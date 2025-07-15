Новые заявления Трампа очень серьезны, нужно время для анализа, - Песков

В Кремле отреагировали на заявления Дональда Трампа относительно России и урегулирования войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Представитель диктатора Дмитрий Песков заявил, что новые заявления Трампа очень серьезные, поэтому нужно время для анализа.

"Если Путин посчитает необходимым, то он прокомментирует заявления президента США", - сказал он.

Песков также завил, что решения, которые принимают в Вашингтоне и НАТО, якобы воспринимаются Киевом "не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны".

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Напомним, что президент США Трамп заявил о договоренностях с НАТО по поставкам вооружения Украине.

В свою очередь генсек НАТО Марко Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.

Кроме того, президент США также пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.

Дмитрий Медведев назвал 50 дней Трампа"театральным ультиматумом", добавив, что России все равно.

Кроме того, США готовятся отправить Украине комплексы Patriot из одной страны, имеющей на вооружении аж 17 таких систем.

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