НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть США, - Рютте
НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.
Про це заявив генеральний секретар НАТО під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Це чудові новини для України", - заявив Рютте, зазначивши про досягнуту з президентом Трампом домовленість про оплату членами НАТО озброєнь для України, яке вироблятимуть США.
"Це означатиме, що Україна зможе отримати дійсно величезну кількість військової техніки, як для протиповітряної оборони, так і ракет, боєприпасів",- сказав Рютте.
Він зазначив, що перебуває на зв’язку з "багатьма країнами", які мають намір приєднатися до цієї угоди. Зокрема, генсек НАТО згадав Фінляндію, Данію, Швецію, Норвегію, Велику Британію, Нідерланди та Канаду.
Також Рютте додав, що НАТО працюватиме через свої механізми, щоб "чітко знати, що потрібно українцям".
Нагадаємо, що президент США Трамп заявив про домовленості щодо постачання озброєння Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хоть би, цей гешефт Трампа, та не через чергові, упродовж пів року, 50-90 днів😡😡😡🤑🤑🤑‼️‼️‼️‼️
Тепла зустріч Пороха з Рютте січень 2025 р на саміті НАТО
так чий то був брат? - пороха чи рютте? 🤣
чи то на *******, чи то порох з рютте з'їли...
ну як накладе? - відбикує взад як завжди, можливо...
а для кацапії ні мит, нічого - 50 днів
а потім відновити і ми вже хороводи навколо доні водимо...
я тепер розумію хто госував за доню і бубу - вас наїбати навіть зусиль не треба прикладати - самі наїбетесь...