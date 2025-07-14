Зеленський провів розмову з Рютте: Україна цінує готовність надати додаткові Patriot

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ввечері 14 липня провів "хорошу" розмову з генеральним секретарем Марком Рютте.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Рютте поінформував про сьогоднішню зустріч у Вашингтоні з президентом США Трампом та про деталі співпраці між Європою та Сполученими Штатами заради продовження та зміцнення підтримки України.

"Ми цінуємо готовність надати додаткові Patriot, і для цього вже разом працюють Америка, Німеччина та Норвегія. Також буде постачання іншої зброї для захисту життя наших людей і відбиття російських штурмів.

Важливо збільшувати тиск на Росію заради миру та зберігати життя людей", - додав Зеленський.

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Нагадаємо, що 14 липня президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні.

Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.

Крім того, президент США також пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.

Також США готуються надіслати Україні комплекси Patriot з однієї країни, що має на озброєнні аж 17 таких систем.

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