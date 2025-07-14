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Новини допомога Україні від США Допомога Україні від НАТО
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США продадуть НАТО озброєння на $10 млрд для поставок Україні, - Axios

допомога від США

США продадуть союзникам по НАТО озброєння на суму близько 10 мільярдів доларів для подальших поставок Україні. 

Про це з посиланням на обізнане джерело пише Axios, повідомляє Цензор.НЕТ.

Джерело Axios заявило, що США продадуть союзникам по НАТО зброї на суму близько 10 мільярдів доларів "у першій хвилі". Йдеться про ракети, засоби ППО та артилерійські снаряди. 

"Це сейсмічний політичний поворот з боку Трампа, який від початку відмовлявся ставати на бік України й донедавна наполягав на постачанні тільки оборонної зброї, щоб уникнути ескалації у війні", - пише видання.

Axios пише, що США, Україна і Європа сподіваються, що нові постачання зброї змінять хід війни й розрахунки Путіна щодо припинення вогню.

Також представник Білого дому сказав виданню, що РФ повинна впродовж 50 днів погодитися на припинення вогню, інакше вона зіткнеться з жорсткими санкціями та митами.

Нагадаємо, що президент США Трамп заявив про домовленості  з НАТО щодо постачання озброєння Україні.

Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.

Читайте також: США та НАТО досягли домовленості щодо постачання зброї Україні, - Трамп

Автор: 

НАТО (6661) зброя (7608) США (23773)


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Топ коментарі
+2
Дай бог щодо зброї. А ось заявлені 50 днів відстрочки щодо мит і санкцій проти кацапстану не додають оптимізму. Удар слід завдавати одразу усіма можливими засобами і способами. Про що ми протягом 50 днів будемо домовлятися з ордою ??? Їхня позиція нам відома, наша - відома кацапам. Точки дотику відсутні. То навіщо затягувати час потужного економічного удару ???
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14.07.2025 20:48 Відповісти
+1
а наш улюблений дідусь байден давав безкоштовно на 15 млрд доларів на рік. бо було розуміння, що путін системний ворог.
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14.07.2025 20:45 Відповісти
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а наш улюблений дідусь байден давав безкоштовно на 15 млрд доларів на рік. бо було розуміння, що путін системний ворог.
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14.07.2025 20:45 Відповісти
Дай бог щодо зброї. А ось заявлені 50 днів відстрочки щодо мит і санкцій проти кацапстану не додають оптимізму. Удар слід завдавати одразу усіма можливими засобами і способами. Про що ми протягом 50 днів будемо домовлятися з ордою ??? Їхня позиція нам відома, наша - відома кацапам. Точки дотику відсутні. То навіщо затягувати час потужного економічного удару ???
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14.07.2025 20:48 Відповісти
за 50 дней вполне могут захватить и Покровск и Константиновку((
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14.07.2025 20:51 Відповісти
Навіть не сподівайся. Не дочекаєшся. Рік вже пройшов як почали скиглити щодо падіння Покровське. А ти хочеш за 50 днів захопити.
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14.07.2025 20:56 Відповісти
Деякі єкспєрди говорили що Покровськ захоплять в середині вересня, звісно 2024 року.
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14.07.2025 22:03 Відповісти
Поки це балабольство.
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14.07.2025 20:50 Відповісти
Треба провести захід з урочистого зжигання Будапештського меморандуму... і танці!
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14.07.2025 20:52 Відповісти
...уйло скажет, что это шантаж.
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14.07.2025 20:54 Відповісти
Чекаю цікавих фільмів з рудим дідом схожим на трумпа у головній ролі
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14.07.2025 21:05 Відповісти
Угу спочатку країни НАТО лишать собі саме"смачне"(на заміну),а Україні передадуть те що захочуть.
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14.07.2025 21:14 Відповісти
Ну шо? Все як і очікувалось. «Величний та гарнийє» план
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14.07.2025 22:01 Відповісти
 
 