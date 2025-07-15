России безразлично на "театральный ультиматум" Трампа, - Медведев
Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев ответил Дональду Трампу, который дал России 50 дней для мирного соглашения о прекращении войны против Украины.
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Трамп выдвинул Кремлю театральный ультиматум. Мир вздрогнул, ожидая последствий. Военизированная Европа была разочарована. России было безразлично", - ответил Медведев.
Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что если в течение 50 дней не будет мирного соглашения по урегулированию войны в Украине, то Штаты ударят вторичными 100% пошлинами по России.
Кая Каллас считает, что Трамп должен предоставить Путину более короткий срок для мирного соглашения по прекращению войны против Украины.
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будеш надалі м'яти яєли?
(це риторичне питання)
Звісно, велика їм подяка за надану допомогу, але вона на стільки незначна порівняно з тим, що надали США навіть вже при трампі...
- Да, мы видим… Она, действительно, в полях Украины, уже давно сказала своё последнеее слово…