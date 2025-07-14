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Новини Мирні перемовини Санкції США проти Росії
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Рютте порадив Путіну серйозніше ставитися до мирних перемовин після того, як Трамп пригрозив РФ митами

рютте

Генеральний секретар НАТО Марко Рютте вважає, що диктатору РФ Володимиру Путіну необхідно серйозніше поставитися до переговорів щодо припинення війни проти України після того, як лідер США Дональд Трамп пригрозив РФ "вторинними 100% митами".

Про це він сказав під час спільного брифінгу з Трампом, який транслювало "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

"Якби я був Володимиром Путіним і чув, як ви (звертається до Трампа,- ред.) говорите про те, що плануєте зробити за 50 днів, і про це оголошення, я б переглянув, чи не варто мені ставитися до переговорів щодо України більш серйозно, ніж я це роблю зараз ",- сказав генсек Альянсу.

Нагадаємо, що Трамп заявив, що якщо протягом 50 днів не буде мирної угоди щодо врегулювання війни в України, президент США Дональд Трамп вдарить вторинними 100% митами по Росії.

Читайте також: США введуть вторинні мита проти РФ у 100%, якщо не буде угоди щодо України за 50 днів, - Трамп

Автор: 

перемовини (3030) путін володимир (24286) США (23773) Рютте Марк (474)


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чого це? путін тепер остаточно зрозумів що йому нічого не загрожує
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14.07.2025 19:56 Відповісти
Да ваши советы и просьбы ***** вертело.
А вы еще на что то надеетесь?
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14.07.2025 19:57 Відповісти
Сккк... якими митами. Що в тих митах такого страшного для ху-йла, кловани?
Нагадує байку про "тільки не кидай в терновий кущ"...
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14.07.2025 20:00 Відповісти
Ну так Трамп не сказав же коли почнуть відлік 50 днів - в якому році, місяці ...? Тому )(уйло й не переживає.
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14.07.2025 20:02 Відповісти
Та він порже з вас дебіли))) які нах 50 днів, мита потрібно було вводити ще 3 роки тому... і знімати тільки у разі припинення агресії...
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14.07.2025 20:04 Відповісти
Наднайпотужне чергове "останнє" попередження
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14.07.2025 20:13 Відповісти
Як я і казав: трампон дав "зелену карту" путлєру на будь-які дії в Україні до осені ще у квітні-травні. І тепер буде робити все, аби дотримати слова! Адже йухло - "крутий хлоп" і "чудова людина", а ЗЕ! з дєрьмаком трампу не подобаються.... До того ж, "біг діл" з України він вже вичавив (договір про РЗМ без будь-яких зобов'язань зі свого боку) і тепер треба зробити щось схоже з московитами....

Цікаво: а "янєлох" і досі себе таким вважає? 🤔
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14.07.2025 20:15 Відповісти
Тошнит от этих трусов и импотентов
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14.07.2025 20:20 Відповісти
 
 