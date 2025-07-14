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Новини Розмова Трампа і Зеленського
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Зеленський поговорив з Трампом: Домовилися частіше зідзвонюватись і координувати наші кроки

Президент Зеленський провів розмову з президентом Трампом 14 липня

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Говорив із Президентом США Дональдом Трампом. Дуже хороша розмова. Дякую за готовність підтримувати Україну та працювати надалі разом, щоб зупинити вбивства та встановити тривалий і справедливий мир. Президент Трамп розповів про свою зустріч із Генсеком НАТО Марком Рютте. Важливо, що в нас такі добрі відносини і країни Альянсу стараються збільшувати видатки на оборону", - розповів Зеленський.

Співрозмовники обговорили необхідні засоби та рішення, щоб дати більше захисту людям від російських ударів і зміцнити позиції України. 

"Готові працювати максимально продуктивно, щоб досягти миру. Домовилися частіше зідзвонюватись і координувати наші кроки й надалі. Дякую, пане Президенте! Дякую, Америко!", - резюмував глава держави.

Також читайте: США продадуть НАТО озброєння на $10 млрд для поставок Україні, - Axios

Нагадаємо, що президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні.

Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.

Крім того, президент США також пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.

Окрім того, США готуються надіслати Україні комплекси Patriot з однієї країни, що має на озброєнні аж 17 таких систем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп може передати Україні далекобійні ракети JASSM, - Military Watch Magazine

Автор: 

Зеленський Володимир (24728) Трамп Дональд (6428)


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Топ коментарі
+2
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14.07.2025 22:52 Відповісти
+2
клоун ***
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14.07.2025 22:52 Відповісти
+1
Яка милота!
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14.07.2025 22:57 Відповісти
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14.07.2025 22:52 Відповісти
клоун ***
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14.07.2025 22:52 Відповісти
Клоун у Кремлі сидить
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14.07.2025 22:57 Відповісти
"Клоун у Кремлі сидить"

зе в кремле? хотя может быть
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14.07.2025 23:01 Відповісти
не клоун сидить у кремлі. Рузвельт також був актором комедійного плану але клоуни тоді сиділи в СРСР
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14.07.2025 23:14 Відповісти
Погоняли порожняки.
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14.07.2025 22:56 Відповісти
Яка милота!
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14.07.2025 22:57 Відповісти
аж дивно, може хтось трампу норм ліків дав? дід раптово перестав вірити хлу й вирішив підтримувати Україну
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14.07.2025 22:58 Відповісти
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14.07.2025 23:14 Відповісти
"Гусар!" )
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14.07.2025 23:28 Відповісти
Домовилися зідзвонюватися частіше.
В середу йдемо на 🍄‍🟫.
В суботу на риболовлю🐟
В неділю на дискотеку🕺💃
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14.07.2025 23:35 Відповісти
такие отличные обещания\"угрозы", что Хйло несомненно должен ввалить очередными дронами и ракетами. 50 дней Трампу можно спать спокойно, а то постоянно две недели и две недели, Абдристович уже наверное пожалел, что в штаты свалил.
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14.07.2025 23:36 Відповісти
домовились частіше домовлятись частіше зідзвонюватись.
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14.07.2025 23:43 Відповісти
Бреше клоун!Про що може говорити взагалі тупий,не знаючий англійської?
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14.07.2025 23:54 Відповісти
 
 