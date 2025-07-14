Рютте посоветовал Путину более серьезно относиться к мирным переговорам после того, как Трамп пригрозил РФ пошлинами
Генеральный секретарь НАТО Марко Рютте считает, что диктатору РФ Владимиру Путину необходимо серьезнее отнестись к переговорам по прекращению войны против Украины после того, как лидер США Дональд Трамп пригрозил РФ "вторичными 100% пошлинами".
Об этом он сказал во время совместного брифинга с Трампом, который транслировало "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
"Если бы я был Владимиром Путиным и слышал, как вы (обращается к Трампу,- ред.) говорите о том, что планируете сделать за 50 дней, и об этом объявлении, я бы пересмотрел, не стоит ли мне относиться к переговорам по Украине более серьезно, чем я это делаю сейчас",- сказал генсек Альянса.
Напомним, что Трамп заявил, что если в течение 50 дней не будет мирного соглашения по урегулированию войны в Украине, президент США Дональд Трамп ударит вторичными 100% пошлинами по России.
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Нагадує байку про "тільки не кидай в терновий кущ"...
Цікаво: а "янєлох" і досі себе таким вважає? 🤔