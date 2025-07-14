РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10104 посетителя онлайн
Новости помощь Украине от США
4 496 27

Трамп может передать Украине дальнобойные ракеты JASSM, - Military Watch Magazine

В Пентагоне не комментируют передачу ракет JASSM Украине.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность поставки Украине первых крылатых ракет воздушного базирования JASSM.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Military Watch Magazine.

Как отмечается, эти ракеты оснастят парк истребителей F-16 Воздушных сил Украины, которые, хотя и состоят из устаревших вариантов, могут служить эффективными пусковыми платформами для ракет во время полетов.

Сообщения о планах по поставке ракет JASSM появились после отдельных заявлений двух источников, знакомых с планами поставок оружия, от 14 июля о том, что рассматривается вопрос об отправке неназванного класса ракет дальней дальности, способных поражать цели глубоко внутри России. Это также тесно связано с заявлением президента Трампа о том, что он разрешит поставку Украине еще одной системы ПВО Patriot дальней дальности. Президент на то время намекнул на поставку других передовых систем вооружения.

Также читайте: Трамп объявит о новом плане вооружения Украины, - Axios

По данным СМИ, дальность полета базовой версии составляет примерно 370 км. Более новая версия JASSM-ER может пролететь более 800 км.

Автор: 

ракеты (3653) США (27478) Трамп Дональд (5954)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
Як передасть і шарахнем по маскві, тоді й розкажемо! А поки лише мовчки сподіваємось!
показать весь комментарий
14.07.2025 16:15 Ответить
+8
Якщо це правда, то німці можуть залишити собі свого хрінового Тауруса з його неіснуючим бойовим досвідом.
показать весь комментарий
14.07.2025 16:11 Ответить
+7
Є ще JASSM-XR. Достане всіх .
показать весь комментарий
14.07.2025 16:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Є ще JASSM-XR. Достане всіх .
показать весь комментарий
14.07.2025 16:09 Ответить
Чи дадуть, і скільки дадуть? Це ж трімп.
показать весь комментарий
14.07.2025 16:11 Ответить
Згоден. Поки що тільки язиком. Хотілося б вже і до діла дойти...
показать весь комментарий
14.07.2025 16:23 Ответить
но даст 3 штуки, это условнр, но много не даст, это капля в море
показать весь комментарий
14.07.2025 16:45 Ответить
Якщо це правда, то німці можуть залишити собі свого хрінового Тауруса з його неіснуючим бойовим досвідом.
показать весь комментарий
14.07.2025 16:11 Ответить
"Може" то ні про що, ось коли буде "зміг передати" тоді інша справа.
показать весь комментарий
14.07.2025 16:14 Ответить
Жмурити кацапню згодиться усе.
показать весь комментарий
14.07.2025 16:15 Ответить
Не передумає?
показать весь комментарий
14.07.2025 16:15 Ответить
Як передасть і шарахнем по маскві, тоді й розкажемо! А поки лише мовчки сподіваємось!
показать весь комментарий
14.07.2025 16:15 Ответить
Це Трампон має ДУЖЕ образитися на *****, шоб дозволити валяшити по Мацкві... Хоча вангую, шо якшо дати нормальних ракет и ввалити по Мацкві, то війна закінчиться через день. Як тільки ***** перестане сратися і зможе підписувати укази.
показать весь комментарий
14.07.2025 16:58 Ответить
***** клало на ту москву, як і на всю раїсю. У нього є бункер на Алтаї.
показать весь комментарий
14.07.2025 17:51 Ответить
Та не дасть він нічого
показать весь комментарий
14.07.2025 16:16 Ответить
трамп може передаст, а може и не передаст …
показать весь комментарий
14.07.2025 16:20 Ответить
Точно передаст! Немає сумнівів
показать весь комментарий
14.07.2025 16:25 Ответить
Ще той пєрєдаст)
показать весь комментарий
14.07.2025 16:26 Ответить
передаст чи не передаст, скоро побачимо. Але у мене є сумніви що Трамп не передаст.
показать весь комментарий
14.07.2025 16:27 Ответить
Цитата: він дозволить постачання Україні ще однієї системи ППО Patriot далекої дальності. Джерело: https://censor.net/ua/n3563182
Масло масляне, журналісти так і перекладають Гугл-перекладачем і навіть не вичитують. Великої дальності.
показать весь комментарий
14.07.2025 16:25 Ответить
********, чи не ********, мiстер Трамп?
показать весь комментарий
14.07.2025 16:35 Ответить
Дадуть як завжди - найстарішу і найнеефективнішу.
показать весь комментарий
14.07.2025 16:35 Ответить
Стаття ні про що. Ключове слово МОЖЕ, або просто демагогія.
показать весь комментарий
14.07.2025 16:37 Ответить
Дурень думкою багатіє. Нічого Трамп нам не передасть, хотів би передав би.
показать весь комментарий
14.07.2025 16:45 Ответить
Коли вже профінансують вітчизняну балістику? Чи буде колись таке диво? Чи всі дива завершились при попередниках ?
показать весь комментарий
14.07.2025 16:45 Ответить
После может передать вставляем все , что угодно, от М-16 до Звезды смерти. При фейле- не смог.
показать весь комментарий
14.07.2025 16:47 Ответить
Трампон може і ударну авіаносну групу дати. Тільки не дасть. Так веселять статті придурків, які не знають фактів, а намагаються хайпувати.
показать весь комментарий
14.07.2025 16:56 Ответить
По-перше,розглядати можливість не означає дати.
По-друге,якщо дадуть,то кастровані із зменшеною дальністю.
По-третє,заборонять бити по території *********...
показать весь комментарий
14.07.2025 17:15 Ответить
ТрамПодонку верить - быть идиотом
показать весь комментарий
14.07.2025 17:17 Ответить
І Кенігсберг попадає в зону ураження:

показать весь комментарий
14.07.2025 18:05 Ответить
 
 