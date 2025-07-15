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Трамп налаштований серйозно, він хоче миру, - Рютте

Рютте заявив про налаштованість Трампа на мир

Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що рішення про продаж зброї Україні є чітким сигналом для Путіна про єдність між США та Європою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Fox News.

За його словами, Європа та США "зроблять усе необхідне для України".

"Якби я був сьогодні в Кремлі, я б не був надто радий, тому що це чіткий сигнал про те, що президент Трамп налаштований серйозно. Він хоче миру. Він ненавидить те, що так багато людей гине в Україні", - зазначив Рютте.

Читайте також: Трамп розглядав можливість передачі ракет Tomahawk Україні, - The Washington Post

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що якщо протягом 50 днів не буде мирної угоди щодо врегулювання війни в України, то Штати вдарять вторинними 100% митами по Росії.

Дональд Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте пообіцяв надати Україні зброю на "мільярди доларів" коштом держав-членів НАТО.

Також читайте: Зеленський провів розмову з Рютте: Україна цінує готовність надати додаткові Patriot

Автор: 

допомога (8579) США (23792) Рютте Марк (474)


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Топ коментарі
+8
Про 50 днів -це несерйозно. Це довбане шапіто.
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15.07.2025 09:53 Відповісти
+4
Тепер ще чергові 50 днів по усіх каналах Світу будуть розповідати,як суворо Трамп налаштований....путін буде продовжувати гнати нафту на продаж та вбивати українців - "потужний" бій...
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15.07.2025 10:03 Відповісти
+4
"Він хоче миру. Він ненавидить те, що так багато людей гине в Україні "

И поэтому он вернется к этому вопросу аж через 50 дней ?

Мы уже пол года слышим как Трамп "беспокоится о том что каждый день гибнут люди". США за последние пол года не ввели ни одной новой санкции против кремлевских терргористов.... Одни слова....
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15.07.2025 10:17 Відповісти
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Про 50 днів -це несерйозно. Це довбане шапіто.
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15.07.2025 09:53 Відповісти
Бабла він хоче, ще 60 дає відстрочки
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15.07.2025 09:58 Відповісти
нєнє.
шапіто, це у нас, у них якось інакше.
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15.07.2025 09:59 Відповісти
*строго Так! )
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15.07.2025 09:53 Відповісти
Тепер пан Рютте не правильний....
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15.07.2025 09:57 Відповісти
Через короткий період часу Трамп заявить, що він такого не говорив, що його невірно зрозуміли і взагалі він не знає хто такий той Рютте. Кремлівська шавака Трамп почав дуркувати по чорному.... Виходу у нього практично не залишилося.
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15.07.2025 09:59 Відповісти
Про цю ідеє Трампа, воду товчуть в ступі, упродовж всього виборчого періоду і уже, з часу його перебування в БД!
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15.07.2025 09:59 Відповісти
Трамп налаштований серйозно
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15.07.2025 10:01 Відповісти
Тепер ще чергові 50 днів по усіх каналах Світу будуть розповідати,як суворо Трамп налаштований....путін буде продовжувати гнати нафту на продаж та вбивати українців - "потужний" бій...
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15.07.2025 10:03 Відповісти
от коли, прилетить і роз'їбе мавзолей з чучелком, от тоді повірю у серйозність рудого голуба миру.
але, ви ж замітили, що демократів взагалі не чутно.
десь позатикали свої язики у дупи один одному, і взагалі не відсвічують.
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15.07.2025 10:03 Відповісти
Ложка меду в діжці гівна - так виглядає заява про майбутній продаж зброї на фоні дедлайна в 50 днів, який він дав путлеру. Справа в тому, що 50 днів(а може і більше) - це реальність, а продаж зброї - поки ні.
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15.07.2025 10:06 Відповісти
При чому "50 днів" - це реальність того, що як мінімум 50 днів проти рашки не введуть жодних санкцій, як і попередні пів-року, а не те, що їх реально введуть через 50 днів...просто у Трампона чергові "2 тиждні" тепер трансформувалися у 50 днів...от тільки жодні "2 тиждні" не завершувалися абсолютно нічим.
Тому це просто черговий пук у калюжу від трампона.
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15.07.2025 10:22 Відповісти
Саме з серйозною пикою робляться найбільші в світі дурниці. (с)
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15.07.2025 10:10 Відповісти
"Він хоче миру. Він ненавидить те, що так багато людей гине в Україні "

И поэтому он вернется к этому вопросу аж через 50 дней ?

Мы уже пол года слышим как Трамп "беспокоится о том что каждый день гибнут люди". США за последние пол года не ввели ни одной новой санкции против кремлевских терргористов.... Одни слова....
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15.07.2025 10:17 Відповісти
Когда до них наконец дойдёт что как только томагавки полетят и сравняют с землей заводы шахедные итд сразу босота приползет скулить под дверь. Уже сколько биографий разборов итд этого путина обоссаного выходило и до сих пор этого полудохлого кгбшника боятся и пытаются считаться с ним. Забить его ногами пока скулить не начнет. Только так с такими договариваются
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15.07.2025 10:25 Відповісти
Короче, ударили, как всегда, жёстко: этот "Томагавки не дам" и санкции через два месяца, в Европе несколько недель/месяцев будут про Патриот судить-рядить (тоже непонятно, дадут-не дадут).... Может, не такой уж он и дурак, этот Путя, если забил на всю эту компанию и делает, что хочет?
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15.07.2025 10:27 Відповісти
Чергова лапша на наші вуха.
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15.07.2025 12:00 Відповісти
"Трамп налаштований серйозно, він хоче миру."

Він хоче лише Нобелевську премію миру, а на знищення України йому наср..ть.
Пуйло попросило у трампона ще 50 днів, щоб "звільнити" території 4-х областей які він назвав "своїми", і той дав добро.
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15.07.2025 13:18 Відповісти
 
 