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Новости помощь Украине от США Помощь Украине от НАТО
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США продадут НАТО вооружение на $10 млрд для поставок Украине, - Axios

помощь от США

США продадут союзникам по НАТО вооружение на сумму около 10 миллиардов долларов для дальнейших поставок Украине.

Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет Axios, сообщает Цензор.НЕТ.

Источник Axios заявил, что США продадут союзникам по НАТО оружия на сумму около 10 миллиардов долларов "в первой волне". Речь идет о ракетах, средствах ПВО и артиллерийских снарядах.

"Это сейсмический политический поворот со стороны Трампа, который изначально отказывался становиться на сторону Украины и до недавнего времени настаивал на поставке только оборонительного оружия, чтобы избежать эскалации в войне", - пишет издание.

Axios пишет, что США, Украина и Европа надеются, что новые поставки оружия изменят ход войны и расчеты Путина о прекращении огня.

Также представитель Белого дома сказал изданию, что РФ должна в течение 50 дней согласиться на прекращение огня, иначе она столкнется с жесткими санкциями и пошлинами.

Напомним, что президент США Трамп заявил о договоренности с НАТО о поставках вооружения Украине.

В свою очередь генсек НАТО Марко Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.

Читайте также: США и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Украине, - Трамп

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а наш улюблений дідусь байден давав безкоштовно на 15 млрд доларів на рік. бо було розуміння, що путін системний ворог.
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14.07.2025 20:45 Ответить
Дай бог щодо зброї. А ось заявлені 50 днів відстрочки щодо мит і санкцій проти кацапстану не додають оптимізму. Удар слід завдавати одразу усіма можливими засобами і способами. Про що ми протягом 50 днів будемо домовлятися з ордою ??? Їхня позиція нам відома, наша - відома кацапам. Точки дотику відсутні. То навіщо затягувати час потужного економічного удару ???
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14.07.2025 20:48 Ответить
за 50 дней вполне могут захватить и Покровск и Константиновку((
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14.07.2025 20:51 Ответить
Навіть не сподівайся. Не дочекаєшся. Рік вже пройшов як почали скиглити щодо падіння Покровське. А ти хочеш за 50 днів захопити.
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14.07.2025 20:56 Ответить
Поки це балабольство.
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14.07.2025 20:50 Ответить
Треба провести захід з урочистого зжигання Будапештського меморандуму... і танці!
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14.07.2025 20:52 Ответить
...уйло скажет, что это шантаж.
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14.07.2025 20:54 Ответить
Чекаю цікавих фільмів з рудим дідом схожим на трумпа у головній ролі
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14.07.2025 21:05 Ответить
Угу спочатку країни НАТО лишать собі саме"смачне"(на заміну),а Україні передадуть те що захочуть.
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14.07.2025 21:14 Ответить
 
 