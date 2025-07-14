Каллас про 50 днів Трампа для Росії: Це дуже довгий термін
Очільниця дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас вважає, що президент США Дональд Трамп мав би надати російському диктатору Володимиру Путіну коротший термін для мирної угоди щодо припинення війни проти України.
Про це вона сказала у коментарі журналістам, передає The Telegraph, повідомляє Цензор.НЕТ.
Каллас прокоментувала заяву Трампа про те, що США вдарять вторинними 100% митами по Росії, якщо впродовж 50 днів не буде мирної угоди щодо припинення війни в Україні.
"З одного боку, дуже позитивно, що президент Трамп займає тверду позицію щодо Росії. З іншої сторони, 50 днів - це дуже довгий термін, коли ми бачимо, що вони (росіяни, - ред.) вбивають мирних жителів", - сказала глава диломатії ЄС.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що якщо протягом 50 днів не буде мирної угоди щодо врегулювання війни в України, то Штати вдарять вторинними 100% митами по Росії.
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Якраз 4-го була розмова ху-йла з крашеним той видно пообіцяв розібратися з Україною за два місяці. Це він говорив сам.
Сьогодні 14-е, лишилось якраз 50 днів з того терміну. Тому це не Трамп так вирішив, - його поставили перед фактом...
донні в політиці просто ганчірка
.
мабуть став старий та жирний
.
вибір Америки
.
І чому вона так точно співпадає з озвученими ****** наступлєнієм?
Очільниця,
Ивросоюз мог бы не покупать нефть и газ у расии для начала. И прекратить транзит китайских товаров через территорию расии, заодно наложив пошлины на китай покупающий росийскую нефть и газ.
Шо нє ясно?
йхло здохне?