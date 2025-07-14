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Новости Разговор Трампа и Зеленского
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Зеленский поговорил с Трампом: Договорились чаще созваниваться и координировать наши шаги

Президент Зеленский провел беседу с президентом Трампом 14 июля

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом глава государства написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Говорил с Президентом США Дональдом Трампом. Очень хороший разговор. Спасибо за готовность поддерживать Украину и работать в дальнейшем вместе, чтобы остановить убийства и установить длительный и справедливый мир. Президент Трамп рассказал о своей встрече с Генсеком НАТО Марком Рютте. Важно, что у нас такие хорошие отношения и страны Альянса стараются увеличивать расходы на оборону", - рассказал Зеленский.

Собеседники обсудили необходимые средства и решения, чтобы дать больше защиты людям от российских ударов и укрепить позиции Украины.

"Готовы работать максимально продуктивно, чтобы достичь мира. Договорились чаще созваниваться и координировать наши шаги и в дальнейшем. Спасибо, господин Президент! Спасибо, Америка!", - резюмировал глава государства.

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Напомним, что президент США Трамп заявил о договоренностях с НАТО по поставкам вооружения Украине.

В свою очередь генсек НАТО Марко Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.

Кроме того, президент США также пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.

Кроме того, США готовятся отправить Украине комплексы Patriot из одной страны, имеющей на вооружении аж 17 таких систем.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21222) Трамп Дональд (5954)


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Топ комментарии
+3
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14.07.2025 22:52 Ответить
+3
клоун ***
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14.07.2025 22:52 Ответить
+1
Погоняли порожняки.
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14.07.2025 22:56 Ответить
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14.07.2025 22:52 Ответить
клоун ***
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14.07.2025 22:52 Ответить
Клоун у Кремлі сидить
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14.07.2025 22:57 Ответить
"Клоун у Кремлі сидить"

зе в кремле? хотя может быть
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14.07.2025 23:01 Ответить
не клоун сидить у кремлі. Рузвельт також був актором комедійного плану але клоуни тоді сиділи в СРСР
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14.07.2025 23:14 Ответить
Погоняли порожняки.
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14.07.2025 22:56 Ответить
Яка милота!
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14.07.2025 22:57 Ответить
аж дивно, може хтось трампу норм ліків дав? дід раптово перестав вірити хлу й вирішив підтримувати Україну
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14.07.2025 22:58 Ответить
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14.07.2025 23:14 Ответить
"Гусар!" )
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14.07.2025 23:28 Ответить
Домовилися зідзвонюватися частіше.
В середу йдемо на 🍄‍🟫.
В суботу на риболовлю🐟
В неділю на дискотеку🕺💃
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14.07.2025 23:35 Ответить
такие отличные обещания\"угрозы", что Хйло несомненно должен ввалить очередными дронами и ракетами. 50 дней Трампу можно спать спокойно, а то постоянно две недели и две недели, Абдристович уже наверное пожалел, что в штаты свалил.
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14.07.2025 23:36 Ответить
домовились частіше домовлятись частіше зідзвонюватись.
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14.07.2025 23:43 Ответить
Бреше клоун!Про що може говорити взагалі тупий,не знаючий англійської?
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14.07.2025 23:54 Ответить
 
 