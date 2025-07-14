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Новости Санкции США против России Прекращение огня между Украиной и РФ
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Каллас о 50 днях Трампа для России: Это очень долгий срок

Каллас о 50 днях Трампа для РФ

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас считает, что президент США Дональд Трамп должен был бы предоставить российскому диктатору Владимиру Путину более короткий срок для мирного соглашения о прекращении войны против Украины.

Об этом она сказала в комментарии журналистам, передает The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ.

Каллас прокомментировала заявление Трампа о том, что США ударят вторичными 100% пошлинами по России, если в течение 50 дней не будет мирного соглашения по прекращению войны в Украине.

"С одной стороны, очень позитивно, что президент Трамп занимает твердую позицию в отношении России. С другой стороны, 50 дней - это очень долгий срок, когда мы видим, что они(россияне, - ред.) убивают мирных жителей", - сказала глава диломатии ЕС.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что если в течение 50 дней не будет мирного соглашения по урегулированию войны в Украине, то Штаты ударят вторичными 100% пошлинами по России.

Читайте также: Рютте посоветовал Путину серьезнее относиться к мирным переговорам после того, как Трамп пригрозил РФ пошлинами

Автор: 

россия (96577) санкции (11641) Трамп Дональд (5954) Каллас Кая (244)


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Топ комментарии
+12
Пукіну дали час закінчити літній наступ (а потім продовжать).
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14.07.2025 21:29 Ответить
+9
********** довгий - путлєру це на руку
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14.07.2025 21:24 Ответить
+9
Очевидно що це термін ху-йла.
Якраз 4-го була розмова ху-йла з крашеним той видно пообіцяв розібратися з Україною за два місяці. Це він говорив сам.
Сьогодні 14-е, лишилось якраз 50 днів з того терміну. Тому це не Трамп так вирішив, - його поставили перед фактом...
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14.07.2025 21:26 Ответить
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********** довгий - путлєру це на руку
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14.07.2025 21:24 Ответить
норм термін - буйло запланував наступ на 60 днів

.
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14.07.2025 21:33 Ответить
А де про це? Пропустив
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14.07.2025 21:49 Ответить
Це слова самого Трамп після розмови з ху-йлом 4-го числа...
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14.07.2025 21:53 Ответить
Очевидно що це термін ху-йла.
Якраз 4-го була розмова ху-йла з крашеним той видно пообіцяв розібратися з Україною за два місяці. Це він говорив сам.
Сьогодні 14-е, лишилось якраз 50 днів з того терміну. Тому це не Трамп так вирішив, - його поставили перед фактом...
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14.07.2025 21:26 Ответить
схоже на те.
донні в політиці просто ганчірка

.
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14.07.2025 21:34 Ответить
Лунатик, эти санкции вторичны на тех кто покупает и перепродает росийский газ и нефть.Китай и Индия. Но тупым ворующим военную и гуманитарную помощь этого не понять. Будут бубниць про плохого Трампа.
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14.07.2025 21:42 Ответить
Ти заблукало чмо козлморде? Забув дорогу за корабльом?
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14.07.2025 21:45 Ответить
Серйозна аналітика...
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14.07.2025 21:56 Ответить
Пукіну дали час закінчити літній наступ (а потім продовжать).
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14.07.2025 21:29 Ответить
А зеленскому дали час на будову укрепрайонов для ЗСУ, он денежки прос-ал вкупе с жадными и тупымы селюками типа тебя.
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14.07.2025 21:39 Ответить
Может Европа тоже введет мита против рашки? Америка как пес, которого все время бьют палкой и заставляют что-то делать.
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14.07.2025 21:29 Ответить
цей пес колись сам всіх рвав, без сторонньої палки.

мабуть став старий та жирний

.
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14.07.2025 21:36 Ответить
Из-за этих войн теперь у американцев аллергия на любую военщину. Америка та же, но народ больше не хочет войн.
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14.07.2025 21:42 Ответить
Та ніколи не хотів. Після Першої світової не хотів у Другу, але ж примусили, підвлаштувавши Перл-Харбор
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14.07.2025 21:52 Ответить
"або пан, або пропав" -

