Трамп настроен серьезно, он хочет мира, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте считает, что решение о продаже оружия Украине является четким сигналом Путину о единстве между США и Европой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Fox News.

По его словам, Европа и США "сделают все необходимое для Украины".

"Если бы я был сегодня в Кремле, я не был бы слишком рад, потому что это четкий сигнал о том, что президент Трамп настроен серьезно. Он хочет мира. Он ненавидит то, что так много людей погибает в Украине", - отметил Рютте.

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Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что если в течение 50 дней не будет мирного соглашения по урегулированию войны в Украине, то Штаты ударят вторичными 100% пошлинами по России.

Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте пообещал предоставить Украине оружие на "миллиарды долларов" на средства государств-членов НАТО.

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