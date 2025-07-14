Трамп може передати Україні далекобійні ракети JASSM, - Military Watch Magazine

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість постачання Україні перших крилатих ракет повітряного базування JASSM.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Military Watch Magazine.

Як зазначається, ці ракети оснастять парк винищувачів F-16 Повітряних сил України, які, хоча й складаються із застарілих варіантів, можуть служити ефективними пусковими платформами для ракет під час польотів.

Повідомлення про плани щодо постачання ракет JASSM з'явилися після окремих заяв двох джерел, обізнаних з планами поставок зброї, від 14 липня про те, що розглядається питання щодо відправки неназваного класу ракет далекої дальності, здатних уражати цілі глибоко всередині Росії. Це також тісно пов'язано із заявою президента Трампа про те, що він дозволить постачання Україні ще однієї системи ППО Patriot далекої дальності. Президент на той час натякнув на постачання інших передових систем озброєння.

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За даними ЗМІ, дальність польоту базової версії становить приблизно 370 км. Новіша версія JASSM-ER може пролетіти понад 800 км.