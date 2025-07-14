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Новини допомога Україні від США
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Трамп може передати Україні далекобійні ракети JASSM, - Military Watch Magazine

У Пентагоні не коментують передачу ракет JASSM Україні

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість постачання Україні перших крилатих ракет повітряного базування JASSM.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Military Watch Magazine.

Як зазначається, ці ракети оснастять парк винищувачів F-16 Повітряних сил України, які, хоча й складаються із застарілих варіантів, можуть служити ефективними пусковими платформами для ракет під час польотів.

Повідомлення про плани щодо постачання ракет JASSM з'явилися після окремих заяв двох джерел, обізнаних з планами поставок зброї, від 14 липня про те, що розглядається питання щодо відправки неназваного класу ракет далекої дальності, здатних уражати цілі глибоко всередині Росії. Це також тісно пов'язано із заявою президента Трампа про те, що він дозволить постачання Україні ще однієї системи ППО Patriot далекої дальності. Президент на той час натякнув на постачання інших передових систем озброєння.

Також читайте: Трамп оголосить про новий план озброєння України, - Axios

За даними ЗМІ, дальність польоту базової версії становить приблизно 370 км. Новіша версія JASSM-ER може пролетіти понад 800 км.

Автор: 

ракети (4113) США (23773) Трамп Дональд (6428)


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Топ коментарі
+8
Як передасть і шарахнем по маскві, тоді й розкажемо! А поки лише мовчки сподіваємось!
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14.07.2025 16:15 Відповісти
+6
Є ще JASSM-XR. Достане всіх .
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14.07.2025 16:09 Відповісти
+6
Якщо це правда, то німці можуть залишити собі свого хрінового Тауруса з його неіснуючим бойовим досвідом.
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14.07.2025 16:11 Відповісти
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Є ще JASSM-XR. Достане всіх .
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14.07.2025 16:09 Відповісти
Чи дадуть, і скільки дадуть? Це ж трімп.
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14.07.2025 16:11 Відповісти
Згоден. Поки що тільки язиком. Хотілося б вже і до діла дойти...
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14.07.2025 16:23 Відповісти
но даст 3 штуки, это условнр, но много не даст, это капля в море
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14.07.2025 16:45 Відповісти
Якщо це правда, то німці можуть залишити собі свого хрінового Тауруса з його неіснуючим бойовим досвідом.
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14.07.2025 16:11 Відповісти
"Може" то ні про що, ось коли буде "зміг передати" тоді інша справа.
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14.07.2025 16:14 Відповісти
Жмурити кацапню згодиться усе.
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14.07.2025 16:15 Відповісти
Не передумає?
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14.07.2025 16:15 Відповісти
Як передасть і шарахнем по маскві, тоді й розкажемо! А поки лише мовчки сподіваємось!
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14.07.2025 16:15 Відповісти
Це Трампон має ДУЖЕ образитися на *****, шоб дозволити валяшити по Мацкві... Хоча вангую, шо якшо дати нормальних ракет и ввалити по Мацкві, то війна закінчиться через день. Як тільки ***** перестане сратися і зможе підписувати укази.
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14.07.2025 16:58 Відповісти
Та не дасть він нічого
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14.07.2025 16:16 Відповісти
трамп може передаст, а може и не передаст …
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14.07.2025 16:20 Відповісти
Точно передаст! Немає сумнівів
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14.07.2025 16:25 Відповісти
Ще той пєрєдаст)
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14.07.2025 16:26 Відповісти
передаст чи не передаст, скоро побачимо. Але у мене є сумніви що Трамп не передаст.
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14.07.2025 16:27 Відповісти
Цитата: він дозволить постачання Україні ще однієї системи ППО Patriot далекої дальності. Джерело: https://censor.net/ua/n3563182
Масло масляне, журналісти так і перекладають Гугл-перекладачем і навіть не вичитують. Великої дальності.
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14.07.2025 16:25 Відповісти
********, чи не ********, мiстер Трамп?
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14.07.2025 16:35 Відповісти
Дадуть як завжди - найстарішу і найнеефективнішу.
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14.07.2025 16:35 Відповісти
Стаття ні про що. Ключове слово МОЖЕ, або просто демагогія.
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14.07.2025 16:37 Відповісти
Дурень думкою багатіє. Нічого Трамп нам не передасть, хотів би передав би.
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14.07.2025 16:45 Відповісти
Коли вже профінансують вітчизняну балістику? Чи буде колись таке диво? Чи всі дива завершились при попередниках ?
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14.07.2025 16:45 Відповісти
После может передать вставляем все , что угодно, от М-16 до Звезды смерти. При фейле- не смог.
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14.07.2025 16:47 Відповісти
Трампон може і ударну авіаносну групу дати. Тільки не дасть. Так веселять статті придурків, які не знають фактів, а намагаються хайпувати.
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14.07.2025 16:56 Відповісти
По-перше,розглядати можливість не означає дати.
По-друге,якщо дадуть,то кастровані із зменшеною дальністю.
По-третє,заборонять бити по території *********...
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14.07.2025 17:15 Відповісти
ТрамПодонку верить - быть идиотом
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14.07.2025 17:17 Відповісти
 
 