію та Нову Зеландію??
Звісно, велика їм подяка за надану допомогу, але вона на стільки незначна порівняно з тим, що надали США навіть вже при трампі...
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15.07.2025 09:53 Ответить
Трамп нічого Україні не надав, і час від часу блокує рештки допомоги пакету Байдена. Хочу поцікавитися ввічливо, не знаю наскільки виходить, як у у Вашій голові відбувається захист людини, неприязної до України (я навіть не впевнений, що ця неприязнь не трансформується у формальні блокування оборонних замовлень України за рахунок Європи). Але цікаво, що представляє вихідний продукт (мозгової діяльності) людини, яка зараз хизується допомогою США.
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15.07.2025 10:56 Ответить
Я не писав "трамп надав", а написав "сша надали вже при трампі". Японія зброєю не допомогала, але допомогала фінансово. Нова Зеландія як допомогла взагалі?
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15.07.2025 11:00 Ответить
Якось сцикливо получилось,а ну Дімон доставай ядрьону дубіну і покажи гамєрікє сілушку багатирскую,ми в тебе віримо !
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15.07.2025 09:54 Ответить
Вже навіть ця потвора,"алко-гном" з рудої мавпи знущається, повний "зашквар".
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15.07.2025 10:04 Ответить
Тут Дімка Бутилка прогадав)Трампону донесуть,а він як нахмуриться і ще 50 днів дасть *****,щоб той спробував Дніпро форсувати((((
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15.07.2025 10:05 Ответить
Боевой алкохоббит Рашки совсем берега потерял,таперь точно у сынка гражданство США отберут.
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15.07.2025 10:07 Ответить
- Наша армия оснащена па паследнему слову техники!...

- Да, мы видим… Она, действительно, в полях Украины, уже давно сказала своё последнеее слово…

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15.07.2025 12:06 Ответить
Скоро Трампа будуть з кремля навіть прибиральники просто відкрито посилати на.....х..а він буде запитувати в ООН літературне тлумачення цього посилання і лінгвістичну експертизу,щоб правильно та потужно реагувати...через 50 днів.,.або тижнів....
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15.07.2025 10:10 Ответить
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15.07.2025 10:16 Ответить
А шо не так сказав кремлівський мєдвєжонок? Московитська гебня дійсно давно вже начхала на те, шо "краснов" каже або робить, бо за спиною кацапської воєнщини стоїть неабияка підтримка півн. кореї, ірану та уся економіка косооких комуняк. "краснов" і термін їм умовно відвів у 50 діб, щоби кацапня ні про що погане не думала , а спокійно рухалася до Дніпра, бо "м'яса" та китайських мотоциклів їм надовго вистачить.
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15.07.2025 10:16 Ответить
Особенно байдуже в регионах оркостана. Главное, чтобы возможные санкции США не коснулись боярышника.
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15.07.2025 10:20 Ответить
Алкогном - мразь, але те що ультиматум Трампа - ніщо, тут він нажаль правий. Трамп - самозакохане трепло і це все...Дав 50 днів на знищення України і гордо вип'ятив груди - ось вам страшний ультіматум! Для кого цей ультіматум, для путлера чи для України?
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15.07.2025 10:24 Ответить
Дайте йому "бояришника",в нього ломка почалася,йому не спиться,його трясе.
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15.07.2025 10:24 Ответить
Тут больше всего выиграет Китай. После введения пошлин на тех, кто торгует с расеей, Китай сможет выбить цену на Юралс ниже себестоимости. Покупать юридически будут у Кипра или Непала
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15.07.2025 10:26 Ответить
Давай алкаш, тригери трампона сильнее. Вроде люди учатся на чужом опыте но видать это не про алконавта😀
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15.07.2025 10:27 Ответить
нормальна голосова озвучка ,для агента ном.1 ...у Булому домі , сиди риже опудало трамп і не рипайся, бо в кремлі на тебе є все ...і весь світ про це знає ,і ми це, не показуємо ,поки шо ... ...здається шо амеріканські консервптори всі в кремлівських агентах ходять ,бо як можно було, отаке позорисько як трамп ,зробити президентом США ?...
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15.07.2025 10:30 Ответить
Давай, стакан-дімон, нє останавлівайся.
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15.07.2025 10:30 Ответить
якби трамп не був куколдом і красновим, за таку виходку алкогнома змінив би термін з 50 на 25 днів. але, але, але.....
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15.07.2025 10:34 Ответить
Учитывая что этот клоун имитатор президента, точнее кукла, которым руководит ***** вставив руку ему в анус, то Трампону очередной раз нашлёпали вялым по губам. Неудивительно для всех, кроме 24-часового Трампона.
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15.07.2025 10:38 Ответить
Цей шут нагадує мені жириновського, мовляв що візьмеш із дурня - тож можна сказати те, що справді думає. Це і є сравжнє ставлення путіна (рф), до мирних потуг трампа
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15.07.2025 11:24 Ответить
О! Семь недель вместо двух!
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15.07.2025 11:30 Ответить
 
 