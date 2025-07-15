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Новости помощь Украине от США
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Трамп рассматривал возможность передачи ракет Tomahawk Украине, - The Washington Post

Томагавк

Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность отправки в Украину оружия большой дальности - ракеты Tomahawk - способной поразить цели в Москве, Санкт-Петербурге и других отдаленных российских регионах. Однако "Томагавки" исключены из списка поставок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post.

По информации американских журналистов, они могут быть развернуты позже, если Трамп захочет усилить свое давление на Москву и существенно усилить позиции Украины.

Решительность Трампа давить на путина была высказана в разговоре на прошлой неделе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп поставил вопрос Зеленскому, почему он не нанес удар по Москве.

"Мы можем, если вы предоставите нам оружие", – ответил Зеленский.

Трамп подчеркнул, что Украина должна оказывать большее давление на Путина. Причем не только на Москву, но и на Санкт-Петербург.

Также читайте: США рассматривают продажу ракет и снарядов для гаубиц странам НАТО для передачи Украине, - CNN

Что такое Tomahawk?

Tomahawk является стратегической и тактической ракетой большой дальности, преодолевающей путь на предельно малых высотах с обходом рельефа местности. Является одной из самых известных и эффективных крылатых ракет в мире, которую разработали в США.

Может запускаться с кораблей, подлодок и наземных платформ. Используется для поражения наземных целей на значительном расстоянии.

"Томагавки" эффективны благодаря минимальной высоте полета, высокой точности и непопаданию под действие договоров о стратегических вооружениях. Поддержка ракет в боевом состоянии стоит недорого. Их легко разворачивать на неспециализированных кораблях и подлодках.

Среди преимуществ ракет Tomahawk называют охват всего земного шара и возможность нанести ракетно-ядерный удар по любой цели. Также "томагавки" являются высокоточным оружием и могут нанести точечный удар ракетой по объектам, не создавая зоны массового поражения с ущербом для гражданского населения или провокацией крупного военного конфликта.

Преимуществом ракет Tomahawk является и модернизированная система наведения DSMAC, использующая технологии искусственного интеллекта. Речь идет о так называемом "машинном зрении" – в память ракеты закладывают эталонное трехмерное изображение местности, привязывая к координатам, а ракета, когда летит, делает фото поверхности и сравнивает его с эталонным изображением. DSMAC повышает точность удара до 5 метров и фактически неуязвима для вражеской РЭБ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп может передать Украине дальнобойные ракеты JASSM, - Military Watch Magazine

Автор: 

ракеты (3656) США (27494) Трамп Дональд (5972) Томагавк (4)


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Топ комментарии
+25
33 роки українці вчили своїх дітей на різних адвокатів, юристів, манагерів, мерчендайзерів, супервайзерів та інших нероб. На кого завгодно, але тільки не на токарів, слюсарів та інженерів. 33 роки розвалювали заводи і на їх місці будували торгівельні, розважальні та офісні центри. То хто і де тепер має все "модернізувати і клепати"?
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15.07.2025 08:41 Ответить
+20
За 3 роки свої вже треба було зробити , нептун є , то треба модернізувати і клепати , а не їздити клянчити . Але Зе не хоче цього , йому треба здати Україну своєму куміру х-лу.
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15.07.2025 08:25 Ответить
+10
що не дадуть Нобелевську премію
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15.07.2025 08:23 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Шось його злякало?
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15.07.2025 08:17 Ответить
що не дадуть Нобелевську премію
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15.07.2025 08:23 Ответить
На Іран рішився бімби кидати - рашка силбніший супротивник - тай путлєр хороший хлопець - який злетів з котушок
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15.07.2025 08:30 Ответить
передумав аляску в зад чудовому ***** віддавати? )
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15.07.2025 08:58 Ответить
Чергові 50 днів ***** надав. На "подумати про свою поведінку".

Але тут цікаве те, що риторика від "Томагавки? Ніколи!" ВЖЕ перейшла до "Томагавки? Поки що не входить до списку доставки, вони можуть бути розгорнуті пізніше!".

