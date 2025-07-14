РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10220 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине от НАТО
1 503 21

НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить США, - Рютте

рютте

НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это отличные новости для Украины", - заявил Рютте, отметив о достигнутой с президентом Трампом договоренности об оплате членами НАТО вооружений для Украины, которое будут производить США.

"Это будет означать, что Украина сможет получить действительно огромное количество военной техники, как для противовоздушной обороны, так и ракет, боеприпасов",- сказал Рютте.

Он отметил, что находится на связи со "многими странами", которые намерены присоединиться к этому соглашению. В частности, генсек НАТО упомянул Финляндию, Данию, Швецию, Норвегию, Великобританию, Нидерланды и Канаду.

Также Рютте добавил, что НАТО будет работать через свои механизмы, чтобы "четко знать, что нужно украинцам".

Напомним, что президент США Трамп заявил о договоренностях по поставкам вооружения Украине.

Читайте также: США и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Украине, - Трамп

Автор: 

НАТО (10199) Рютте Марк (431) Трамп Дональд (5954)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
...Дійсно величезна кількість техніки.... Це дуже радує. Легше Героям буде бити орків.
показать весь комментарий
14.07.2025 19:00 Ответить
+4
Краще б Сосія за рахунок заморожених активів платила за зброю яку поставляють Україні. Оце було б круто і піджарило б рашистські сраки
показать весь комментарий
14.07.2025 19:03 Ответить
+2
Лід тронувся
показать весь комментарий
14.07.2025 19:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
...Дійсно величезна кількість техніки.... Це дуже радує. Легше Героям буде бити орків.
показать весь комментарий
14.07.2025 19:00 Ответить
Лід тронувся
показать весь комментарий
14.07.2025 19:01 Ответить
Краще б Сосія за рахунок заморожених активів платила за зброю яку поставляють Україні. Оце було б круто і піджарило б рашистські сраки
показать весь комментарий
14.07.2025 19:03 Ответить
Дуже маємо сподівання, що це не до Різдва, прибуття ОВТ в Україну затягнеться!
Хоть би, цей гешефт Трампа, та не через чергові, упродовж пів року, 50-90 днів😡😡😡🤑🤑🤑‼️‼️‼️‼️
показать весь комментарий
14.07.2025 19:07 Ответить
Вже сюди прискакав зі своїм різдвом?Може ти прискориш,як елдак з ішаком?
показать весь комментарий
14.07.2025 19:08 Ответить
Если бы Европа уже сейчас а не через два года полностью отказалась от покупки руского газа, то можно было бы купить уже сейчас больше оружия для Украины. А газ могли бы у Норвегии покупать!
показать весь комментарий
14.07.2025 19:09 Ответить
Рютте друг Порошенка й спіпрацювали з ним по збитому рашистами літаку над Донбасом. Він такий же тонко хитрийдипломат як й Порох.
показать весь комментарий
14.07.2025 19:10 Ответить
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/zavzhdi-znahodili-spilnu-movu-video-emotsijnoi-zustrichi-poroshenka-iz-gensekom-nato-ryutte-potrapilo-v-merezhu.htm
Тепла зустріч Пороха з Рютте січень 2025 р на саміті НАТО
показать весь комментарий
14.07.2025 19:13 Ответить
i разом брата їли, якого порох вбив?
так чий то був брат? - пороха чи рютте? 🤣
показать весь комментарий
14.07.2025 19:14 Ответить
показать весь комментарий
14.07.2025 19:16 Ответить
думаю Салівана, він як раз зараз своїх братів перераховує...😂
показать весь комментарий
14.07.2025 19:18 Ответить
каже не достає одного...
чи то на *******, чи то порох з рютте з'їли...
показать весь комментарий
14.07.2025 19:22 Ответить
Дуже гарна новина-Україна ще офіційно не є у НАТО але зброю для неї буде купувати саме НАТО...путлєр апять всєх пєрєіграл...гойдааааааааааааааааааааа...
показать весь комментарий
14.07.2025 19:12 Ответить
доня з 1го серпня (всі тіж самі дві неділі) накладе мита на ЕС для почятку.
ну як накладе? - відбикує взад як завжди, можливо...
а для кацапії ні мит, нічого - 50 днів
показать весь комментарий
14.07.2025 19:13 Ответить
Рюте мабуть переконав "бізнесхема трмпа (котрого вже 6 разів оголушували банкротом)" що якщо зараз НАТО не забезпече оброєння Ураїні для нищення рашки, то потім рахунки будуть в 1 000 разів більші.
показать весь комментарий
14.07.2025 19:14 Ответить
Досить якщо НАТО розкрутить військову промисловість США - хіба це +для амбіцій Донні ?
показать весь комментарий
14.07.2025 19:26 Ответить
Трампон заставил европку покупать оружие у Америки, тем самым поднимая экономику и создавая еще доп рабочие места + закрыл рты тем кто критиковал его за недостаточную помощь нам. А ты что кроме как вякать по методичкам опшным сделал? Вас в одном инкубаторе штампуют под новостями про штаты?
показать весь комментарий
14.07.2025 19:46 Ответить
спочятку припинити допомогу, надану щє байденом,
а потім відновити і ми вже хороводи навколо доні водимо...
я тепер розумію хто госував за доню і бубу - вас наїбати навіть зусиль не треба прикладати - самі наїбетесь...
показать весь комментарий
14.07.2025 19:30 Ответить
Шо, опять 20 танков дадут? Короче, ждем пока путька закончит свое наступление 2 месяца и там уже будет виден конец. А чей, там посмотрим 😁
показать весь комментарий
14.07.2025 19:43 Ответить
І Орбана примусите платити?
показать весь комментарий
14.07.2025 20:50 Ответить
 
 