вибір Америки

.
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14.07.2025 22:08 Ответить
Просто трампону не сказали, що 50 днів це не 2 тижня...
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14.07.2025 21:33 Ответить
Що може запропонувати сама очільниця дипломатії ЄС,окрім критики президента США?
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14.07.2025 21:34 Ответить
не факт, що це остаточний термін. для рижого урода подовжити його нефіг дєлать
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14.07.2025 21:34 Ответить
Эти тарифы не на росию а на тех кто покупает по дешевке росийский газ и нефть а потом перепродает. Касается Индии и Китая. Поэтому и отсрочка 50 дней,
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14.07.2025 21:36 Ответить
О, нарешті хтось знаючий - так почіму "отстрочка в 50 днєй", дятєл? Чому не 5 чи не 7?
І чому вона так точно співпадає з озвученими ****** наступлєнієм?
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14.07.2025 21:51 Ответить
Ти ж сам вище писав свою версію, чому 50 днів. Чому іншим не можна?
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14.07.2025 21:58 Ответить
Так в чому ж полягала версія вашого аквафрешного друга?
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14.07.2025 22:09 Ответить
Справді не зрозуміло?
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14.07.2025 22:16 Ответить
Справді.
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14.07.2025 22:20 Ответить
Ну попроси в нього, він пояснить зрозуміліше.
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14.07.2025 22:22 Ответить
Він вже поїхав на гольф. Може ти поясниш?
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14.07.2025 22:28 Ответить
Ні, це його теорія, і я міг її не правильно зрозуміти. Та й я вже і так забагато часу витратив тут.
Доведеться тобі дочекатися його пояснення.
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14.07.2025 22:36 Ответить
"Очільниця дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас Джерело: що президент США Дональд Трамп мав би надати російському диктатору Володимиру Путіну коротший термін для мирної угоди щодо припинення війни проти "
Очільниця,
Ивросоюз мог бы не покупать нефть и газ у расии для начала. И прекратить транзит китайских товаров через территорию расии, заодно наложив пошлины на китай покупающий росийскую нефть и газ.
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14.07.2025 21:46 Ответить
путін хоче вийти на кордони записаних собі у російську проституцію областей за 60 днів, а трамп йому на це дав 50.
Шо нє ясно?
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14.07.2025 21:46 Ответить
надо было строить оборонительные укрепления а не воровать, тогда путен ни за 50 ни за 100 дней никуда бы не вышел.
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14.07.2025 21:50 Ответить
треба було двадцять років тому не купляти кацапського кавеену в Україну, тоді би путін взагалі нікуди навіть не зайшов би.
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14.07.2025 21:54 Ответить
Серйозна аналітика...
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14.07.2025 21:59 Ответить
А де вказано про 60 днів? Пропустив новину, дякую
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14.07.2025 21:53 Ответить
https://realgazeta.com.ua/putin-zaiavyv-trampu-shcho-khoche-protiahom-60-dniv-vyyty-na-adminkordony-oblastey-ukrainy-iaki-vin-vvazhaie-svoimy-zmi/ по всьому інтернету возять цю маячню.
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14.07.2025 22:00 Ответить
А, так ось звідки той ясновидець взяв 1-4 вересня на тому тижні. Дякую.
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14.07.2025 22:02 Ответить
Розумію, що мені ніхто не повірить, але на тому тижні читав якогось конспіролога-аналітика, попередні прогнози якого справдилися, і тоді він казав, шо 1-4 вересня станеться якась дуже карколомна подія, а поки що Трамп та Маск тупо тягнуть час, влаштовуючи кловунські шоу-суперечки, для відволікання натовпу. І от сьогодні заява Трампа про 50 днів, але ж, вибачте, через 50 днів саме й настане отой початок вересня
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14.07.2025 21:48 Ответить
>> станеться якась дуже карколомна подія...

йхло здохне?
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14.07.2025 21:51 Ответить
Та ні, тільки рак на вербі свисне.
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14.07.2025 21:56 Ответить
Ні, той аналітєг вважає щось на кшталт "Ху?ло давно Zдохле лежить в холодильнику, а то двійника ФСБ показує"; під карколомними подіями мін звичайно розуміє початок світової ядерної війни, штучно влаштований великий землетрус, або зупинку Гольфстріму, щось таке. Наразі не уточнював, чекаємо.
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14.07.2025 21:57 Ответить
Ахахаха🤣
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14.07.2025 22:00 Ответить
Гольфстрім!! Стій, раз, два!
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14.07.2025 22:03 Ответить
Ніт, він вже кілька років як розповідає: Гольфстрім зупинять, скинувши назустріч йому величезний обсяг води із сибірських річок, що зараз утримується плотинами. Підрив Каховської ГЕС був репетицією. Але я також читав, що Гольфстрім й без цього слабшає, через глобальні зміни клімату, та аварію на буровій у Мексиканській затоці. Ну, вже мабуть Американської.
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14.07.2025 22:08 Ответить
Треба ще телефон замотати у фольгу щоб не вичислили. Бо такі знання дуже небезпечні...
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14.07.2025 22:24 Ответить
якщо там не було QR-коду для донатів, то то був не справжній конспіролог-аналітик.
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14.07.2025 21:57 Ответить
Між нами, він шизофрєнік, а отже й геній-провідець, це звичайне поєднання. Попередні прогнози справдилися. Ніт, грошей не збирає, саме тому.
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14.07.2025 21:59 Ответить
можно ще Рона Вару читать, він теж гєній-провідець, до того ж більш відомий, бо у нього хоч ім'я є.
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14.07.2025 22:05 Ответить
Вже розібралися, він мабуть читав Ваше посилання: 3 липня + 60 днів.
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14.07.2025 22:04 Ответить
Щоб був результат, потрібні не точкові санкції (байдуже 100% чи 500% мито), а комплекс заходів, які є тотальною економічною війною (повне ембарго на будь-який імпорт в Росію, включно з усіма критичними позиціями, навіть гуманітарного характеру, повне ембарго на будь-які банківські операції російських суб'єктів принаймні, в доларах, євро, фунтах та єнах, захоплення командос танкерів тіньового флоту з відведенням їх в контрольовані Заходом порти для розвантаження з подальшою конфіскацією тощо). При запровадженні чогось подібного РФ перестане існувати як держава в дуже короткостроковій перспективі (а Путлера і К повісять біля кремля самі росіяни, щоб зупинити хаос, який там почнеться).
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14.07.2025 22:03 Ответить
Трампуша прекрасно розуміє що ці "санкції" до сраки дверці. Тому він зробить все щоб їх не вводити...
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14.07.2025 22:26 Ответить
Трампон, а чо мілочитись. Давай рік почекай. Полний трешак від рудого брехуна.
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14.07.2025 22:12 Ответить
24 години, два тижні, 50 днів))) потім рік, 10
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14.07.2025 22:20 Ответить
50 днів Трампа для Росії: Це дуже довгий термін.

А якщо це для Путіна означає "Поторопись Владимир! У меня связаны руки"

Щось подібне час від часу робив Байден...
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14.07.2025 22:31 Ответить
Наврядше Трамп має "тверду позицію". Скоріше він сподівається цю позицію отримати за 50 днів. Фрейд був правий
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14.07.2025 22:35 Ответить
 
 