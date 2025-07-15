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Новини Відносини Трампа та Путіна
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Нові заяви Трампа дуже серйозні, потрібен час для аналізу, - Пєсков

Кремль відреагував на заяви Трампа Що відомо

У Кремлі відреагували на заяви Дональда Трампа щодо Росії та врегулювання війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Речник диктатора Дмитро Пєсков заявив, що нові заяви Трампа дуже серйозні, тому потрібен час для аналізу.

"Якщо Путін вважатиме за необхідне, то він прокоментує заяви президента США", - сказав він.

Пєсков також завив, що рішення, які ухвалюють у Вашингтоні та НАТО, нібито сприймаються Києвом "не як сигнал до миру, а як сигнал до продовження війни".

Також читайте: Росії байдуже на "театральний ультиматум" Трампа, - Медведєв

Нагадаємо, що президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні.

Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.

Крім того, президент США також пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.

Дмитро Медведєв назвав 50 днів Трампа "театральним ультиматумом", додавши, що Росії байдуже.

Окрім того, США готуються надіслати Україні комплекси Patriot з однієї країни, що має на озброєнні аж 17 таких систем.

Читайте: Трамп: Я розчарований в Путіні, але з ним не все скінчено

Автор: 

Пєсков Дмитро (1719) росія (66686) США (23792) Трамп Дональд (6447)


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Топ коментарі
+5
(дивлячись на фото):
Пєсков! У тебе така пика, наче ти вже геть усі аналізи на смак перепробував!
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15.07.2025 13:08 Відповісти
+5
Значно прискорити аналіз може серія ракетних ударів по москві і кремлю.
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15.07.2025 13:25 Відповісти
+4
Так, усі аналізи *****).
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15.07.2025 13:10 Відповісти
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(дивлячись на фото):
Пєсков! У тебе така пика, наче ти вже геть усі аналізи на смак перепробував!
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15.07.2025 13:08 Відповісти
Так, усі аналізи *****).
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15.07.2025 13:10 Відповісти
потрібен час для перезавантаження валізки
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15.07.2025 13:09 Відповісти
Так він же ж дав вам 50 днів. Якраз стільки, щоб вам вистачило для завершення наступу.
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15.07.2025 13:10 Відповісти
Шо - макітра вже ****** варить?
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15.07.2025 13:14 Відповісти
вони ще й насміхаються. Вони скоро таки повмирають - від ржачки
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15.07.2025 13:14 Відповісти
Известно даже время для "анализа" - 50 дней.
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15.07.2025 13:17 Відповісти
а куди спішить, трампло дав 50 діб
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15.07.2025 13:18 Відповісти
Часу у вас 50 днів((і не переживайте,можливо неостанні 50 днів(((
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15.07.2025 13:23 Відповісти
Значно прискорити аналіз може серія ракетних ударів по москві і кремлю.
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15.07.2025 13:25 Відповісти
І що там осмислювати? І чим.... головую *****, коня, йоршика для сортиру??? Хто має осмислювати?
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15.07.2025 13:27 Відповісти
Сциканули...
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15.07.2025 13:29 Відповісти
Ні. Скорійше потроллили.
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15.07.2025 13:45 Відповісти
Шо наробив стільки "аналізів" в чемоданчики з переляку , що 50 діб від Трампа не вистачить?
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15.07.2025 13:38 Відповісти
Одні роблять вигляд що лякають інші що бояться.
А васька слушаєт да єст(с)...
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15.07.2025 13:40 Відповісти
kacapam poka nedaslo,sto skazal Trump.Dojdiot kacapi samaja tiomnaja nacija,jesli posmotret na ix uroven zyzni oni s 1940 i peremen nevydeli Bomzovskaja strana jest rosija
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15.07.2025 13:43 Відповісти
Аналізу того що в валізі *****?!
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15.07.2025 13:49 Відповісти
Через 50 днів Трамп.... зателефонує путіну і вибачиться...але суворо так, по поняттям...
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15.07.2025 13:58 Відповісти
амеріканцкі горкі та руснява рулетка ...
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15.07.2025 14:02 Відповісти
памперси!!! Але це санкційний тувар
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15.07.2025 14:05 Відповісти
Ну движуха, как и хотел путлер 🤔
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15.07.2025 14:11 Відповісти
очко же не железное...можно и GBU 57 получить....
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15.07.2025 14:12 Відповісти
Тягнуть кота за хвіст, яке їхало таке і здибало!Враження, що війна вигідна і кацабні, гамедриканцям та риго-зеленим!
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15.07.2025 14:17 Відповісти
Гаспадін піськов,у вас вус відклеївся.
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15.07.2025 14:19 Відповісти
Походу всі чекають поки ***** вже здає аналізи в свій чемодан щоб потім ними закидати весь світ
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15.07.2025 14:24 Відповісти
 
 