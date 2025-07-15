Трамп налаштований серйозно, він хоче миру, - Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що рішення про продаж зброї Україні є чітким сигналом для Путіна про єдність між США та Європою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Fox News.
За його словами, Європа та США "зроблять усе необхідне для України".
"Якби я був сьогодні в Кремлі, я б не був надто радий, тому що це чіткий сигнал про те, що президент Трамп налаштований серйозно. Він хоче миру. Він ненавидить те, що так багато людей гине в Україні", - зазначив Рютте.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що якщо протягом 50 днів не буде мирної угоди щодо врегулювання війни в України, то Штати вдарять вторинними 100% митами по Росії.
Дональд Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте пообіцяв надати Україні зброю на "мільярди доларів" коштом держав-членів НАТО.
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шапіто, це у нас, у них якось інакше.
але, ви ж замітили, що демократів взагалі не чутно.
десь позатикали свої язики у дупи один одному, і взагалі не відсвічують.
Тому це просто черговий пук у калюжу від трампона.
И поэтому он вернется к этому вопросу аж через 50 дней ?
Мы уже пол года слышим как Трамп "беспокоится о том что каждый день гибнут люди". США за последние пол года не ввели ни одной новой санкции против кремлевских терргористов.... Одни слова....
Він хоче лише Нобелевську премію миру, а на знищення України йому наср..ть.
Пуйло попросило у трампона ще 50 днів, щоб "звільнити" території 4-х областей які він назвав "своїми", і той дав добро.