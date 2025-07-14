Зеленский провел беседу с Рютте: Украина ценит готовность предоставить дополнительные Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вечером 14 июля провел "хороший" разговор с генеральным секретарем Марком Рютте.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Рютте проинформировал о сегодняшней встрече в Вашингтоне с президентом США Трампом и о деталях сотрудничества между Европой и Соединенными Штатами ради продолжения и укрепления поддержки Украины.

"Мы ценим готовность предоставить дополнительные Patriot, и для этого уже вместе работают Америка, Германия и Норвегия. Также будут поставки другого оружия для защиты жизни наших людей и отражения российских штурмов.

Важно увеличивать давление на Россию ради мира и сохранять жизни людей", - добавил Зеленский.

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Напомним, что 14 июля президент США Трамп заявил о договоренности с НАТО о поставках вооружения Украине.

В свою очередь генсек НАТО Марко Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.

Кроме того, президент США также пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.

Также США готовятся отправить Украине комплексы Patriot из одной страны, имеющей на вооружении аж 17 таких систем.

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