Хєр зна, що там власне руде лайно щодо цього бовкнув, але в головах тих же журналістів - це вже точно "обговорюється". А руде лайно як флюгер в таких питаннях (бо вони ніяк його цілей - заробляння бабла - не стосуються) - якщо всі навколо нього починають говорити як про факт, то він його теж приймає - давно вже підмічено.
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15.07.2025 10:51 Ответить
ось це ми чекаємо цілодобово і молимося 🙏🏼
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15.07.2025 08:20 Ответить
Ми вже "розглядали" німецькі тауруси... на картинках...
Красівоє
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15.07.2025 09:30 Ответить
Для тих, в кого не вистачає лою в голові скласти 2+2
Німці саме тому передумали давати свої ракети, що гарантовано будуть ракети американські ))
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15.07.2025 11:21 Ответить
Дозування військової допомоги нікуди не ділося
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15.07.2025 08:24 Ответить
За 3 роки свої вже треба було зробити , нептун є , то треба модернізувати і клепати , а не їздити клянчити . Але Зе не хоче цього , йому треба здати Україну своєму куміру х-лу.
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15.07.2025 08:25 Ответить
33 роки українці вчили своїх дітей на різних адвокатів, юристів, манагерів, мерчендайзерів, супервайзерів та інших нероб. На кого завгодно, але тільки не на токарів, слюсарів та інженерів. 33 роки розвалювали заводи і на їх місці будували торгівельні, розважальні та офісні центри. То хто і де тепер має все "модернізувати і клепати"?
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15.07.2025 08:41 Ответить
Це так. Але куди б пішов працювати інженер якщо від заводів залишилися руїни, а от базари на кожному перехресті.
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15.07.2025 08:52 Ответить
То що ви тепер вимагаєте від зебіла? Щоб він за 2 роки перед війною відновив все те, що розвалили та знищили за 30?
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15.07.2025 09:07 Ответить
Зебіл за два роки перед війною встиг похерити те, що було зроблено за п'ять років до нього.
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15.07.2025 09:32 Ответить
Все правильно кажеш, нічого не вимагайте від зебіла, просто дайте йому ще 100 днів.
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15.07.2025 10:08 Ответить
Тільки ідіот не помічав, як країна РОЗВИВАЛАСЯ з 2014 до 2019 і як катастрофічно вплинув на розвиток країни прихід до влади хєрограя та шаурмічників та младо-регіоналів типу Б.Яременко (який ****** прямо на засіданні Верховної Ради замовляв) на посади міністрів. І тільки ідіот через 3.5 роки повномасштабної війни може сказати, що хєрограй "точна копія попередників".
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15.07.2025 10:57 Ответить
Що, голосував в 2019 за хєрограя та слуг і тепер, розчарований, винайшов собі відмазку за свій ідіотизм типу "та всі вони однакові, похєр за кого я голосував"? Та ні - не похєр. Ти обрав хєрограя, на жаль.
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15.07.2025 10:58 Ответить
А де ж брали інженерів, техніків, слюсарів у 2014-2019, коли в Україні відкрилися понад 300 заводів, коли ракетна програма йшла вгору, коли пішли Нептуни, Богдани та інші смаколики?! Їх манаґєри виробляли?!

А ось саме таку картинку я спостерігала у рашці, коли усі мацковські матусі пхали своїх діточок вчитися на манаґерів, психологів, юристів та інший планктон. Я навіть одного разу запитала у тому форумі (з якого я пішла одразу після березня 2014 року): "А чого не до інженерів, медиків, вчителів?" Знаєте, що мені відповіли? "Вот своєго в обслугу і отдавай! А мой будет топ-мєнєджером и гаспадіном!"
Зараз, кажуть, того "гаспадіна" українські хробачки доїдають...
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15.07.2025 11:43 Ответить
П куди йшли юрісти? Правильно, в супермаркет вітрини розставляти. Тоді найуха його було вчити 5 років, смоктати з батьків гроші? Тому шо модно і ВУЗи бізньЄс замутілі. Головне, щоб батьки вчасно бабло платили, а шо вийде з їхнього чада пойуху.
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15.07.2025 09:21 Ответить
Мова йде про вибір та відповідальність. Адже українці так і не збудували ту ******* країну, навіть не знають як вона повинна виглядати. Частина громадян зіштохнувшись з проблемама або дизкомфортом взагалі пішла по самому найпростішому варіанту. Просто виїхали а не захищати країну, навіть коли все скінчиться вони не будуть брати участь у відбудові країни. А ви про заводи, як на мене це вже дрібниці.
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15.07.2025 11:07 Ответить
Немає політичної волі. Доречі, не всі військові заводи позносили..є й такі, які використовують під магазини, інетсклади..просто їх треба від отого всього звільнити, й попросити у кредит обладнання. Винайняти спеців, які зможуть наших навчити працювати на ньому. Та за 6 років, десь на західній можна б було вже підземні цехи збудувати..

