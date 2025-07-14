Каллас о 50 днях Трампа для России: Это очень долгий срок

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас считает, что президент США Дональд Трамп должен был бы предоставить российскому диктатору Владимиру Путину более короткий срок для мирного соглашения о прекращении войны против Украины.

Об этом она сказала в комментарии журналистам, передает The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ.

Каллас прокомментировала заявление Трампа о том, что США ударят вторичными 100% пошлинами по России, если в течение 50 дней не будет мирного соглашения по прекращению войны в Украине.

"С одной стороны, очень позитивно, что президент Трамп занимает твердую позицию в отношении России. С другой стороны, 50 дней - это очень долгий срок, когда мы видим, что они(россияне, - ред.) убивают мирных жителей", - сказала глава диломатии ЕС.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что если в течение 50 дней не будет мирного соглашения по урегулированию войны в Украине, то Штаты ударят вторичными 100% пошлинами по России.

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