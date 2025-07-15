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Новости трамп о путине
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Трамп: Я разочарован в Путине, но с ним не все кончено

Трамп разочарован Путиным Что он сказал

Президент США Дональд Трамп заявил о разочаровании российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом он заявил в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.

По словам лидер США, он четыре раза думал, что соглашение с Россией возможно.

На вопрос журналиста, покончено ли все с Путиным, Трамп ответил: "Я разочарован в нем, но с ним не все покончено. Но я разочарован в нем".

Также президента США спросили, как он собирается заставить Путина "остановить кровопролитие". На это он сказал: "Мы работаем над этим".

Читайте: Трамп настроен серьезно, он хочет мира, - Рютте

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что если в течение 50 дней не будет мирного соглашения по урегулированию войны в Украине, то Штаты ударят вторичными 100% пошлинами по России.

Кая Каллас считает, что Трамп должен был бы предоставить Путину более короткий срок для мирного соглашения о прекращении войны против Украины.

Дмитрий Медведев назвал 50 дней Трампа "театральным ультиматумом", добавив, что России все равно.

Также читайте: Посол США в НАТО Уитакер - Путину: "Если хочешь войны - мы вооружим Украину"

Автор: 

путин владимир (31714) россия (96590) США (27494) Трамп Дональд (5972)


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Топ комментарии
+9
Трамп любить золотий дощ.
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15.07.2025 10:09 Ответить
+8
Та звісно с Путіним ще не скінчено, бо він ще живий...
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15.07.2025 10:11 Ответить
+4
Інформація від Донні про те що Пуйло готує літній наступ і відстрочка санкцій на 50 днів якось повʼязані між собою?
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15.07.2025 10:14 Ответить
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Трамп любить золотий дощ.
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15.07.2025 10:09 Ответить
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15.07.2025 10:23 Ответить
наша пісня взе стара но почнем зпочатку
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15.07.2025 10:40 Ответить
Та звісно с Путіним ще не скінчено, бо він ще живий...
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15.07.2025 10:11 Ответить
Інформація від Донні про те що Пуйло готує літній наступ і відстрочка санкцій на 50 днів якось повʼязані між собою?
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15.07.2025 10:14 Ответить
Всє савпадєнія случайни(с)...
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15.07.2025 10:35 Ответить
Трамп просто дав путіну більший термін часу, щоб той зміг досягти своїх цілей. (Він вже тричі лякав "двома тижнями", тепер перейшов на "50 днів")
А на рахунок продажу зброї, то може з'ясуватись, що там велика черга і чекати потрібно не один місяць.
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15.07.2025 11:09 Ответить
Не през США а якийсь куколд.
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15.07.2025 10:15 Ответить
Путін з тобою також ще не закінчив, дурник.
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15.07.2025 10:16 Ответить
***** твій пукін....чи путін як ти там його називаєш, засере всі чемодан тільки від думки про війну з США.
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15.07.2025 10:45 Ответить
Поки що ***** скінчив рудому по всій морді.
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15.07.2025 10:17 Ответить
"Я розчарований у пуцині"... але любов зла, полюбиш і козла. 😔
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15.07.2025 10:18 Ответить
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15.07.2025 10:19 Ответить
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15.07.2025 10:21 Ответить
Збочені підари у коментарях ☝️
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15.07.2025 10:22 Ответить
Ще один чотирижди ухилянт...
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15.07.2025 10:22 Ответить
під* раст ти трамп... кремлівський
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15.07.2025 10:23 Ответить
Тампон ще надіється побачити в дуплі ***** мір
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15.07.2025 10:23 Ответить
Скінчено, його потрібно знищити і все!
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15.07.2025 10:26 Ответить
А-ха-х.
І це той "потужний сюрприз" який всі очікували в понеділок? Так то шо трамп лежить під ху-йлом і не мукає це не сюрприз...
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15.07.2025 10:34 Ответить
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15.07.2025 10:39 Ответить
з ним не все скінчено, він наповнив мене гівном тіко наполовину
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15.07.2025 10:40 Ответить
Вже намалював собі шляхи відступу від ,,потужних,, погроз. Не все скінчено. Друг та харошій парєнь Балодья все ще зможе показати своє миролюбство. Давайте ще зачекаємо. Доня, щоб ти здох. Бажано разом з твоїм другом Балодьою.
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15.07.2025 10:42 Ответить
Треба його кончать
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15.07.2025 10:43 Ответить
Трамп то таки невиліковно...
Кацапи його вже відкритим текстом на хрін посилають. Просто потужним струменем сцуть йому межи очі, а його велич "миротворця" ніяк не попускає...
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15.07.2025 10:44 Ответить
***** йому не достатньо на голову насрав. Але нічого. Зараз воно піднатужиться і доведе Трампона до потрібної кондиції. Головне шоб зброю постачали без затримок.
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15.07.2025 10:50 Ответить
З ним все буде скінчено після контрольного в голову)
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15.07.2025 10:54 Ответить
Тампон -не яструб...любитель золотого кацапського дощику
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15.07.2025 10:59 Ответить
Цензор що наплутав, повинно бути так: Я розачораван в ***** -воно таке кончене
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15.07.2025 11:04 Ответить
схоже бути обісцяним в москві шалавами трампону дуже сподобалось
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15.07.2025 11:04 Ответить
Ну звісно ж, що з путіним не все закінчено - його забальзамували та забули в гроб покласти і прикопати!
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15.07.2025 11:32 Ответить
Нічого доброго від трампа не чекаємо. Він робить світове шоу для країни, яка стікає кровʼю. І все ради премії миру
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15.07.2025 11:39 Ответить
50 днів? 🤭
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15.07.2025 12:07 Ответить
 
 