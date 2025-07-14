Рютте порадив Путіну серйозніше ставитися до мирних перемовин після того, як Трамп пригрозив РФ митами

Генеральний секретар НАТО Марко Рютте вважає, що диктатору РФ Володимиру Путіну необхідно серйозніше поставитися до переговорів щодо припинення війни проти України після того, як лідер США Дональд Трамп пригрозив РФ "вторинними 100% митами".

Про це він сказав під час спільного брифінгу з Трампом, який транслювало "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

"Якби я був Володимиром Путіним і чув, як ви (звертається до Трампа,- ред.) говорите про те, що плануєте зробити за 50 днів, і про це оголошення, я б переглянув, чи не варто мені ставитися до переговорів щодо України більш серйозно, ніж я це роблю зараз ",- сказав генсек Альянсу.

Нагадаємо, що Трамп заявив, що якщо протягом 50 днів не буде мирної угоди щодо врегулювання війни в України, президент США Дональд Трамп вдарить вторинними 100% митами по Росії.

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