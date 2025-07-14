США продадут НАТО вооружение на $10 млрд для поставок Украине, - Axios

США продадут союзникам по НАТО вооружение на сумму около 10 миллиардов долларов для дальнейших поставок Украине.

Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет Axios, сообщает Цензор.НЕТ.

Источник Axios заявил, что США продадут союзникам по НАТО оружия на сумму около 10 миллиардов долларов "в первой волне". Речь идет о ракетах, средствах ПВО и артиллерийских снарядах.

"Это сейсмический политический поворот со стороны Трампа, который изначально отказывался становиться на сторону Украины и до недавнего времени настаивал на поставке только оборонительного оружия, чтобы избежать эскалации в войне", - пишет издание.

Axios пишет, что США, Украина и Европа надеются, что новые поставки оружия изменят ход войны и расчеты Путина о прекращении огня.

Также представитель Белого дома сказал изданию, что РФ должна в течение 50 дней согласиться на прекращение огня, иначе она столкнется с жесткими санкциями и пошлинами.

Напомним, что президент США Трамп заявил о договоренности с НАТО о поставках вооружения Украине.

В свою очередь генсек НАТО Марко Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.

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