Росії байдуже на "театральний ультиматум" Трампа, - Медведєв

Заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв відповів Дональду Трампу, який дав Росії 50 днів для мирної угоди щодо припинення війни проти України.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Трамп висунув Кремлю театральний ультиматум. Світ здригнувся, очікуючи наслідків. Воєнізована Європа була розчарована. Росії було байдуже", - відповів Медведєв.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що якщо протягом 50 днів не буде мирної угоди щодо врегулювання війни в України, то Штати вдарять вторинними 100% митами по Росії.

Кая Каллас вважає, що Трамп мав би надати Путіну коротший термін для мирної угоди щодо припинення війни проти України.

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