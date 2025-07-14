США продадуть НАТО озброєння на $10 млрд для поставок Україні, - Axios

США продадуть союзникам по НАТО озброєння на суму близько 10 мільярдів доларів для подальших поставок Україні.

Про це з посиланням на обізнане джерело пише Axios, повідомляє Цензор.НЕТ.

Джерело Axios заявило, що США продадуть союзникам по НАТО зброї на суму близько 10 мільярдів доларів "у першій хвилі". Йдеться про ракети, засоби ППО та артилерійські снаряди.

"Це сейсмічний політичний поворот з боку Трампа, який від початку відмовлявся ставати на бік України й донедавна наполягав на постачанні тільки оборонної зброї, щоб уникнути ескалації у війні", - пише видання.

Axios пише, що США, Україна і Європа сподіваються, що нові постачання зброї змінять хід війни й розрахунки Путіна щодо припинення вогню.

Також представник Білого дому сказав виданню, що РФ повинна впродовж 50 днів погодитися на припинення вогню, інакше вона зіткнеться з жорсткими санкціями та митами.

Нагадаємо, що президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні.

Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.

Читайте також: США та НАТО досягли домовленості щодо постачання зброї Україні, - Трамп