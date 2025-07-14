Трамп может передать Украине дальнобойные ракеты JASSM, - Military Watch Magazine

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность поставки Украине первых крылатых ракет воздушного базирования JASSM.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Military Watch Magazine.

Как отмечается, эти ракеты оснастят парк истребителей F-16 Воздушных сил Украины, которые, хотя и состоят из устаревших вариантов, могут служить эффективными пусковыми платформами для ракет во время полетов.

Сообщения о планах по поставке ракет JASSM появились после отдельных заявлений двух источников, знакомых с планами поставок оружия, от 14 июля о том, что рассматривается вопрос об отправке неназванного класса ракет дальней дальности, способных поражать цели глубоко внутри России. Это также тесно связано с заявлением президента Трампа о том, что он разрешит поставку Украине еще одной системы ПВО Patriot дальней дальности. Президент на то время намекнул на поставку других передовых систем вооружения.

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По данным СМИ, дальность полета базовой версии составляет примерно 370 км. Более новая версия JASSM-ER может пролететь более 800 км.