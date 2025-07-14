НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть США, - Рютте

НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.

Про це заявив генеральний секретар НАТО під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це чудові новини для України", - заявив Рютте, зазначивши про досягнуту з президентом Трампом домовленість про оплату членами НАТО озброєнь для України, яке вироблятимуть США.

"Це означатиме, що Україна зможе отримати дійсно величезну кількість військової техніки, як для протиповітряної оборони, так і ракет, боєприпасів",- сказав Рютте.

Він зазначив, що перебуває на зв’язку з "багатьма країнами", які мають намір приєднатися до цієї угоди. Зокрема, генсек НАТО згадав Фінляндію, Данію, Швецію, Норвегію, Велику Британію, Нідерланди та Канаду.

Також Рютте додав, що НАТО працюватиме через свої механізми, щоб "чітко знати, що потрібно українцям".

Нагадаємо, що президент США Трамп заявив про домовленості щодо постачання озброєння Україні.

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