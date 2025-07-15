Трамп розглядав можливість передачі ракет Tomahawk Україні, - The Washington Post

Президент США Дональд Трамп розглядав можливість відправки в Україну зброї великої дальності - ракет Tomahawk - здатної уразити цілі в Москві, Санкт-Петербурзі та інших віддалених російських регіонах. Проте наразі "Томагавки" виключені зі списку поставок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post.

За інформацією американських журналістів, їх можуть розгорнути пізніше, якщо Трамп захоче посилити свій тиск на Москву й істотно посилити позиції України.

Рішучість Трампа тиснути на путіна була висловлена в розмові минулого тижня з президентом України Володимиром Зеленським. Трамп поставив питання Зеленському, чому він не завдав удару по Москві.

"Ми можемо, якщо ви надасте нам зброю", - відповів Зеленський.

На це Трамп наголосив, що Україна має чинити більший тиск на Путіна. Причому не тільки на Москву, але й на Санкт-Петербург.

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Що таке Tomahawk?

Tomahawk є стратегічною і тактичною ракетою великої дальності, що долає шлях на гранично малих висотах з оминанням рельєфу місцевості. Є однією з найвідоміших і найефективніших крилатих ракет у світі, яку розробили у США.

Може запускатися з кораблів, підводних човнів та наземних платформ. Використовується для ураження наземних цілей на значній відстані.

"Томагавки" ефективні завдяки мінімальній висоті польоту, високій точності і непотраплянню під дію договорів про стратегічні озброєння. Підтримка ракет у бойовому стані коштує недорого. Їх легко розгортати на неспеціалізованих кораблях та підводних човнах.

Серед переваг ракет Tomahawk називають охоплення всієї земної кулі і можливість завдати ракетно-ядерного удару по будь-якій цілі. Також "томагавки" є високоточною зброєю і можуть завдати точкового удару ракетою по об'єктах, не створюючи зони масового ураження зі шкодою для цивільного населення чи провокацією великого військового конфлікту.

Перевагою ракет Tomahawk є і модернізована система наведення DSMAC, що використовує технології штучного інтелекту. Йдеться про так званий "машинний зір" – у пам'ять ракети закладають еталонне тривимірне зображення місцевості, прив'язуючи до координат, а ракета, коли летить, робить фото поверхні й порівнює його з еталонним зображенням. DSMAC підвищує точність удару до 5 метрів і є фактично невразлива для ворожого РЕБ.

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