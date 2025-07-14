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Новини Санкції США проти Росії Припинення вогню між Україною та РФ
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Каллас про 50 днів Трампа для Росії: Це дуже довгий термін

Каллас про 50 днів Трампа для РФ

Очільниця дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас вважає, що президент США Дональд Трамп мав би надати російському диктатору Володимиру Путіну коротший термін для мирної угоди щодо припинення війни проти України.

Про це вона сказала у коментарі журналістам, передає The Telegraph, повідомляє Цензор.НЕТ.

Каллас прокоментувала заяву Трампа про те, що США вдарять вторинними 100% митами по Росії, якщо впродовж 50 днів не буде мирної угоди щодо припинення війни в Україні.

"З одного боку, дуже позитивно, що президент Трамп займає тверду позицію щодо Росії. З іншої сторони, 50 днів - це дуже довгий термін, коли ми бачимо, що вони (росіяни, - ред.) вбивають мирних жителів", - сказала глава диломатії ЄС.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що якщо протягом 50 днів не буде мирної угоди щодо врегулювання війни в України, то Штати вдарять вторинними 100% митами по Росії.

Читайте також: Рютте порадив Путіну серйозніше ставитися до мирних перемовин після того, як Трамп пригрозив РФ митами

Автор: 

росія (66670) санкції (12356) Трамп Дональд (6428) Каллас Кая (311)


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Топ коментарі
+9
Пукіну дали час закінчити літній наступ (а потім продовжать).
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14.07.2025 21:29 Відповісти
+6
********** довгий - путлєру це на руку
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14.07.2025 21:24 Відповісти
+6
Очевидно що це термін ху-йла.
Якраз 4-го була розмова ху-йла з крашеним той видно пообіцяв розібратися з Україною за два місяці. Це він говорив сам.
Сьогодні 14-е, лишилось якраз 50 днів з того терміну. Тому це не Трамп так вирішив, - його поставили перед фактом...
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14.07.2025 21:26 Відповісти
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********** довгий - путлєру це на руку
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14.07.2025 21:24 Відповісти
норм термін - буйло запланував наступ на 60 днів

.
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14.07.2025 21:33 Відповісти
А де про це? Пропустив
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14.07.2025 21:49 Відповісти
Це слова самого Трамп після розмови з ху-йлом 4-го числа...
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14.07.2025 21:53 Відповісти
Очевидно що це термін ху-йла.
Якраз 4-го була розмова ху-йла з крашеним той видно пообіцяв розібратися з Україною за два місяці. Це він говорив сам.
Сьогодні 14-е, лишилось якраз 50 днів з того терміну. Тому це не Трамп так вирішив, - його поставили перед фактом...
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14.07.2025 21:26 Відповісти
схоже на те.
донні в політиці просто ганчірка

.
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14.07.2025 21:34 Відповісти
Лунатик, эти санкции вторичны на тех кто покупает и перепродает росийский газ и нефть.Китай и Индия. Но тупым ворующим военную и гуманитарную помощь этого не понять. Будут бубниць про плохого Трампа.
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14.07.2025 21:42 Відповісти
Ти заблукало чмо козлморде? Забув дорогу за корабльом?
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14.07.2025 21:45 Відповісти
Серйозна аналітика...
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14.07.2025 21:56 Відповісти
Пукіну дали час закінчити літній наступ (а потім продовжать).
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14.07.2025 21:29 Відповісти
А зеленскому дали час на будову укрепрайонов для ЗСУ, он денежки прос-ал вкупе с жадными и тупымы селюками типа тебя.
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14.07.2025 21:39 Відповісти
Может Европа тоже введет мита против рашки? Америка как пес, которого все время бьют палкой и заставляют что-то делать.
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14.07.2025 21:29 Відповісти
цей пес колись сам всіх рвав, без сторонньої палки.

мабуть став старий та жирний

.
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14.07.2025 21:36 Відповісти
Из-за этих войн теперь у американцев аллергия на любую военщину. Америка та же, но народ больше не хочет войн.
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14.07.2025 21:42 Відповісти
Та ніколи не хотів. Після Першої світової не хотів у Другу, але ж примусили, підвлаштувавши Перл-Харбор
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14.07.2025 21:52 Відповісти
"або пан, або пропав" -

