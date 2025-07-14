Зеленский поговорил с Трампом: Договорились чаще созваниваться и координировать наши шаги
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом глава государства написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Говорил с Президентом США Дональдом Трампом. Очень хороший разговор. Спасибо за готовность поддерживать Украину и работать в дальнейшем вместе, чтобы остановить убийства и установить длительный и справедливый мир. Президент Трамп рассказал о своей встрече с Генсеком НАТО Марком Рютте. Важно, что у нас такие хорошие отношения и страны Альянса стараются увеличивать расходы на оборону", - рассказал Зеленский.
Собеседники обсудили необходимые средства и решения, чтобы дать больше защиты людям от российских ударов и укрепить позиции Украины.
"Готовы работать максимально продуктивно, чтобы достичь мира. Договорились чаще созваниваться и координировать наши шаги и в дальнейшем. Спасибо, господин Президент! Спасибо, Америка!", - резюмировал глава государства.
Напомним, что президент США Трамп заявил о договоренностях с НАТО по поставкам вооружения Украине.
В свою очередь генсек НАТО Марко Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.
Кроме того, президент США также пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.
Кроме того, США готовятся отправить Украине комплексы Patriot из одной страны, имеющей на вооружении аж 17 таких систем.
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зе в кремле? хотя может быть
В середу йдемо на 🍄🟫.
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