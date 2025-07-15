Трамп: Я разочарован в Путине, но с ним не все кончено
Президент США Дональд Трамп заявил о разочаровании российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом он заявил в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.
По словам лидер США, он четыре раза думал, что соглашение с Россией возможно.
На вопрос журналиста, покончено ли все с Путиным, Трамп ответил: "Я разочарован в нем, но с ним не все покончено. Но я разочарован в нем".
Также президента США спросили, как он собирается заставить Путина "остановить кровопролитие". На это он сказал: "Мы работаем над этим".
Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что если в течение 50 дней не будет мирного соглашения по урегулированию войны в Украине, то Штаты ударят вторичными 100% пошлинами по России.
Кая Каллас считает, что Трамп должен был бы предоставить Путину более короткий срок для мирного соглашения о прекращении войны против Украины.
Дмитрий Медведев назвал 50 дней Трампа "театральным ультиматумом", добавив, что России все равно.
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А на рахунок продажу зброї, то може з'ясуватись, що там велика черга і чекати потрібно не один місяць.
І це той "потужний сюрприз" який всі очікували в понеділок? Так то шо трамп лежить під ху-йлом і не мукає це не сюрприз...
Кацапи його вже відкритим текстом на хрін посилають. Просто потужним струменем сцуть йому межи очі, а його велич "миротворця" ніяк не попускає...