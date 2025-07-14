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Новини Допомога Україні від НАТО
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НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть США, - Рютте

рютте

НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.

Про це заявив генеральний секретар НАТО під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це чудові новини для України", - заявив Рютте, зазначивши про досягнуту з президентом Трампом домовленість про оплату членами НАТО озброєнь для України, яке вироблятимуть США.

"Це означатиме, що Україна зможе отримати дійсно величезну кількість військової техніки, як для протиповітряної оборони, так і ракет, боєприпасів",- сказав Рютте.

Він зазначив, що перебуває на зв’язку з "багатьма країнами", які мають намір приєднатися до цієї угоди. Зокрема, генсек НАТО згадав Фінляндію, Данію, Швецію, Норвегію, Велику Британію, Нідерланди та Канаду.

Також Рютте додав, що НАТО працюватиме через свої механізми, щоб "чітко знати, що потрібно українцям".

Нагадаємо, що президент США Трамп заявив про домовленості щодо постачання озброєння Україні.

Читайте також: США та НАТО досягли домовленості щодо постачання зброї Україні, - Трамп

Автор: 

НАТО (6661) Рютте Марк (474) Трамп Дональд (6428)


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Топ коментарі
+6
...Дійсно величезна кількість техніки.... Це дуже радує. Легше Героям буде бити орків.
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14.07.2025 19:00 Відповісти
+4
Краще б Сосія за рахунок заморожених активів платила за зброю яку поставляють Україні. Оце було б круто і піджарило б рашистські сраки
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14.07.2025 19:03 Відповісти
+2
Лід тронувся
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14.07.2025 19:01 Відповісти
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...Дійсно величезна кількість техніки.... Це дуже радує. Легше Героям буде бити орків.
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14.07.2025 19:00 Відповісти
Лід тронувся
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14.07.2025 19:01 Відповісти
Краще б Сосія за рахунок заморожених активів платила за зброю яку поставляють Україні. Оце було б круто і піджарило б рашистські сраки
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14.07.2025 19:03 Відповісти
Дуже маємо сподівання, що це не до Різдва, прибуття ОВТ в Україну затягнеться!
Хоть би, цей гешефт Трампа, та не через чергові, упродовж пів року, 50-90 днів😡😡😡🤑🤑🤑‼️‼️‼️‼️
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14.07.2025 19:07 Відповісти
Вже сюди прискакав зі своїм різдвом?Може ти прискориш,як елдак з ішаком?
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14.07.2025 19:08 Відповісти
Если бы Европа уже сейчас а не через два года полностью отказалась от покупки руского газа, то можно было бы купить уже сейчас больше оружия для Украины. А газ могли бы у Норвегии покупать!
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14.07.2025 19:09 Відповісти
Рютте друг Порошенка й спіпрацювали з ним по збитому рашистами літаку над Донбасом. Він такий же тонко хитрийдипломат як й Порох.
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14.07.2025 19:10 Відповісти
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/zavzhdi-znahodili-spilnu-movu-video-emotsijnoi-zustrichi-poroshenka-iz-gensekom-nato-ryutte-potrapilo-v-merezhu.htm
Тепла зустріч Пороха з Рютте січень 2025 р на саміті НАТО
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14.07.2025 19:13 Відповісти
i разом брата їли, якого порох вбив?
так чий то був брат? - пороха чи рютте? 🤣
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14.07.2025 19:14 Відповісти
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14.07.2025 19:16 Відповісти
думаю Салівана, він як раз зараз своїх братів перераховує...😂
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14.07.2025 19:18 Відповісти
каже не достає одного...
чи то на *******, чи то порох з рютте з'їли...
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14.07.2025 19:22 Відповісти
Дуже гарна новина-Україна ще офіційно не є у НАТО але зброю для неї буде купувати саме НАТО...путлєр апять всєх пєрєіграл...гойдааааааааааааааааааааа...
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14.07.2025 19:12 Відповісти
доня з 1го серпня (всі тіж самі дві неділі) накладе мита на ЕС для почятку.
ну як накладе? - відбикує взад як завжди, можливо...
а для кацапії ні мит, нічого - 50 днів
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14.07.2025 19:13 Відповісти
Рюте мабуть переконав "бізнесхема трмпа (котрого вже 6 разів оголушували банкротом)" що якщо зараз НАТО не забезпече оброєння Ураїні для нищення рашки, то потім рахунки будуть в 1 000 разів більші.
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14.07.2025 19:14 Відповісти
Досить якщо НАТО розкрутить військову промисловість США - хіба це +для амбіцій Донні ?
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14.07.2025 19:26 Відповісти
Трампон заставил европку покупать оружие у Америки, тем самым поднимая экономику и создавая еще доп рабочие места + закрыл рты тем кто критиковал его за недостаточную помощь нам. А ты что кроме как вякать по методичкам опшным сделал? Вас в одном инкубаторе штампуют под новостями про штаты?
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14.07.2025 19:46 Відповісти
спочятку припинити допомогу, надану щє байденом,
а потім відновити і ми вже хороводи навколо доні водимо...
я тепер розумію хто госував за доню і бубу - вас наїбати навіть зусиль не треба прикладати - самі наїбетесь...
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14.07.2025 19:30 Відповісти
Шо, опять 20 танков дадут? Короче, ждем пока путька закончит свое наступление 2 месяца и там уже будет виден конец. А чей, там посмотрим 😁
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14.07.2025 19:43 Відповісти
 
 