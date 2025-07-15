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Новини Допомога Україні від НАТО
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Трамп пообіцяв надати Україні зброю на "мільярди доларів", - Рютте

Трамп пообіцяв надати Україні зброю на мільярди доларів

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте пообіцяв надати Україні зброю на "мільярди доларів" коштом держав-членів НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на New York Post,  про це в інтерв'ю Fox News заявив генсек НАТО Марк Рютте.

За його словами, в Північноатлантичному альянсі планують постачати озброєння Києву в рамках пакетів військової допомоги, які будуть "максимально ефективними".

"Я вважаю, це справедливо", - зазначив Рютте.

Він також додав, що минулого тижня Трамп сказав йому про своє бажання втрутитися в ситуацію в Україні.

"Минулого четверга мені зателефонував президент Трамп і сказав: "Марку, ми дійсно хочемо збільшити підтримку України в питанні постачання зброї". А сьогодні вранці я був у Білому домі, і він сказав, що, коли йдеться про санкції, нам, очевидно, потрібно зробити наступний крок зараз", - зазначив він.

Генсек НАТО впевнений, що Трамп був роздратований своєю останньою телефонною розмовою з російським диктатором Володимиром Путіним.

Рютте також звернувся до світових лідерів, які ведуть торгівлю з Москвою. Він закликав їх зателефонувати Путіну і підштовхнути до мирної угоди до того, як набудуть чинності вторинні мита, які пообіцяв Трамп.

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Нагадаємо, якщо протягом 50 днів не буде мирної угоди щодо врегулювання війни в України, президент США Дональд Трамп вдарить вторинними 100% митами по Росії.

Автор: 

НАТО (6669) зброя (7618) Рютте Марк (474) Трамп Дональд (6447)


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Топ коментарі
+14
"Трамп пообіцяв..." далі можно не читати
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15.07.2025 07:28 Відповісти
+10
"Россия производит впечатление ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ... А больше ничего она не производит...".
Те ж саме можна сказать і про Трампа - він лише створює образ "ВЕЛИКОГО ПРЕЗИДЕНТА"... А решта в його діяльності - "пустопорожні балачки"...
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15.07.2025 07:41 Відповісти
+7
- поручик, Вы вчера обещали на мне жениться!
- мало ли, что я на ком обещал.
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15.07.2025 07:48 Відповісти
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"Трамп пообіцяв..." далі можно не читати
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15.07.2025 07:28 Відповісти
Мільон дерев та зробити вісім мільонів дронів.
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15.07.2025 07:28 Відповісти
А гроші з чого робляться - з паперу...а папір?
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15.07.2025 07:31 Відповісти
Трамп відомий обіцюн,або балабол
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15.07.2025 07:50 Відповісти
Трамп пообіцяв надати Україні зброю на "мільярди доларів"
за 24години,пів-року та 5 місяців!!!
То трампон сподівається що
його "друг фофа" лусне від реготу!!
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15.07.2025 07:33 Відповісти
Рютте забув сказати що тепер за цю зброю буде платити Європа.
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15.07.2025 07:39 Відповісти
Обіцянка - цяцянка, а дурному радість
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15.07.2025 07:39 Відповісти
"Россия производит впечатление ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ... А больше ничего она не производит...".
Те ж саме можна сказать і про Трампа - він лише створює образ "ВЕЛИКОГО ПРЕЗИДЕНТА"... А решта в його діяльності - "пустопорожні балачки"...
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15.07.2025 07:41 Відповісти
Трамп пообіцяв надати Україні зброю на "мільярди доларів".

Задере ціну і будуть "мільярди доларів".
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15.07.2025 07:46 Відповісти
- поручик, Вы вчера обещали на мне жениться!
- мало ли, что я на ком обещал.
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15.07.2025 07:48 Відповісти
******!
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15.07.2025 07:49 Відповісти
Він і війну в Україні за 24 години обіцяв завершити. Якщо дивитися на дії, то він звичайний звиздюк.
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15.07.2025 07:49 Відповісти
Такий непередбачуваний Трамп - любитель повимахуватись
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15.07.2025 07:54 Відповісти
що значить. пообіцяв?
ми ж копалини віддали одноголосно, в обмін на зброю.
чи, нє?
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15.07.2025 07:55 Відповісти
Знов бажане за дійсне. БМ підписали за гарантії безпеки і захист підписантів, а копалини віддали за зброю. В обидвох випадках вигадали собі неіснуючі сенси.
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15.07.2025 08:06 Відповісти
Не НАДАТИ, А ЗАРОБИТИ на Україні мільярди доларів, заощаджівши за 30 років десятки мільярдів доларів на ЯЗ України яку вимусили здати тіж самі США. США країна падальник
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15.07.2025 07:57 Відповісти
Брехун сцикливій та маразматичний. Можна до уваги не брати.
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15.07.2025 07:57 Відповісти
Ну, хіба можна так? Вибачся зараз перед дядьком!
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15.07.2025 08:03 Відповісти
Трамп нічого не обіцяв. "Будуть платити Канада та Європа ". Цитата Метью Вітакера.
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15.07.2025 08:04 Відповісти
Будуть платити Словакія та Угорщина
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15.07.2025 08:21 Відповісти
на 10 лярдов
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15.07.2025 08:02 Відповісти
❗️Трамп розглядав передачу Україні ракет "Томагавк", - WP

Хоча наразі ці ракети не входять до пакету військової допомоги, їх постачання може бути активовано пізніше - як інструмент для посилення тиску, якщо Трамп цього захоче.
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15.07.2025 08:04 Відповісти
Скоріше за все Трампон арештує в Штатах російськи гроші, → ну і покладе їх в свою кишеню (формально ці гроши для підтримки України).
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15.07.2025 08:16 Відповісти
Європейці довго намагалися уникнути цього. Натомість тепер їм випав шанс показати, чи дійсно вони хочуть перемоги України. Зрештою вони мають багато мільярдів конфіскованих грошей рашки.
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15.07.2025 08:17 Відповісти
На.уй тими обiцянками займатися. Зробив дiло - гуляй смiло, а то все цяцянки та цяцянки, на мiльярди доларiв.
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15.07.2025 08:18 Відповісти
От мені цікаво, якщо Трамп введе вторинні мита. він все одно для місцевих мультігалузевих академиків буде поганий?
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15.07.2025 08:18 Відповісти
кому він введе ті мита,,, Індії , яка купує нафту у рашки? так це її стратегічний партнер.Чи китаю? Вдруге наразитись на відповідь китаю?
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15.07.2025 11:09 Відповісти
****, они все задрали своим мирным соглашением. Мирное соглашение - это навсегда отдать то. что кацапы уже откусили + бесконечный геморрой под миролюбивое блеяние западных импотентов и Вовы Зеленского про "повернемо дипломатичним шляхом". Наверное, как Финляндия вернула Карелию, Япония - Курилы, Грузия - Абхазию и пр.
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15.07.2025 08:35 Відповісти
Рудий клоун здуру обіцяв, ось і в****ться. Насправді їм усім начхати на Україну.
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15.07.2025 08:42 Відповісти
Тримайте мене семеро !!!
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15.07.2025 08:46 Відповісти
Обіцяти- не значить виконувати....подивимось через два тижні
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15.07.2025 10:31 Відповісти
50 днів,,,,, скільки людей кацапи вбють за ці дні.....
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15.07.2025 11:06 Відповісти
Добре хоть щось до цього часу дають, а нам треба більше своєї зброї робить і менше розбазарювать кошти і красти
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15.07.2025 11:11 Відповісти
слава Трампу!
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15.07.2025 13:40 Відповісти
 
 