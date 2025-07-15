Трамп пообещал предоставить Украине оружие на "миллиарды долларов", - Рютте

Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте пообещал предоставить Украине оружие на "миллиарды долларов" на средства государств-членов НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на New York Post, об этом в интервью Fox News заявил генсек НАТО Марк Рютте.

По его словам, в Североатлантическом альянсе планируют поставлять вооружение Киеву в рамках пакетов военной помощи, которые будут "максимально эффективными".

"Я считаю, это справедливо", - отметил Рютте.

Он также добавил, что на прошлой неделе Трамп сказал ему свое желание вмешаться в ситуацию в Украине.

"В прошлый четверг мне позвонил по телефону президент Трамп и сказал: "Марк, мы действительно хотим увеличить поддержку Украины в вопросе поставки оружия". А сегодня утром я был в Белом доме, и он сказал, что, когда речь идет о санкциях, нам, очевидно, нужно сделать следующий шаг сейчас", - отметил он.

Генсек НАТО уверен, что Трамп был раздражен своим последним телефонным разговором с российским диктатором Владимиром Путиным.

Рютте также обратился к мировым лидерам, которые ведут торговлю с Москвой. Он призвал их позвонить Путину и подтолкнуть к мирному соглашению до вступления в силу вторичных пошлин, которые пообещал Трамп.

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