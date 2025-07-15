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Новини Санкції США проти Росії Трамп про війну в Україні Трамп про Росію
10 358 44

Росії байдуже на "театральний ультиматум" Трампа, - Медведєв

Медведєв відреагував на заяву Трампа про 50 днів

Заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв відповів Дональду Трампу, який дав Росії 50 днів для мирної угоди щодо припинення війни проти України.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Трамп висунув Кремлю театральний ультиматум. Світ здригнувся, очікуючи наслідків. Воєнізована Європа була розчарована. Росії було байдуже", - відповів Медведєв.

Медведєв відреагував на заяву Трампа про 50 днів

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що якщо протягом 50 днів не буде мирної угоди щодо врегулювання війни в України, то Штати вдарять вторинними 100% митами по Росії.

Кая Каллас вважає, що Трамп мав би надати Путіну коротший термін для мирної угоди щодо припинення війни проти України.

Читайте: Трамп пообіцяв надати Україні зброю на "мільярди доларів", - Рютте

Автор: 

Медведєв Дмитро (1926) росія (66686) США (23792) Трамп Дональд (6447)


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Топ коментарі
+33
За 50 днів він буде ще й обісцяний та обісраний кацапами. А потім ще через 2 тижні подивиться що буде далі.
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15.07.2025 09:44 Відповісти
+26
Так і всьому світу "байдуже" на ультиматуми "алкогнома"...
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15.07.2025 09:39 Відповісти
+24
доні веліколєпний, тобі на спину наригали.
будеш надалі м'яти яєли?
(це риторичне питання)
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15.07.2025 09:41 Відповісти
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Так і всьому світу "байдуже" на ультиматуми "алкогнома"...
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15.07.2025 09:39 Відповісти
доні веліколєпний, тобі на спину наригали.
будеш надалі м'яти яєли?
(це риторичне питання)
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15.07.2025 09:41 Відповісти
За 50 днів він буде ще й обісцяний та обісраний кацапами. А потім ще через 2 тижні подивиться що буде далі.
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15.07.2025 09:44 Відповісти
Два дебіла це сила.
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15.07.2025 09:41 Відповісти
Трампон може не 50 а 100 днів дасть кацапам щоб прийшли до тями? Тєрпіла і куколд.
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15.07.2025 09:42 Відповісти
Трамп дав пуйлу ще 50 днів бомбить Україну
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15.07.2025 09:43 Відповісти
Про Порошенка не забудьте!
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15.07.2025 13:44 Відповісти
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15.07.2025 09:45 Відповісти
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15.07.2025 09:45 Відповісти
тепер я знаю, кому тромпуша подарує нову ключку для гольфу і в яку вазу її встромить...
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15.07.2025 09:45 Відповісти
О,алконавт дімка медведик сказав своє я,скоро машка синька,скаже своє слово,а там дивись зливний бачок,а ще соловей поки не співав,так що Тампона обгадять з ніг до голови,ну Соловушка мабуть відразу посейдони запустить.
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15.07.2025 09:46 Відповісти
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15.07.2025 09:46 Відповісти
Іноді мені здається, що цього Алко-Гнома завербував Малюк або Буданов, і він свідомо ******** в інтересах України.Трамп вже раз рефлексував на його ядерний алко-висер. Дімону не треба зупинятися в своїх намаганнях довести Трампа до сказу. Дімон, налівай!
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15.07.2025 09:48 Відповісти
Цей абриган каже те, що не може казати чумаданний гном. Отже, треба зробити так, щоб такі обригани не мали ані інтернету, ані комп'ютерів або будь чого іноземного, щоб сидили на болотах, їли "бересту" або щщщщііііі та підтиралися лопухами!
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15.07.2025 09:48 Відповісти
Гном медведЄв розуміється в театральних вибриках.
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15.07.2025 09:50 Відповісти
Дуже добре, коли це наближене до х#йла алкочмо тролить, х#єсосить та погрожує Америці та Європі. До них швидше буде доходити справжність намірів цих потвор та яку загрозу вони несуть усьому світу.
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15.07.2025 09:50 Відповісти
Україні у захисті держави можна сподіватися лише на Євросоюз та (Автралію, Нову Зеландію, Японію, Канаду, Норвегію), США не союзник, Трамп - балабол.
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15.07.2025 09:51 Відповісти
Японію та Нову Зеландію??
Звісно, велика їм подяка за надану допомогу, але вона на стільки незначна порівняно з тим, що надали США навіть вже при трампі...
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15.07.2025 09:53 Відповісти
Трамп нічого Україні не надав, і час від часу блокує рештки допомоги пакету Байдена. Хочу поцікавитися ввічливо, не знаю наскільки виходить, як у у Вашій голові відбувається захист людини, неприязної до України (я навіть не впевнений, що ця неприязнь не трансформується у формальні блокування оборонних замовлень України за рахунок Європи). Але цікаво, що представляє вихідний продукт (мозгової діяльності) людини, яка зараз хизується допомогою США.
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15.07.2025 10:56 Відповісти
Я не писав "трамп надав", а написав "сша надали вже при трампі". Японія зброєю не допомогала, але допомогала фінансово. Нова Зеландія як допомогла взагалі?
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15.07.2025 11:00 Відповісти
не лише фінансово, але й зброєю взагалі допомагає, але зрештою забудьте, не має значення - наші роздуми не цю тему нічого не змінюють
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15.07.2025 12:33 Відповісти
Якось сцикливо получилось,а ну Дімон доставай ядрьону дубіну і покажи гамєрікє сілушку багатирскую,ми в тебе віримо !
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15.07.2025 09:54 Відповісти
Вже навіть ця потвора,"алко-гном" з рудої мавпи знущається, повний "зашквар".
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15.07.2025 10:04 Відповісти
Тут Дімка Бутилка прогадав)Трампону донесуть,а він як нахмуриться і ще 50 днів дасть *****,щоб той спробував Дніпро форсувати((((
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15.07.2025 10:05 Відповісти
Боевой алкохоббит Рашки совсем берега потерял,таперь точно у сынка гражданство США отберут.
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15.07.2025 10:07 Відповісти
- Наша армия оснащена па паследнему слову техники!...