А у нас квартал95 при владі викабенюється..
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15.07.2025 08:53 Ответить
Та за 6 років, десь на західній можна б було вже підземні цехи збудувати..

А чому за 6? Війна з 14-го. Хто заважав будувати? Без обстрілів і тривог?
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15.07.2025 09:03 Ответить
"за 6 років, десь на західній можна б було вже підземні цехи збудувати."

І міста для тих, хто там буде працювати теж збудувати? А на які шиші це все робити? Скільки бюджетів України знадобиться для подібного переселення промислових центрів кудись у Карпати?
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15.07.2025 10:09 Ответить
Язиком ти прикольний.
Надивився дешевих голівудських фільмів про шпіонів?
Все що будується ПІД землю в ТРИ-ЧОТИРИ рази дорожче наземного.
... і от потім докажи таким язикатим як ти що ОДИН підземний завод без ППО коштує як ДВА наземних + система ППО.
==========
ДЕ підземні заводи СССР?
Хто їм заважав їх будувати протягом 70 років?
Адже вони теж готувалися до віни.
Наведи хоть один приклад.
Де підземні заводи в росії по виробництву ішакедів?
Будують ВСЕ на поверхні бо це в ТРИ-ЧОТИТИ рази дешевше - замість одного підземного мохна чотири наземних поставити і ППО.
Не мели дурниць...
.... такі як ти ще два роки тому пропонувіали трансформатори заривати під землю.
По суті - це було кацапське ІПСО.
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15.07.2025 11:56 Ответить
Ну а наші підземні цехи під склади використовують..
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15.07.2025 12:08 Ответить
так ***** саме це й хоче зробити. захопити та перезапустити всі військові заводи південно-східної, індустріальної частини України, обапгрейдивши потім їх начинку ********* станками, які охоче продадуть йому не тільки китайці, а й "бізнесмени" з решти індустріального світу. чого він і не руйнує під нуль основні їхні виробничі потужності бетонобійними бомбами, як підземелля "азовсталі".
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15.07.2025 09:07 Ответить
еще один заводчанин )))) что за пургу ты несешь ? Почему сам не купил завод и не возобновил производство ? Жену в бухгалтерию детей в токарку))))))
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15.07.2025 10:00 Ответить
А кто ж тогда выращивает зерно, производит цемент и арматуру, да в конце концов чинит кондиционеры? Эльфы?
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15.07.2025 10:16 Ответить
От знову це совкове мислення.
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15.07.2025 10:31 Ответить
Про британський правпорець промовчу. Але я сам вивчився на інженера електронщика, і на всю Україну було до 10 вакансій, 4 з яких Київ і то там вимоги дуже високі при з.п. ну 400 у.о. - розводити друковані плати, С++, знати електроніку, мікросхемотехніку, прошивати і програмувати мікроконтроллери і т.д. - швець, жнець, кузнецт. Да я банально працюючи в магазині міг заробити від 600 у.о. без складних знань.

Не українці вчили, вчили нормально, роботи по спеціальності або нема, або там з.п., що навіть кімнатку знімати напряжно. Представляєте, що іноді їсти хочеться і жити десь треба, а не в коробці під мостом.

Доречі на будівництві ТРЦ і в магазинах в ТРЦ доволі непогано можна було заробляти і ВИЖИТИ.

