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Новини Відносини Трампа та Путіна
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Путін не злякався погроз Трампа і планує продовжити війну, - Reuters

Путін зробив заяву про Німеччину

Російський диктатор Володимир Путін не має наміру зупиняти війну в Україні навіть попри нові погрози з боку США.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела у Кремлі, передає Цензор.НЕТ.

За їхніми словами, Путін вважає, що Росія здатна витримати нові економічні санкції, а його армія має достатній ресурс для продовження бойових дій. Зокрема, йдеться і про можливі вторинні тарифи з боку США проти покупців російської нафти.

Джерела зазначають, що детальних перемовин про мир Путін не веде, оскільки вважає, що Захід - зокрема адміністрація Дональда Трампа - не запропонував йому чітких умов. Тим часом сам Кремль наполягає на "юридично обов’язковій" відмові від розширення НАТО, нейтралітеті України та визнанні окупованих територій частиною РФ.

Співрозмовники додають, що Путін готовий воювати до повного захоплення східних регіонів України, а в разі ослаблення української оборони - і до нових територіальних наступів.

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Автор: 

путін володимир (24294) Трамп Дональд (6447)


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Топ коментарі
+13
Нічого його не зупинить - тільки зброя
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15.07.2025 17:46 Відповісти
+9
Так хйлу дали 50 днів на захоплення нових територій.
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15.07.2025 17:52 Відповісти
+7
Дайте Дональду зубну щітку. Нехай очко драє. Тому що опущений.
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15.07.2025 17:52 Відповісти
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Нічого його не зупинить - тільки зброя
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15.07.2025 17:46 Відповісти
Томагавк по кремлю прочистить мізкі пуйлуші.
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15.07.2025 18:01 Відповісти
#кулявлоб
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15.07.2025 18:01 Відповісти
Було б добре, як би ***** зателефонував Трамп у і пояснив, на чому саме він його вертів.
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15.07.2025 17:47 Відповісти
А були погрози? Більш схоже на рольові ігри....
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15.07.2025 17:48 Відповісти
При Байдену такої хєрні нє було...
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15.07.2025 17:49 Відповісти
Та й при Рейгану також.
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15.07.2025 17:51 Відповісти
Ну тоді можна не тягнути резину з санкціями 50 днів.
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15.07.2025 17:50 Відповісти
Так хйлу дали 50 днів на захоплення нових територій.
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15.07.2025 17:52 Відповісти
типа через 50 дней скажет, всё я останавливаюсь ?) спасибо что дали время на захват еще пару десятков сел )
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15.07.2025 17:55 Відповісти
Дайте Дональду зубну щітку. Нехай очко драє. Тому що опущений.
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15.07.2025 17:52 Відповісти
Так чіє очко?
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15.07.2025 18:15 Відповісти
Погрози для Трампа й для хйла одні ті самі : розкол МАГАцистів у підтримці Трампа , вже не кажучи про інші прошарки суспільства США , майбутня загублена більшість у Палаті на перевиборах 2026 р у Палаті ... А сигнали про це вже не йдуть й процес початку передвиборчого етапу дає дзвіночки вже зараз... а восени ще підсилиться.
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15.07.2025 17:54 Відповісти
Яких погроз?
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15.07.2025 18:02 Відповісти
Ведіть єту па-рашу до розвалу.Світ буде чистіше.Такі режими як Китай КНДР, Іран,будуть тихіше води і нижче трави.
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15.07.2025 18:03 Відповісти
Звісно не злякався , бо погроза - це ознака слабкості ... і ***** це чудово розуміє !
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15.07.2025 18:07 Відповісти
Шо, навіть чумадан не міняли?
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15.07.2025 18:07 Відповісти
х-ло знає - Рудий песик, донька, не вкусить,
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15.07.2025 18:08 Відповісти
ху* ла міг зупинити тільки вибір в 19р...прої * али всі , завдяки 🤡 ху* ло виграв вибори в Україні ...і це надовго ...
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15.07.2025 18:11 Відповісти
Ух ти ж !! Донні , ***** там скавчить про те що він тебе не боїться . Давай санкції , нах чекати ще 50 днів .!? Давай нам яз , давай все що стріляє . Цей недолік треба виправити .
Кацапня повинна від одного твого грізного погляду - срати дрібним горошком .
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15.07.2025 18:24 Відповісти
а що ж Кремлю ще залишається робити?..
- от *****-щур і кидає останні понти, загнаний у кут і подихаючий на чемодані від ідіотської для Соссії ситуації та жаху за своє особисте стрьомне майбутнє..
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15.07.2025 18:32 Відповісти
Україна також не злякалася диктатора ***** і буде далі знищувати кацапів до самого кінця війни зі звільненням усіх своїх території!
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15.07.2025 18:33 Відповісти
Внєзапно
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15.07.2025 18:47 Відповісти
 
 