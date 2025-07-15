Росії байдуже на "театральний ультиматум" Трампа, - Медведєв
Заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв відповів Дональду Трампу, який дав Росії 50 днів для мирної угоди щодо припинення війни проти України.
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Трамп висунув Кремлю театральний ультиматум. Світ здригнувся, очікуючи наслідків. Воєнізована Європа була розчарована. Росії було байдуже", - відповів Медведєв.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що якщо протягом 50 днів не буде мирної угоди щодо врегулювання війни в України, то Штати вдарять вторинними 100% митами по Росії.
Кая Каллас вважає, що Трамп мав би надати Путіну коротший термін для мирної угоди щодо припинення війни проти України.
Топ коментарі
+33 Gary Grant
показати весь коментар15.07.2025 09:44 Відповісти Посилання
+26 Яр Холодний
показати весь коментар15.07.2025 09:39 Відповісти Посилання
+24 Hrysha Hlyba
показати весь коментар15.07.2025 09:41 Відповісти Посилання
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будеш надалі м'яти яєли?
(це риторичне питання)
Звісно, велика їм подяка за надану допомогу, але вона на стільки незначна порівняно з тим, що надали США навіть вже при трампі...
- Да, мы видим… Она, действительно, в полях Украины, уже давно сказала своё последнеее слово…
постачати ЯЗ Ірану довелося виправдовуватись.
Мабуть по п`яні забув.