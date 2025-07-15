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Новости Отношения Трампа и Путина слабость
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Новые заявления Трампа очень серьезны, нужно время для анализа, - Песков

Кремль отреагировал на заявления Трампа Что известно

В Кремле отреагировали на заявления Дональда Трампа относительно России и урегулирования войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Представитель диктатора Дмитрий Песков заявил, что новые заявления Трампа очень серьезные, поэтому нужно время для анализа.

"Если Путин посчитает необходимым, то он прокомментирует заявления президента США", - сказал он.

Песков также завил, что решения, которые принимают в Вашингтоне и НАТО, якобы воспринимаются Киевом "не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны".

Также читайте: России безразлично на "театральный ультиматум" Трампа, - Медведев

Напомним, что президент США Трамп заявил о договоренностях с НАТО по поставкам вооружения Украине.

В свою очередь генсек НАТО Марко Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.

Кроме того, президент США также пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.

Дмитрий Медведев назвал 50 дней Трампа"театральным ультиматумом", добавив, что России все равно.

Кроме того, США готовятся отправить Украине комплексы Patriot из одной страны, имеющей на вооружении аж 17 таких систем.

Читайте: Трамп: Я разочарован в Путине, но с ним не все кончено

Автор: 

Песков Дмитрий (1967) россия (96590) США (27494) Трамп Дональд (5972)


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Топ комментарии
+8
(дивлячись на фото):
Пєсков! У тебе така пика, наче ти вже геть усі аналізи на смак перепробував!
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15.07.2025 13:08 Ответить
+7
Значно прискорити аналіз може серія ракетних ударів по москві і кремлю.
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15.07.2025 13:25 Ответить
+5
потрібен час для перезавантаження валізки
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15.07.2025 13:09 Ответить
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(дивлячись на фото):
Пєсков! У тебе така пика, наче ти вже геть усі аналізи на смак перепробував!
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15.07.2025 13:08 Ответить
Так, усі аналізи *****).
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15.07.2025 13:10 Ответить
потрібен час для перезавантаження валізки
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15.07.2025 13:09 Ответить
Так він же ж дав вам 50 днів. Якраз стільки, щоб вам вистачило для завершення наступу.
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15.07.2025 13:10 Ответить
Шо - макітра вже ****** варить?
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15.07.2025 13:14 Ответить
вони ще й насміхаються. Вони скоро таки повмирають - від ржачки
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15.07.2025 13:14 Ответить
Известно даже время для "анализа" - 50 дней.
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15.07.2025 13:17 Ответить
а куди спішить, трампло дав 50 діб
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15.07.2025 13:18 Ответить
Часу у вас 50 днів((і не переживайте,можливо неостанні 50 днів(((
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15.07.2025 13:23 Ответить
Значно прискорити аналіз може серія ракетних ударів по москві і кремлю.
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15.07.2025 13:25 Ответить
І що там осмислювати? І чим.... головую *****, коня, йоршика для сортиру??? Хто має осмислювати?
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15.07.2025 13:27 Ответить
Сциканули...
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15.07.2025 13:29 Ответить
Ні. Скорійше потроллили.
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15.07.2025 13:45 Ответить
Шо наробив стільки "аналізів" в чемоданчики з переляку , що 50 діб від Трампа не вистачить?
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15.07.2025 13:38 Ответить
Одні роблять вигляд що лякають інші що бояться.
А васька слушаєт да єст(с)...
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15.07.2025 13:40 Ответить
kacapam poka nedaslo,sto skazal Trump.Dojdiot kacapi samaja tiomnaja nacija,jesli posmotret na ix uroven zyzni oni s 1940 i peremen nevydeli Bomzovskaja strana jest rosija
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15.07.2025 13:43 Ответить
Аналізу того що в валізі *****?!
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15.07.2025 13:49 Ответить
Через 50 днів Трамп.... зателефонує путіну і вибачиться...але суворо так, по поняттям...
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15.07.2025 13:58 Ответить
амеріканцкі горкі та руснява рулетка ...
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15.07.2025 14:02 Ответить
памперси!!! Але це санкційний тувар
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15.07.2025 14:05 Ответить
Ну движуха, как и хотел путлер 🤔
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15.07.2025 14:11 Ответить
очко же не железное...можно и GBU 57 получить....
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15.07.2025 14:12 Ответить
Тягнуть кота за хвіст, яке їхало таке і здибало!Враження, що війна вигідна і кацабні, гамедриканцям та риго-зеленим!
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15.07.2025 14:17 Ответить
Гаспадін піськов,у вас вус відклеївся.
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15.07.2025 14:19 Ответить
Походу всі чекають поки ***** вже здає аналізи в свій чемодан щоб потім ними закидати весь світ
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15.07.2025 14:24 Ответить
...тобто, вся проблема в тому, що Україна не капітулює і продовжує мужньо і запекло пручатися поневооенню, тобто - усуненню першопричин?!
Що ж поробишь: дав 47й пу ше одну фору - козир на 50 днів ...
але... явнрюо не останній
Бомбити кремленів - це гарна ідея, але де ракети? Скільки часу потрібно, щоб вони з'явилися на передовій? Мабудь 50 днів? Щоб пупсік успів підкинути пу сотню тисяч ракет і 40-60 тис солдатів?!
...тр вже доста ясних чітких відповідей від пу отримав... на що він ще чекає? На капітуляцію України?
Тепер вже ясно, чому він так поспішав з угодою про копалини: вірогідно пу йому пообіцяв їх віддати на всіх оккупованних территоріях на ще більш крутих умовах..
Чи розуміє тр, що пу над ним насміхається, говорячи устами піські і димона, що вони на слова ам преза давно поклали і звертають на його гойдалки увагу 0,0?!
...зато пу збирається на радбезі і генассамлеї оон обговорювати... агрессію українців на ісконно руцкі землі...
Абсурд не існує більше ніякого міжн права, є тільки право сили володаря ядерки, не здивує, якщо пу десь в загащниках має і нейтронну бомбу
Навіщо в загалі та оон разом з мідн.червоним хрестом, якщо вже 4й рік демонструють свою повну іннертність і не спроможність реально щось зробити, а лише стурбованність виражати..
абсурлу додає те, що ерефія продовдує бути постійним членом радбезу...притом нещаконно! Де в інстиціональних документах оон записано, що членство і місце в радбезу можна успадковувати від неіснуючого срср? Виходить, що той прав, у кого більше ядерки.
Хто покарав ерефіб за вироблення і застосування хім.зброї, стократно доведену страту полоненниз, жорстоке поводження, вбивства цивільних... продовжуть мульку пу, що це постановочні сюжети?
...і звинувачують Україну і європейців, що це саме вони ведуть війну з миролюбним пу, якій вимушен захищатися?
Висновок єдиний: справедливий мир можливий тільки через силу, а не соплі!
Зах.Європа вже чітко второпала, що пу остановиться лише там, де його зупинять. Інакше - соц/концентраційний табір від пу . ..
Прикро, що дем.світ досі боїться розвалу імперії зла: це і є дійсна першопричина війни на континенті, а тр вже пора і про Аляску подумати.. аппетит злодія при безкартності приходить під час єди...
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15.07.2025 14:50 Ответить
нюхай шмоню навки
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15.07.2025 15:24 Ответить
Прием анализов с 7 до 8 по будням.
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15.07.2025 15:27 Ответить
 
 