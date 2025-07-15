Трамп налаштований серйозно, він хоче миру, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що рішення про продаж зброї Україні є чітким сигналом для Путіна про єдність між США та Європою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Fox News.

За його словами, Європа та США "зроблять усе необхідне для України".

"Якби я був сьогодні в Кремлі, я б не був надто радий, тому що це чіткий сигнал про те, що президент Трамп налаштований серйозно. Він хоче миру. Він ненавидить те, що так багато людей гине в Україні", - зазначив Рютте.

Читайте також: Трамп розглядав можливість передачі ракет Tomahawk Україні, - The Washington Post

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що якщо протягом 50 днів не буде мирної угоди щодо врегулювання війни в України, то Штати вдарять вторинними 100% митами по Росії.

Дональд Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте пообіцяв надати Україні зброю на "мільярди доларів" коштом держав-членів НАТО.

Також читайте: Зеленський провів розмову з Рютте: Україна цінує готовність надати додаткові Patriot