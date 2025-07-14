Каллас о 50 днях Трампа для России: Это очень долгий срок
Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас считает, что президент США Дональд Трамп должен был бы предоставить российскому диктатору Владимиру Путину более короткий срок для мирного соглашения о прекращении войны против Украины.
Об этом она сказала в комментарии журналистам, передает The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ.
Каллас прокомментировала заявление Трампа о том, что США ударят вторичными 100% пошлинами по России, если в течение 50 дней не будет мирного соглашения по прекращению войны в Украине.
"С одной стороны, очень позитивно, что президент Трамп занимает твердую позицию в отношении России. С другой стороны, 50 дней - это очень долгий срок, когда мы видим, что они(россияне, - ред.) убивают мирных жителей", - сказала глава диломатии ЕС.
Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что если в течение 50 дней не будет мирного соглашения по урегулированию войны в Украине, то Штаты ударят вторичными 100% пошлинами по России.
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Якраз 4-го була розмова ху-йла з крашеним той видно пообіцяв розібратися з Україною за два місяці. Це він говорив сам.
Сьогодні 14-е, лишилось якраз 50 днів з того терміну. Тому це не Трамп так вирішив, - його поставили перед фактом...
донні в політиці просто ганчірка
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мабуть став старий та жирний
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вибір Америки
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І чому вона так точно співпадає з озвученими ****** наступлєнієм?
Доведеться тобі дочекатися його пояснення.
Очільниця,
Ивросоюз мог бы не покупать нефть и газ у расии для начала. И прекратить транзит китайских товаров через территорию расии, заодно наложив пошлины на китай покупающий росийскую нефть и газ.
Шо нє ясно?
йхло здохне?
А якщо це для Путіна означає "Поторопись Владимир! У меня связаны руки"
Щось подібне час від часу робив Байден...