Ну і самі депутати заміст відправляти гроші на спонсорування розвитку технологій, то вони витрачали гроші на себе і на різні дурнуваті програми і тендери. Також депутати самі все вкладали в НОВОБУДОВИ, 2 роки і будинок готовий, а інженерів і інженерні компанії - це ризик, і строк відповідний, то воно було нікому не цікаво вкладати і розвивати, бо біля корита 5 років і там прийдуть нові.

А що держава не підтримувала розвиток технологій, то це питання до держави. І не треба перекладати все на простих людей, вертикаль влади яка не яка була, і бюджетними грошима точно не люди розпоряджалися.
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15.07.2025 11:41 Ответить
Учили і що?
Ти може ще в труси кожному Українцю своїми грязними лапами залізеш і яєчка порахуєш?
Явно що ти не з Держави Україна.
На токарів, слюсарів, зварювальників,... Українців НАВЧАЛИ і НАВЧАЮТЬ за направленням з біржі праці... Процесс іде не одне десятиліття.
Неконкурентні заводи СССР закривали - і правильно робили.
На тій же росії ще більше позакривали - взяти типовий АВТОГІГАНТ ЗІЛ - закрили і відкрили там розважальний центр.
І що? В Європі таж історія. Це нормально.
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15.07.2025 12:02 Ответить
https://www.volynnews.com/news/all/poroshenko-tsynichno-blokuvav-rozrobku-raketnoho-kompleksu-neptun-iaky/
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15.07.2025 09:04 Ответить
На паркані теж багато чого написано. Не треба вірити всьому, що надруковано.
Повна дурість та нісенітниця! А ще Порошенко на Мальдіви літав, брата вбив та з'їв, липецька фабрика, Вальцман, апшори, ко-ко-кооо!!!
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15.07.2025 11:47 Ответить
Трамп лякає путю, щоб " заключить хорошую сделку"! ....
Хоча би продовжив те, на що Байден виділив гроші!...
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15.07.2025 08:28 Ответить
Пригальмуйте хтось цього хлопця. А то сьогодні пообіцяє всього, чого тільки можна. На завтра щось залиш!
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15.07.2025 08:34 Ответить
Щоби Томагавки потрапили в ЗСУ, потрібно щонайменше юридично заборонити поширення трампоістерії на території України і змістити агента козиря.
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15.07.2025 08:34 Ответить
То це агент козир пише на Цензорі коментарі, в яких Трампа змішує з гівном?
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15.07.2025 08:42 Ответить
Пишуть,або зебіли,або ті,що не розуміються,що на практиці одне те саме для маскалів.
Козиря органічно не сприймають в команді Трампа,якщо не більше,а там має бути комунікація на вищому рівні.
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15.07.2025 08:54 Ответить
І ті,і що не розуміються. Без рішення оп,яке керує всіма вищими інстанціями(5-6 потужних )така масштабна кампанія,не лише по " інтернету",а і по тб- радіо,не проводилась би.
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15.07.2025 09:36 Ответить
Змішує з гімном?? Яким чином? Сприйняття реальності - це вже "змішування з гімном"?? Може варто дивитися на те, що реально зробив Трамп окрім бла-бла-бла?
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15.07.2025 10:10 Ответить
Спроба сприйняття реальності через зелені окуляри дає віртуальне відображення.
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15.07.2025 11:10 Ответить
Ну то розкажи нам, які реальні кроки, окрім бла-бла-бла зробив Трампон за весь цей час. 4 рази зупиняв допомогу Україні? Віддав обіцяні Україні зенітні ракети на Ізраільський ТВД? Ввів тарифи проти всіх (у тому числі України), крім РФ і Білорусі з КНДР? Не ввів жодних санкцій проти РФ?
Ну давай, у тебе ж немає "зелених окулярів", то просвіти нас.
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15.07.2025 11:23 Ответить
Трамп поступове, без спішки з блазня перетворюється на ковбоя
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15.07.2025 08:35 Ответить
процес пішов - п'єкси вже зняв і надягнув "lucchese". Восени одягне стетсон. Але це не точно. Може взимку.
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15.07.2025 08:48 Ответить
Ну - до ковбоя йому ше срати й срати але пацієнт почав виздоравлювати
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15.07.2025 08:51 Ответить
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15.07.2025 09:17 Ответить
Как раз ими бы и раздолбали бы завод шахедов в Елабуге.
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15.07.2025 08:36 Ответить
і три по гуртожиткам. А краще - п'ять.
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15.07.2025 08:49 Ответить
Хоч разок по мацквє, як б'ють по Києву !!!!!!
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15.07.2025 08:40 Ответить
По улюбленій резиденції пуйла в лєнінградській області...
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15.07.2025 08:55 Ответить
Розглядав, розглядав та так нічого не розглянув. Розглядає, неначе марки в альбомі, філателіст хрінов. Мавпа і окуляри з байки
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15.07.2025 08:41 Ответить
Томагоки (з 1979 року) поставлялись лише двом іншим країнам - Японії та Австралії (з 2020 року). Варіант запуску-корабельна установка.
Шанси, що їх нададуть Україні = 0.
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15.07.2025 08:43 Ответить
Та кажуть що вже створено якусь наземну платформу
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15.07.2025 09:04 Ответить
"Typhon (укр. «Тифон») також відомий як «Strategic Mid-range Fires System» (SMRF; укр. «Стратегічна вогнева система середньої дальності») - мобільна наземна пускова установка, призначена для пусків багатоцільових ракет Standard SM-6 та крилатих ракет Tomahawk."
"Німеччина хоче закупити у США ракетні системи Typhon"
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15.07.2025 09:38 Ответить
Якщо европейці заплатять по фуллпрайсу може потім на якомусь витку війни і продасть коли московія буде лупити безбожно, наприклад в опалювальний сезон.