вибір Америки

.
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14.07.2025 22:08 Відповісти
Просто трампону не сказали, що 50 днів це не 2 тижня...
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14.07.2025 21:33 Відповісти
Що може запропонувати сама очільниця дипломатії ЄС,окрім критики президента США?
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14.07.2025 21:34 Відповісти
не факт, що це остаточний термін. для рижого урода подовжити його нефіг дєлать
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14.07.2025 21:34 Відповісти
Урод з люстра на тебя глядзит.
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14.07.2025 21:37 Відповісти
Эти тарифы не на росию а на тех кто покупает по дешевке росийский газ и нефть а потом перепродает. Касается Индии и Китая. Поэтому и отсрочка 50 дней,
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14.07.2025 21:36 Відповісти
О, нарешті хтось знаючий - так почіму "отстрочка в 50 днєй", дятєл? Чому не 5 чи не 7?
І чому вона так точно співпадає з озвученими ****** наступлєнієм?
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14.07.2025 21:51 Відповісти
Ти ж сам вище писав свою версію, чому 50 днів. Чому іншим не можна?
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14.07.2025 21:58 Відповісти
Так в чому ж полягала версія вашого аквафрешного друга?
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14.07.2025 22:09 Відповісти
Справді не зрозуміло?
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14.07.2025 22:16 Відповісти
Справді.
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14.07.2025 22:20 Відповісти
Ну попроси в нього, він пояснить зрозуміліше.
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14.07.2025 22:22 Відповісти
"Очільниця дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас Джерело: що президент США Дональд Трамп мав би надати російському диктатору Володимиру Путіну коротший термін для мирної угоди щодо припинення війни проти "
Очільниця,
Ивросоюз мог бы не покупать нефть и газ у расии для начала. И прекратить транзит китайских товаров через территорию расии, заодно наложив пошлины на китай покупающий росийскую нефть и газ.
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14.07.2025 21:46 Відповісти
путін хоче вийти на кордони записаних собі у російську проституцію областей за 60 днів, а трамп йому на це дав 50.
Шо нє ясно?
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14.07.2025 21:46 Відповісти
надо было строить оборонительные укрепления а не воровать, тогда путен ни за 50 ни за 100 дней никуда бы не вышел.
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14.07.2025 21:50 Відповісти
треба було двадцять років тому не купляти кацапського кавеену в Україну, тоді би путін взагалі нікуди навіть не зайшов би.
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14.07.2025 21:54 Відповісти
Серйозна аналітика...
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14.07.2025 21:59 Відповісти
А де вказано про 60 днів? Пропустив новину, дякую
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14.07.2025 21:53 Відповісти
https://realgazeta.com.ua/putin-zaiavyv-trampu-shcho-khoche-protiahom-60-dniv-vyyty-na-adminkordony-oblastey-ukrainy-iaki-vin-vvazhaie-svoimy-zmi/ по всьому інтернету возять цю маячню.
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14.07.2025 22:00 Відповісти
А, так ось звідки той ясновидець взяв 1-4 вересня на тому тижні. Дякую.
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14.07.2025 22:02 Відповісти
Розумію, що мені ніхто не повірить, але на тому тижні читав якогось конспіролога-аналітика, попередні прогнози якого справдилися, і тоді він казав, шо 1-4 вересня станеться якась дуже карколомна подія, а поки що Трамп та Маск тупо тягнуть час, влаштовуючи кловунські шоу-суперечки, для відволікання натовпу. І от сьогодні заява Трампа про 50 днів, але ж, вибачте, через 50 днів саме й настане отой початок вересня
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14.07.2025 21:48 Відповісти
>> станеться якась дуже карколомна подія...

йхло здохне?
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14.07.2025 21:51 Відповісти
Та ні, тільки рак на вербі свисне.
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14.07.2025 21:56 Відповісти
Ні, той аналітєг вважає щось на кшталт "Ху?ло давно Zдохле лежить в холодильнику, а то двійника ФСБ показує"; під карколомними подіями мін звичайно розуміє початок світової ядерної війни, штучно влаштований великий землетрус, або зупинку Гольфстріму, щось таке. Наразі не уточнював, чекаємо.
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14.07.2025 21:57 Відповісти
Ахахаха🤣
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14.07.2025 22:00 Відповісти
Гольфстрім!! Стій, раз, два!
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14.07.2025 22:03 Відповісти
Ніт, він вже кілька років як розповідає: Гольфстрім зупинять, скинувши назустріч йому величезний обсяг води із сибірських річок, що зараз утримується плотинами. Підрив Каховської ГЕС був репетицією. Але я також читав, що Гольфстрім й без цього слабшає, через глобальні зміни клімату, та аварію на буровій у Мексиканській затоці. Ну, вже мабуть Американської.
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14.07.2025 22:08 Відповісти
Треба ще телефон замотати у фольгу щоб не вичислили. Бо такі знання дуже небезпечні...
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14.07.2025 22:24 Відповісти
якщо там не було QR-коду для донатів, то то був не справжній конспіролог-аналітик.
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14.07.2025 21:57 Відповісти
Між нами, він шизофрєнік, а отже й геній-провідець, це звичайне поєднання. Попередні прогнози справдилися. Ніт, грошей не збирає, саме тому.
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14.07.2025 21:59 Відповісти
можно ще Рона Вару читать, він теж гєній-провідець, до того ж більш відомий, бо у нього хоч ім'я є.
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14.07.2025 22:05 Відповісти
Вже розібралися, він мабуть читав Ваше посилання: 3 липня + 60 днів.
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14.07.2025 22:04 Відповісти
Щоб був результат, потрібні не точкові санкції (байдуже 100% чи 500% мито), а комплекс заходів, які є тотальною економічною війною (повне ембарго на будь-який імпорт в Росію, включно з усіма критичними позиціями, навіть гуманітарного характеру, повне ембарго на будь-які банківські операції російських суб'єктів принаймні, в доларах, євро, фунтах та єнах, захоплення командос танкерів тіньового флоту з відведенням їх в контрольовані Заходом порти для розвантаження з подальшою конфіскацією тощо). При запровадженні чогось подібного РФ перестане існувати як держава в дуже короткостроковій перспективі (а Путлера і К повісять біля кремля самі росіяни, щоб зупинити хаос, який там почнеться).
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14.07.2025 22:03 Відповісти
Трампон, а чо мілочитись. Давай рік почекай. Полний трешак від рудого брехуна.
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14.07.2025 22:12 Відповісти
24 години, два тижні, 50 днів))) потім рік, 10
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14.07.2025 22:20 Відповісти
 
 