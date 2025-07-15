Трамп пообещал предоставить Украине оружие на "миллиарды долларов", - Рютте
Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте пообещал предоставить Украине оружие на "миллиарды долларов" на средства государств-членов НАТО.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на New York Post, об этом в интервью Fox News заявил генсек НАТО Марк Рютте.
По его словам, в Североатлантическом альянсе планируют поставлять вооружение Киеву в рамках пакетов военной помощи, которые будут "максимально эффективными".
"Я считаю, это справедливо", - отметил Рютте.
Он также добавил, что на прошлой неделе Трамп сказал ему свое желание вмешаться в ситуацию в Украине.
"В прошлый четверг мне позвонил по телефону президент Трамп и сказал: "Марк, мы действительно хотим увеличить поддержку Украины в вопросе поставки оружия". А сегодня утром я был в Белом доме, и он сказал, что, когда речь идет о санкциях, нам, очевидно, нужно сделать следующий шаг сейчас", - отметил он.
Генсек НАТО уверен, что Трамп был раздражен своим последним телефонным разговором с российским диктатором Владимиром Путиным.
Рютте также обратился к мировым лидерам, которые ведут торговлю с Москвой. Он призвал их позвонить Путину и подтолкнуть к мирному соглашению до вступления в силу вторичных пошлин, которые пообещал Трамп.
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за 24години,пів-року та 5 місяців!!!
То трампон сподівається що
його "друг фофа" лусне від реготу!!
Те ж саме можна сказать і про Трампа - він лише створює образ "ВЕЛИКОГО ПРЕЗИДЕНТА"... А решта в його діяльності - "пустопорожні балачки"...
Задере ціну і будуть "мільярди доларів".
- мало ли, что я на ком обещал.
ми ж копалини віддали одноголосно, в обмін на зброю.
чи, нє?
Хоча наразі ці ракети не входять до пакету військової допомоги, їх постачання може бути активовано пізніше - як інструмент для посилення тиску, якщо Трамп цього захоче.