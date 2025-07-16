Путін вже відповів на ультиматум Трампа новими ударами по Україні, - Sky News

Російський диктатор Володимир Путін відповів на ультиматум президента США Дональда Трампа щодо досягнення мирної угоди впродовж 50 днів черговим ракетно-дроновим обстрілом міст України.

Як передає Цензор.НЕТ, так вважає аналітик Sky News з питань безпеки й оборони Майкл Кларк.

За його словами, після того, як Росія здійснила чергові нічні удари по Україні, Кремль надсилає світові та особисто Трампу цинічний сигнал.

"Повідомлення, яке росіяни надсилають решті світу, полягає в тому, що це все продовжуватиметься. Росія завдає ударів по містах по всій Україні, які мають як військове, так і цивільне значення", - йдеться у матеріалі.

Крім того, Росія також демонструє, що вона "не вражена" останніми заявами американського лідера.

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Нагадаємо, у ніч на 16 липня війська РФ атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М із Криму, а також 400-ми ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, до 255 із них - "шахеди". Основні напрямки удару - Кривий Ріг, Харків, Вінниця.

Напередодні президент США Дональд Трамп пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.

Кая Каллас вважає, що Трамп мав би надати Путіну коротший термін для мирної угоди щодо припинення війни проти України.

Дмитро Медведєв назвав 50 днів Трампа "театральним ультиматумом", додавши, що Росії байдуже.

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