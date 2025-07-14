РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10745 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры Санкции США против России
1 078 9

Рютте посоветовал Путину более серьезно относиться к мирным переговорам после того, как Трамп пригрозил РФ пошлинами

рютте

Генеральный секретарь НАТО Марко Рютте считает, что диктатору РФ Владимиру Путину необходимо серьезнее отнестись к переговорам по прекращению войны против Украины после того, как лидер США Дональд Трамп пригрозил РФ "вторичными 100% пошлинами".

Об этом он сказал во время совместного брифинга с Трампом, который транслировало "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

"Если бы я был Владимиром Путиным и слышал, как вы (обращается к Трампу,- ред.) говорите о том, что планируете сделать за 50 дней, и об этом объявлении, я бы пересмотрел, не стоит ли мне относиться к переговорам по Украине более серьезно, чем я это делаю сейчас",- сказал генсек Альянса.

Напомним, что Трамп заявил, что если в течение 50 дней не будет мирного соглашения по урегулированию войны в Украине, президент США Дональд Трамп ударит вторичными 100% пошлинами по России.

Читайте также: США введут вторичные пошлины против РФ в 100%, если не будет соглашения по Украине за 50 дней, - Трамп

Автор: 

переговоры (5093) путин владимир (31706) США (27478) Рютте Марк (431)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чого це? путін тепер остаточно зрозумів що йому нічого не загрожує
показать весь комментарий
14.07.2025 19:56 Ответить
Да ваши советы и просьбы ***** вертело.
А вы еще на что то надеетесь?
показать весь комментарий
14.07.2025 19:57 Ответить
Сккк... якими митами. Що в тих митах такого страшного для ху-йла, кловани?
Нагадує байку про "тільки не кидай в терновий кущ"...
показать весь комментарий
14.07.2025 20:00 Ответить
Ну так Трамп не сказав же коли почнуть відлік 50 днів - в якому році, місяці ...? Тому )(уйло й не переживає.
показать весь комментарий
14.07.2025 20:02 Ответить
Та він порже з вас дебіли))) які нах 50 днів, мита потрібно було вводити ще 3 роки тому... і знімати тільки у разі припинення агресії...
показать весь комментарий
14.07.2025 20:04 Ответить
Наднайпотужне чергове "останнє" попередження
показать весь комментарий
14.07.2025 20:13 Ответить
Як я і казав: трампон дав "зелену карту" путлєру на будь-які дії в Україні до осені ще у квітні-травні. І тепер буде робити все, аби дотримати слова! Адже йухло - "крутий хлоп" і "чудова людина", а ЗЕ! з дєрьмаком трампу не подобаються.... До того ж, "біг діл" з України він вже вичавив (договір про РЗМ без будь-яких зобов'язань зі свого боку) і тепер треба зробити щось схоже з московитами....

Цікаво: а "янєлох" і досі себе таким вважає? 🤔
показать весь комментарий
14.07.2025 20:15 Ответить
Тошнит от этих трусов и импотентов
показать весь комментарий
14.07.2025 20:20 Ответить
Цікаво, який термін буде наступним після перших 50 днів наданих Трампом росії?
показать весь комментарий
14.07.2025 20:58 Ответить
 
 