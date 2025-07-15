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Новости Помощь Украине от НАТО
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Трамп пообещал предоставить Украине оружие на "миллиарды долларов", - Рютте

Трамп пообіцяв надати Україні зброю на мільярди доларів

Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте пообещал предоставить Украине оружие на "миллиарды долларов" на средства государств-членов НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на New York Post, об этом в интервью Fox News заявил генсек НАТО Марк Рютте.

По его словам, в Североатлантическом альянсе планируют поставлять вооружение Киеву в рамках пакетов военной помощи, которые будут "максимально эффективными".

"Я считаю, это справедливо", - отметил Рютте.

Он также добавил, что на прошлой неделе Трамп сказал ему свое желание вмешаться в ситуацию в Украине.

"В прошлый четверг мне позвонил по телефону президент Трамп и сказал: "Марк, мы действительно хотим увеличить поддержку Украины в вопросе поставки оружия". А сегодня утром я был в Белом доме, и он сказал, что, когда речь идет о санкциях, нам, очевидно, нужно сделать следующий шаг сейчас", - отметил он.

Генсек НАТО уверен, что Трамп был раздражен своим последним телефонным разговором с российским диктатором Владимиром Путиным.

Рютте также обратился к мировым лидерам, которые ведут торговлю с Москвой. Он призвал их позвонить Путину и подтолкнуть к мирному соглашению до вступления в силу вторичных пошлин, которые пообещал Трамп.

Также читайте: Зеленский провел беседу с Рютте: Украина ценит готовность предоставить дополнительные Patriot

Автор: 

НАТО (10207) оружие (10336) Рютте Марк (431) Трамп Дональд (5972)


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Топ комментарии
+14
"Трамп пообіцяв..." далі можно не читати
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15.07.2025 07:28 Ответить
+10
"Россия производит впечатление ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ... А больше ничего она не производит...".
Те ж саме можна сказать і про Трампа - він лише створює образ "ВЕЛИКОГО ПРЕЗИДЕНТА"... А решта в його діяльності - "пустопорожні балачки"...
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15.07.2025 07:41 Ответить
+7
- поручик, Вы вчера обещали на мне жениться!
- мало ли, что я на ком обещал.
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15.07.2025 07:48 Ответить
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"Трамп пообіцяв..." далі можно не читати
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15.07.2025 07:28 Ответить
Мільон дерев та зробити вісім мільонів дронів.
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15.07.2025 07:28 Ответить
А гроші з чого робляться - з паперу...а папір?
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15.07.2025 07:31 Ответить
Трамп відомий обіцюн,або балабол
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15.07.2025 07:50 Ответить
Трамп пообіцяв надати Україні зброю на "мільярди доларів"
за 24години,пів-року та 5 місяців!!!
То трампон сподівається що
його "друг фофа" лусне від реготу!!
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15.07.2025 07:33 Ответить
Рютте забув сказати що тепер за цю зброю буде платити Європа.
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15.07.2025 07:39 Ответить
Обіцянка - цяцянка, а дурному радість
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15.07.2025 07:39 Ответить
"Россия производит впечатление ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ... А больше ничего она не производит...".
Те ж саме можна сказать і про Трампа - він лише створює образ "ВЕЛИКОГО ПРЕЗИДЕНТА"... А решта в його діяльності - "пустопорожні балачки"...
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15.07.2025 07:41 Ответить
Трамп пообіцяв надати Україні зброю на "мільярди доларів".

Задере ціну і будуть "мільярди доларів".
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15.07.2025 07:46 Ответить
- поручик, Вы вчера обещали на мне жениться!
- мало ли, что я на ком обещал.
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15.07.2025 07:48 Ответить
******!
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15.07.2025 07:49 Ответить
Він і війну в Україні за 24 години обіцяв завершити. Якщо дивитися на дії, то він звичайний звиздюк.
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15.07.2025 07:49 Ответить
Такий непередбачуваний Трамп - любитель повимахуватись
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15.07.2025 07:54 Ответить
що значить. пообіцяв?
ми ж копалини віддали одноголосно, в обмін на зброю.
чи, нє?
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15.07.2025 07:55 Ответить
Знов бажане за дійсне. БМ підписали за гарантії безпеки і захист підписантів, а копалини віддали за зброю. В обидвох випадках вигадали собі неіснуючі сенси.
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15.07.2025 08:06 Ответить
Не НАДАТИ, А ЗАРОБИТИ на Україні мільярди доларів, заощаджівши за 30 років десятки мільярдів доларів на ЯЗ України яку вимусили здати тіж самі США. США країна падальник
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15.07.2025 07:57 Ответить
Брехун сцикливій та маразматичний. Можна до уваги не брати.
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15.07.2025 07:57 Ответить
Ну, хіба можна так? Вибачся зараз перед дядьком!
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15.07.2025 08:03 Ответить
Трамп нічого не обіцяв. "Будуть платити Канада та Європа ". Цитата Метью Вітакера.
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15.07.2025 08:04 Ответить
Будуть платити Словакія та Угорщина
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15.07.2025 08:21 Ответить
на 10 лярдов
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15.07.2025 08:02 Ответить
❗️Трамп розглядав передачу Україні ракет "Томагавк", - WP

Хоча наразі ці ракети не входять до пакету військової допомоги, їх постачання може бути активовано пізніше - як інструмент для посилення тиску, якщо Трамп цього захоче.
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15.07.2025 08:04 Ответить
Скоріше за все Трампон арештує в Штатах російськи гроші, → ну і покладе їх в свою кишеню (формально ці гроши для підтримки України).
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15.07.2025 08:16 Ответить
Європейці довго намагалися уникнути цього. Натомість тепер їм випав шанс показати, чи дійсно вони хочуть перемоги України. Зрештою вони мають багато мільярдів конфіскованих грошей рашки.
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15.07.2025 08:17 Ответить
На.уй тими обiцянками займатися. Зробив дiло - гуляй смiло, а то все цяцянки та цяцянки, на мiльярди доларiв.
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15.07.2025 08:18 Ответить
От мені цікаво, якщо Трамп введе вторинні мита. він все одно для місцевих мультігалузевих академиків буде поганий?
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15.07.2025 08:18 Ответить
кому він введе ті мита,,, Індії , яка купує нафту у рашки? так це її стратегічний партнер.Чи китаю? Вдруге наразитись на відповідь китаю?
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15.07.2025 11:09 Ответить
****, они все задрали своим мирным соглашением. Мирное соглашение - это навсегда отдать то. что кацапы уже откусили + бесконечный геморрой под миролюбивое блеяние западных импотентов и Вовы Зеленского про "повернемо дипломатичним шляхом". Наверное, как Финляндия вернула Карелию, Япония - Курилы, Грузия - Абхазию и пр.
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15.07.2025 08:35 Ответить
Рудий клоун здуру обіцяв, ось і в****ться. Насправді їм усім начхати на Україну.
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15.07.2025 08:42 Ответить
Тримайте мене семеро !!!
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15.07.2025 08:46 Ответить
Обіцяти- не значить виконувати....подивимось через два тижні
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15.07.2025 10:31 Ответить
50 днів,,,,, скільки людей кацапи вбють за ці дні.....
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15.07.2025 11:06 Ответить
Добре хоть щось до цього часу дають, а нам треба більше своєї зброї робить і менше розбазарювать кошти і красти
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15.07.2025 11:11 Ответить
 
 