Зеленський поговорив з Трампом: Домовилися частіше зідзвонюватись і координувати наші кроки

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Говорив із Президентом США Дональдом Трампом. Дуже хороша розмова. Дякую за готовність підтримувати Україну та працювати надалі разом, щоб зупинити вбивства та встановити тривалий і справедливий мир. Президент Трамп розповів про свою зустріч із Генсеком НАТО Марком Рютте. Важливо, що в нас такі добрі відносини і країни Альянсу стараються збільшувати видатки на оборону", - розповів Зеленський.

Співрозмовники обговорили необхідні засоби та рішення, щоб дати більше захисту людям від російських ударів і зміцнити позиції України.

"Готові працювати максимально продуктивно, щоб досягти миру. Домовилися частіше зідзвонюватись і координувати наші кроки й надалі. Дякую, пане Президенте! Дякую, Америко!", - резюмував глава держави.

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Нагадаємо, що президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні.

Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.

Крім того, президент США також пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.

Окрім того, США готуються надіслати Україні комплекси Patriot з однієї країни, що має на озброєнні аж 17 таких систем.

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