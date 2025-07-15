Нові заяви Трампа дуже серйозні, потрібен час для аналізу, - Пєсков

У Кремлі відреагували на заяви Дональда Трампа щодо Росії та врегулювання війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Речник диктатора Дмитро Пєсков заявив, що нові заяви Трампа дуже серйозні, тому потрібен час для аналізу.

"Якщо Путін вважатиме за необхідне, то він прокоментує заяви президента США", - сказав він.

Пєсков також завив, що рішення, які ухвалюють у Вашингтоні та НАТО, нібито сприймаються Києвом "не як сигнал до миру, а як сигнал до продовження війни".

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Нагадаємо, що президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні.

Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.

Крім того, президент США також пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.

Дмитро Медведєв назвав 50 днів Трампа "театральним ультиматумом", додавши, що Росії байдуже.

Окрім того, США готуються надіслати Україні комплекси Patriot з однієї країни, що має на озброєнні аж 17 таких систем.

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