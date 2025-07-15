Трамп пообіцяв надати Україні зброю на "мільярди доларів", - Рютте

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте пообіцяв надати Україні зброю на "мільярди доларів" коштом держав-членів НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на New York Post, про це в інтерв'ю Fox News заявив генсек НАТО Марк Рютте.

За його словами, в Північноатлантичному альянсі планують постачати озброєння Києву в рамках пакетів військової допомоги, які будуть "максимально ефективними".

"Я вважаю, це справедливо", - зазначив Рютте.

Він також додав, що минулого тижня Трамп сказав йому про своє бажання втрутитися в ситуацію в Україні.

"Минулого четверга мені зателефонував президент Трамп і сказав: "Марку, ми дійсно хочемо збільшити підтримку України в питанні постачання зброї". А сьогодні вранці я був у Білому домі, і він сказав, що, коли йдеться про санкції, нам, очевидно, потрібно зробити наступний крок зараз", - зазначив він.

Генсек НАТО впевнений, що Трамп був роздратований своєю останньою телефонною розмовою з російським диктатором Володимиром Путіним.

Рютте також звернувся до світових лідерів, які ведуть торгівлю з Москвою. Він закликав їх зателефонувати Путіну і підштовхнути до мирної угоди до того, як набудуть чинності вторинні мита, які пообіцяв Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський поговорив з Трампом: Домовилися частіше зідзвонюватись і координувати наші кроки

Нагадаємо, якщо протягом 50 днів не буде мирної угоди щодо врегулювання війни в України, президент США Дональд Трамп вдарить вторинними 100% митами по Росії.