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Трамп настроен серьезно, он хочет мира, - Рютте

Рютте заявив про налаштованість Трампа на мир

Генсек НАТО Марк Рютте считает, что решение о продаже оружия Украине является четким сигналом Путину о единстве между США и Европой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Fox News.

По его словам, Европа и США "сделают все необходимое для Украины".

"Если бы я был сегодня в Кремле, я не был бы слишком рад, потому что это четкий сигнал о том, что президент Трамп настроен серьезно. Он хочет мира. Он ненавидит то, что так много людей погибает в Украине", - отметил Рютте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп пообещал предоставить Украине оружие на "миллиарды долларов", - Рютте

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что если в течение 50 дней не будет мирного соглашения по урегулированию войны в Украине, то Штаты ударят вторичными 100% пошлинами по России.

Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте пообещал предоставить Украине оружие на "миллиарды долларов" на средства государств-членов НАТО.

Читайте также: Трамп надеется избежать критики, продавая оружие Европе вместо его прямой передачи Украине, - CNN

Автор: 

помощь (7988) США (27494) Рютте Марк (431)


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Топ комментарии
+7
Про 50 днів -це несерйозно. Це довбане шапіто.
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15.07.2025 09:53 Ответить
+3
Тепер ще чергові 50 днів по усіх каналах Світу будуть розповідати,як суворо Трамп налаштований....путін буде продовжувати гнати нафту на продаж та вбивати українців - "потужний" бій...
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15.07.2025 10:03 Ответить
+3
"Він хоче миру. Він ненавидить те, що так багато людей гине в Україні "

И поэтому он вернется к этому вопросу аж через 50 дней ?

Мы уже пол года слышим как Трамп "беспокоится о том что каждый день гибнут люди". США за последние пол года не ввели ни одной новой санкции против кремлевских терргористов.... Одни слова....
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15.07.2025 10:17 Ответить
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Про 50 днів -це несерйозно. Це довбане шапіто.
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15.07.2025 09:53 Ответить
Бабла він хоче, ще 60 дає відстрочки
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15.07.2025 09:58 Ответить
нєнє.
шапіто, це у нас, у них якось інакше.
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15.07.2025 09:59 Ответить
*строго Так! )
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15.07.2025 09:53 Ответить
Тепер пан Рютте не правильний....
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15.07.2025 09:57 Ответить
Через короткий період часу Трамп заявить, що він такого не говорив, що його невірно зрозуміли і взагалі він не знає хто такий той Рютте. Кремлівська шавака Трамп почав дуркувати по чорному.... Виходу у нього практично не залишилося.
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15.07.2025 09:59 Ответить
Про цю ідеє Трампа, воду товчуть в ступі, упродовж всього виборчого періоду і уже, з часу його перебування в БД!
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15.07.2025 09:59 Ответить
Трамп налаштований серйозно
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15.07.2025 10:01 Ответить
Тепер ще чергові 50 днів по усіх каналах Світу будуть розповідати,як суворо Трамп налаштований....путін буде продовжувати гнати нафту на продаж та вбивати українців - "потужний" бій...
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15.07.2025 10:03 Ответить
от коли, прилетить і роз'їбе мавзолей з чучелком, от тоді повірю у серйозність рудого голуба миру.
але, ви ж замітили, що демократів взагалі не чутно.
десь позатикали свої язики у дупи один одному, і взагалі не відсвічують.
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15.07.2025 10:03 Ответить
Ложка меду в діжці гівна - так виглядає заява про майбутній продаж зброї на фоні дедлайна в 50 днів, який він дав путлеру. Справа в тому, що 50 днів(а може і більше) - це реальність, а продаж зброї - поки ні.
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15.07.2025 10:06 Ответить
При чому "50 днів" - це реальність того, що як мінімум 50 днів проти рашки не введуть жодних санкцій, як і попередні пів-року, а не те, що їх реально введуть через 50 днів...просто у Трампона чергові "2 тиждні" тепер трансформувалися у 50 днів...от тільки жодні "2 тиждні" не завершувалися абсолютно нічим.
Тому це просто черговий пук у калюжу від трампона.
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15.07.2025 10:22 Ответить
Саме з серйозною пикою робляться найбільші в світі дурниці. (с)
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15.07.2025 10:10 Ответить
"Він хоче миру. Він ненавидить те, що так багато людей гине в Україні "

И поэтому он вернется к этому вопросу аж через 50 дней ?

Мы уже пол года слышим как Трамп "беспокоится о том что каждый день гибнут люди". США за последние пол года не ввели ни одной новой санкции против кремлевских терргористов.... Одни слова....
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15.07.2025 10:17 Ответить
Когда до них наконец дойдёт что как только томагавки полетят и сравняют с землей заводы шахедные итд сразу босота приползет скулить под дверь. Уже сколько биографий разборов итд этого путина обоссаного выходило и до сих пор этого полудохлого кгбшника боятся и пытаются считаться с ним. Забить его ногами пока скулить не начнет. Только так с такими договариваются
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15.07.2025 10:25 Ответить
Короче, ударили, как всегда, жёстко: этот "Томагавки не дам" и санкции через два месяца, в Европе несколько недель/месяцев будут про Патриот судить-рядить (тоже непонятно, дадут-не дадут).... Может, не такой уж он и дурак, этот Путя, если забил на всю эту компанию и делает, что хочет?
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15.07.2025 10:27 Ответить
Чергова лапша на наші вуха.
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15.07.2025 12:00 Ответить
 
 