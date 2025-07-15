Новые заявления Трампа очень серьезны, нужно время для анализа, - Песков
В Кремле отреагировали на заявления Дональда Трампа относительно России и урегулирования войны в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Представитель диктатора Дмитрий Песков заявил, что новые заявления Трампа очень серьезные, поэтому нужно время для анализа.
"Если Путин посчитает необходимым, то он прокомментирует заявления президента США", - сказал он.
Песков также завил, что решения, которые принимают в Вашингтоне и НАТО, якобы воспринимаются Киевом "не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны".
Напомним, что президент США Трамп заявил о договоренностях с НАТО по поставкам вооружения Украине.
В свою очередь генсек НАТО Марко Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.
Кроме того, президент США также пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.
Дмитрий Медведев назвал 50 дней Трампа"театральным ультиматумом", добавив, что России все равно.
Кроме того, США готовятся отправить Украине комплексы Patriot из одной страны, имеющей на вооружении аж 17 таких систем.
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Пєсков! У тебе така пика, наче ти вже геть усі аналізи на смак перепробував!
А васька слушаєт да єст(с)...
Що ж поробишь: дав 47й пу ше одну фору - козир на 50 днів ...
але... явнрюо не останній
Бомбити кремленів - це гарна ідея, але де ракети? Скільки часу потрібно, щоб вони з'явилися на передовій? Мабудь 50 днів? Щоб пупсік успів підкинути пу сотню тисяч ракет і 40-60 тис солдатів?!
...тр вже доста ясних чітких відповідей від пу отримав... на що він ще чекає? На капітуляцію України?
Тепер вже ясно, чому він так поспішав з угодою про копалини: вірогідно пу йому пообіцяв їх віддати на всіх оккупованних территоріях на ще більш крутих умовах..
Чи розуміє тр, що пу над ним насміхається, говорячи устами піські і димона, що вони на слова ам преза давно поклали і звертають на його гойдалки увагу 0,0?!
...зато пу збирається на радбезі і генассамлеї оон обговорювати... агрессію українців на ісконно руцкі землі...
Абсурд не існує більше ніякого міжн права, є тільки право сили володаря ядерки, не здивує, якщо пу десь в загащниках має і нейтронну бомбу
Навіщо в загалі та оон разом з мідн.червоним хрестом, якщо вже 4й рік демонструють свою повну іннертність і не спроможність реально щось зробити, а лише стурбованність виражати..
абсурлу додає те, що ерефія продовдує бути постійним членом радбезу...притом нещаконно! Де в інстиціональних документах оон записано, що членство і місце в радбезу можна успадковувати від неіснуючого срср? Виходить, що той прав, у кого більше ядерки.
Хто покарав ерефіб за вироблення і застосування хім.зброї, стократно доведену страту полоненниз, жорстоке поводження, вбивства цивільних... продовжуть мульку пу, що це постановочні сюжети?
...і звинувачують Україну і європейців, що це саме вони ведуть війну з миролюбним пу, якій вимушен захищатися?
Висновок єдиний: справедливий мир можливий тільки через силу, а не соплі!
Зах.Європа вже чітко второпала, що пу остановиться лише там, де його зупинять. Інакше - соц/концентраційний табір від пу . ..
Прикро, що дем.світ досі боїться розвалу імперії зла: це і є дійсна першопричина війни на континенті, а тр вже пора і про Аляску подумати.. аппетит злодія при безкартності приходить під час єди...