НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить США, - Рютте

НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это отличные новости для Украины", - заявил Рютте, отметив о достигнутой с президентом Трампом договоренности об оплате членами НАТО вооружений для Украины, которое будут производить США.

"Это будет означать, что Украина сможет получить действительно огромное количество военной техники, как для противовоздушной обороны, так и ракет, боеприпасов",- сказал Рютте.

Он отметил, что находится на связи со "многими странами", которые намерены присоединиться к этому соглашению. В частности, генсек НАТО упомянул Финляндию, Данию, Швецию, Норвегию, Великобританию, Нидерланды и Канаду.

Также Рютте добавил, что НАТО будет работать через свои механизмы, чтобы "четко знать, что нужно украинцам".

Напомним, что президент США Трамп заявил о договоренностях по поставкам вооружения Украине.

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