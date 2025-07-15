Путін не злякався погроз Трампа і планує продовжити війну, - Reuters

Російський диктатор Володимир Путін не має наміру зупиняти війну в Україні навіть попри нові погрози з боку США.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела у Кремлі, передає Цензор.НЕТ.

За їхніми словами, Путін вважає, що Росія здатна витримати нові економічні санкції, а його армія має достатній ресурс для продовження бойових дій. Зокрема, йдеться і про можливі вторинні тарифи з боку США проти покупців російської нафти.

Джерела зазначають, що детальних перемовин про мир Путін не веде, оскільки вважає, що Захід - зокрема адміністрація Дональда Трампа - не запропонував йому чітких умов. Тим часом сам Кремль наполягає на "юридично обов’язковій" відмові від розширення НАТО, нейтралітеті України та визнанні окупованих територій частиною РФ.

Співрозмовники додають, що Путін готовий воювати до повного захоплення східних регіонів України, а в разі ослаблення української оборони - і до нових територіальних наступів.

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