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Новини допомога Україні від США
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Трамп розглядав можливість передачі ракет Tomahawk Україні, - The Washington Post

Томагавк

Президент США Дональд Трамп розглядав можливість відправки в Україну зброї великої дальності - ракет Tomahawk - здатної уразити цілі в Москві, Санкт-Петербурзі та інших віддалених російських регіонах.  Проте наразі "Томагавки" виключені зі списку поставок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  The Washington Post.

За інформацією американських журналістів, їх можуть розгорнути пізніше, якщо Трамп захоче посилити свій тиск на Москву й істотно посилити позиції України.

Рішучість Трампа тиснути на путіна була висловлена в розмові минулого тижня з президентом України Володимиром Зеленським. Трамп поставив питання Зеленському, чому він не завдав удару по Москві.

"Ми можемо, якщо ви надасте нам зброю", - відповів Зеленський.

На це Трамп наголосив, що Україна має чинити більший тиск на Путіна. Причому не тільки на Москву, але й на Санкт-Петербург.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США розглядають продаж ракет і снарядів для гаубиць країнам НАТО для передачі Україні, - CNN

Що таке Tomahawk?

Tomahawk є стратегічною і тактичною ракетою великої дальності, що долає шлях на гранично малих висотах з оминанням рельєфу місцевості. Є однією з найвідоміших і найефективніших крилатих ракет у світі, яку розробили у США.

Може запускатися з кораблів, підводних човнів та наземних платформ. Використовується для ураження наземних цілей на значній відстані.

"Томагавки" ефективні завдяки мінімальній висоті польоту, високій точності і непотраплянню під дію договорів про стратегічні озброєння. Підтримка ракет у бойовому стані коштує недорого. Їх легко розгортати на неспеціалізованих кораблях та підводних човнах.

Серед переваг ракет Tomahawk називають охоплення всієї земної кулі і можливість завдати  ракетно-ядерного удару по будь-якій цілі. Також "томагавки" є високоточною зброєю і можуть завдати точкового удару ракетою по об'єктах, не створюючи зони масового ураження зі шкодою для цивільного населення чи провокацією великого військового конфлікту.

Перевагою ракет Tomahawk є і модернізована система наведення DSMAC, що використовує технології штучного інтелекту. Йдеться про так званий "машинний зір" – у пам'ять ракети закладають еталонне тривимірне зображення місцевості, прив'язуючи до координат, а ракета, коли летить, робить фото поверхні й порівнює його з еталонним зображенням. DSMAC підвищує точність удару до 5 метрів і є фактично невразлива для ворожого РЕБ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп може передати Україні далекобійні ракети JASSM, - Military Watch Magazine

Автор: 

ракети (4115) США (23792) Трамп Дональд (6447) Томагавк (5)


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Топ коментарі
+29
33 роки українці вчили своїх дітей на різних адвокатів, юристів, манагерів, мерчендайзерів, супервайзерів та інших нероб. На кого завгодно, але тільки не на токарів, слюсарів та інженерів. 33 роки розвалювали заводи і на їх місці будували торгівельні, розважальні та офісні центри. То хто і де тепер має все "модернізувати і клепати"?
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15.07.2025 08:41 Відповісти
+23
За 3 роки свої вже треба було зробити , нептун є , то треба модернізувати і клепати , а не їздити клянчити . Але Зе не хоче цього , йому треба здати Україну своєму куміру х-лу.
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15.07.2025 08:25 Відповісти
+11
що не дадуть Нобелевську премію
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15.07.2025 08:23 Відповісти
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Томагавк Штати нам не дадуть на жаль, щоб не було витоку технології цієї високоточної зброї
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15.07.2025 10:06 Відповісти
Вони ж розуміють шо першою ціллю буде якийсь кримський міст, сугубо для піару, А воно таке їм треба
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15.07.2025 10:38 Відповісти
У трампистів чергова відмазка: Агент Краснов таку особисту неприязнь до агента Козиря відчуває, що Їсти не може. А то б він ще багато чого розглянув.
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15.07.2025 10:07 Відповісти
"Ми можемо, якщо Ви надасте зброю".

Ще одне підтвердження, що жодних українських балістика, довгих, довжелезних та найдовших нептунів просто не існує в природі.
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15.07.2025 10:11 Відповісти
Не бреши, Нептуни ще з 2010р. готові до виробництва, як і балістика Грім-2 або її покращена версія ОТРК Сапсан, є далекобійні дрони. Була б політична воля у зрадників у владі.
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15.07.2025 13:16 Відповісти
Нептуни ще з 2010р. готові до виробництва, як і балістика Грім-2

І який пуй не давав їх навиробляти тисячі штук з 14-го по 19-й?
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15.07.2025 13:19 Відповісти
Кремлівський, який ж і ще, порозставляв на всіх владних посадах своїх фунтів і керує Україною по сьогоднішній день.
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15.07.2025 13:59 Відповісти
Чому трампа називають тако ?

Trump always chickens down (трамп завжди дає задню)
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15.07.2025 10:16 Відповісти
Розглядав, але потім покинув розглядати
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15.07.2025 10:45 Відповісти
Якщо в нас колись змінится влада , "мудрий нарід" дізнаєтся багато дуже дивної інфи і про Томагавки, і про ракети і про багато чого іншого.
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15.07.2025 11:00 Відповісти
Уряд Нідерландів пару років тому подавав заявку на купівлю Томагоків. Отримав відмову. Так-то.
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15.07.2025 11:23 Відповісти
-А чому ми не в НАТО? Чому досі немає у нас томагавків?-запитав найдосвідченіший і з кулаками накинувся на Доні.
Відео бою- в мережі,гуляло і на нц...
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15.07.2025 12:18 Відповісти
Чому Z-лупа не завдав удару пи мацкві? Аха-ха
Відповідь у всіх на виду - зрадник не може піти проти свого господаря. Хіба Краснову про це не знати, який теж боїться завдавати ударів по мацкві?🤣
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15.07.2025 13:11 Відповісти
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