Трамп настроен серьезно, он хочет мира, - Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте считает, что решение о продаже оружия Украине является четким сигналом Путину о единстве между США и Европой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Fox News.
По его словам, Европа и США "сделают все необходимое для Украины".
"Если бы я был сегодня в Кремле, я не был бы слишком рад, потому что это четкий сигнал о том, что президент Трамп настроен серьезно. Он хочет мира. Он ненавидит то, что так много людей погибает в Украине", - отметил Рютте.
Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что если в течение 50 дней не будет мирного соглашения по урегулированию войны в Украине, то Штаты ударят вторичными 100% пошлинами по России.
Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте пообещал предоставить Украине оружие на "миллиарды долларов" на средства государств-членов НАТО.
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шапіто, це у нас, у них якось інакше.
але, ви ж замітили, що демократів взагалі не чутно.
десь позатикали свої язики у дупи один одному, і взагалі не відсвічують.
Тому це просто черговий пук у калюжу від трампона.
И поэтому он вернется к этому вопросу аж через 50 дней ?
Мы уже пол года слышим как Трамп "беспокоится о том что каждый день гибнут люди". США за последние пол года не ввели ни одной новой санкции против кремлевских терргористов.... Одни слова....