Трамп: Я разочарован в Путине, но с ним не все кончено

Президент США Дональд Трамп заявил о разочаровании российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом он заявил в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.

По словам лидер США, он четыре раза думал, что соглашение с Россией возможно.

На вопрос журналиста, покончено ли все с Путиным, Трамп ответил: "Я разочарован в нем, но с ним не все покончено. Но я разочарован в нем".

Также президента США спросили, как он собирается заставить Путина "остановить кровопролитие". На это он сказал: "Мы работаем над этим".

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Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что если в течение 50 дней не будет мирного соглашения по урегулированию войны в Украине, то Штаты ударят вторичными 100% пошлинами по России.

Кая Каллас считает, что Трамп должен был бы предоставить Путину более короткий срок для мирного соглашения о прекращении войны против Украины.

Дмитрий Медведев назвал 50 дней Трампа "театральным ультиматумом", добавив, что России все равно.

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