- Да, мы видим… Она, действительно, в полях Украины, уже давно сказала своё последнеее слово…

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15.07.2025 12:06 Відповісти
Скоро Трампа будуть з кремля навіть прибиральники просто відкрито посилати на.....х..а він буде запитувати в ООН літературне тлумачення цього посилання і лінгвістичну експертизу,щоб правильно та потужно реагувати...через 50 днів.,.або тижнів....
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15.07.2025 10:10 Відповісти
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15.07.2025 10:16 Відповісти
А шо не так сказав кремлівський мєдвєжонок? Московитська гебня дійсно давно вже начхала на те, шо "краснов" каже або робить, бо за спиною кацапської воєнщини стоїть неабияка підтримка півн. кореї, ірану та уся економіка косооких комуняк. "краснов" і термін їм умовно відвів у 50 діб, щоби кацапня ні про що погане не думала , а спокійно рухалася до Дніпра, бо "м'яса" та китайських мотоциклів їм надовго вистачить.
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15.07.2025 10:16 Відповісти
Особенно байдуже в регионах оркостана. Главное, чтобы возможные санкции США не коснулись боярышника.
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15.07.2025 10:20 Відповісти
Алкогном - мразь, але те що ультиматум Трампа - ніщо, тут він нажаль правий. Трамп - самозакохане трепло і це все...Дав 50 днів на знищення України і гордо вип'ятив груди - ось вам страшний ультіматум! Для кого цей ультіматум, для путлера чи для України?
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15.07.2025 10:24 Відповісти
Дайте йому "бояришника",в нього ломка почалася,йому не спиться,його трясе.
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15.07.2025 10:24 Відповісти
Тут больше всего выиграет Китай. После введения пошлин на тех, кто торгует с расеей, Китай сможет выбить цену на Юралс ниже себестоимости. Покупать юридически будут у Кипра или Непала
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15.07.2025 10:26 Відповісти
Давай алкаш, тригери трампона сильнее. Вроде люди учатся на чужом опыте но видать это не про алконавта😀
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15.07.2025 10:27 Відповісти
нормальна голосова озвучка ,для агента ном.1 ...у Булому домі , сиди риже опудало трамп і не рипайся, бо в кремлі на тебе є все ...і весь світ про це знає ,і ми це, не показуємо ,поки шо ... ...здається шо амеріканські консервптори всі в кремлівських агентах ходять ,бо як можно було, отаке позорисько як трамп ,зробити президентом США ?...
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15.07.2025 10:30 Відповісти
Давай, стакан-дімон, нє останавлівайся.
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15.07.2025 10:30 Відповісти
якби трамп не був куколдом і красновим, за таку виходку алкогнома змінив би термін з 50 на 25 днів. але, але, але.....
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15.07.2025 10:34 Відповісти
Учитывая что этот клоун имитатор президента, точнее кукла, которым руководит ***** вставив руку ему в анус, то Трампону очередной раз нашлёпали вялым по губам. Неудивительно для всех, кроме 24-часового Трампона.
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15.07.2025 10:38 Відповісти
Цей шут нагадує мені жириновського, мовляв що візьмеш із дурня - тож можна сказати те, що справді думає. Це і є сравжнє ставлення путіна (рф), до мирних потуг трампа
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15.07.2025 11:24 Відповісти
О! Семь недель вместо двух!
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15.07.2025 11:30 Відповісти
Минулого разу, коли дімон погрожував
постачати ЯЗ Ірану довелося виправдовуватись.
Мабуть по п`яні забув.
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15.07.2025 12:10 Відповісти
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15.07.2025 12:11 Відповісти
 
 