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Новини Масований ракетний обстріл Стосунки Трампа і Путіна
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Путін вже відповів на ультиматум Трампа новими ударами по Україні, - Sky News

Путіну байдуже на ультиматум Трампа

Російський диктатор Володимир Путін відповів на ультиматум президента США Дональда Трампа щодо досягнення мирної угоди впродовж 50 днів черговим ракетно-дроновим обстрілом міст України.

Як передає Цензор.НЕТ, так вважає аналітик Sky News з питань безпеки й оборони Майкл Кларк.

За його словами, після того, як Росія здійснила чергові нічні удари по Україні, Кремль надсилає світові та особисто Трампу цинічний сигнал.

"Повідомлення, яке росіяни надсилають решті світу, полягає в тому, що це все продовжуватиметься. Росія завдає ударів по містах по всій Україні, які мають як військове, так і цивільне значення", - йдеться у матеріалі.

Крім того, Росія також демонструє, що вона "не вражена" останніми заявами американського лідера.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про удар РФ по Добропіллю: Жахливий російський терор

Нагадаємо, у ніч на 16 липня війська РФ атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М із Криму, а також 400-ми ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, до 255 із них - "шахеди". Основні напрямки удару - Кривий Ріг, Харків, Вінниця.

Напередодні президент США Дональд Трамп пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.

Кая Каллас вважає, що Трамп мав би надати Путіну коротший термін для мирної угоди щодо припинення війни проти України.

Дмитро Медведєв назвав 50 днів Трампа "театральним ультиматумом", додавши, що Росії байдуже.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін не злякався погроз Трампа і планує продовжити війну, - Reuters

Автор: 

обстріл (29876) путін володимир (24299) Трамп Дональд (6470) війна в Україні (5281)


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Топ коментарі
+10
бо це був не ультиматум, а черговий карт-бланш. вже навіть не набридлі два тижні... ще перенапружуватись, кожен раз подовжувати...
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16.07.2025 22:31 Відповісти
+8
Трамп особиста підстилка Путена...
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16.07.2025 22:25 Відповісти
+8
Тому, що Трамп дав ***** 50 днів робити шо він хоче.
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16.07.2025 22:31 Відповісти
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Трамп особиста підстилка Путена...
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16.07.2025 22:25 Відповісти
Тому, що Трамп дав ***** 50 днів робити шо він хоче.
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16.07.2025 22:31 Відповісти
Коротше чекаємо Рейгана, вся ця ******* одною ногою в могилах вже , нам протриматись 3 роки потрібно , зможемо
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16.07.2025 22:31 Відповісти
бо це був не ультиматум, а черговий карт-бланш. вже навіть не набридлі два тижні... ще перенапружуватись, кожен раз подовжувати...
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16.07.2025 22:31 Відповісти
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16.07.2025 22:37 Відповісти
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16.07.2025 22:53 Відповісти
В гостях у "городка"???
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16.07.2025 23:02 Відповісти
Ультиматуми Трампа щодо прутіна і його війни в Україні, це як погрози старого імпотента…
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16.07.2025 22:45 Відповісти
Україні гірко а рудий маразматик спить обісцяний і дума шо то море солоненько пахне....
Знущання всесвітнього рівня.
Чи таку бачили ми Америку?
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16.07.2025 23:01 Відповісти
Хто ту Америку бачив ?
Для українця Америка - завжди була міфом ...
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16.07.2025 23:05 Відповісти
Америка, допливу коли небудь я до твого берега, у є... (с) Брати Гадюкіни
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16.07.2025 23:51 Відповісти
Нє-нє, чекаємо до вересня, коли утамльонниє солнцем з відпусток повернуться. Ну, і ми ж не садюги, почекаємо ще кілька тижнів після цього - нехай оклимаються
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16.07.2025 23:48 Відповісти
 
 