І всі в шоколаді-США отримає бабулети, Европа і далі буде пити негроні на середземноморському побережжі платячі за зброю з процентів заморожених активів і все більши інтегруючи і висасуючи найбільш вигідний людський ресурс,а Китай так в загалі в ажурі
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15.07.2025 08:44 Ответить
Воювати "розгляданням можливості" це потужно.
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15.07.2025 08:47 Ответить
А если? Нет. А вот это ? Не стоит. Значит продолжим рассматривать.
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15.07.2025 08:51 Ответить
НАТО ще досі погрозами намагається зупинити путіна, а вже більш як 3 роки повномасштабної війни, ну-ну
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15.07.2025 08:51 Ответить
Україна- це держава, яка повністю прийняла сторону Заходу в світовому протистоянні. Невідомо скільки країн -членів НАТО змогли б пройти таке випробування війною так довго як Україна і не послати той Захід на три веселі букви, думаю, що точно не всі. Чому ж НАТО так довго тягне кота за хвіст? не цінують українців, лише балачки про героїзм, стійкість і незламність. Побачимо, до чого це доведе.
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15.07.2025 08:57 Ответить
Чмирь
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15.07.2025 08:53 Ответить
Якщо не киздять то це гарно. Тьфу тьфу тьфу шоб не зглазити...
Там точність феноменальна! Наприклад проти терористів застосовувалися не з вибуховою БЧ а з розкриттям ножів-лез. Щоб точково знищити легковик з чалмоносцем і не пошкодити оточуючі будівлі..
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15.07.2025 08:55 Ответить
Я думав, що наш найвеличніший- балабол, а виявляється і трамп такий самий, який не має поваги .
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15.07.2025 08:58 Ответить
Томагавки это вряд-ли. Их насколько помню США в небольшом количестве только Англии продавали . А вот JASSM крылатые ракеты с дальностью 380 и 900 км Украине-бы в самый раз. Но сомневаюсь что Трамп продаст хотя-быJASSM
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15.07.2025 09:03 Ответить
Поки зброя не перетне кордон,ті всі балачки до одного місця,про петріоти про ракети і все решта,тупе затягування часу від нікчемного куєглота!
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15.07.2025 09:06 Ответить
Вже із Таурусами нарозглядалися, набридло мабуть. А тут свіжак. Саме на часі.
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15.07.2025 09:06 Ответить
Від творців серіалів "Гарантії безпеки" та "Коаліція охочих" - новий гостросюжетний драматично-трагікомедійний фільм-казка "Томагавки". У кінотеатрах до осені 2025 року (далі оновлення афіші).
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15.07.2025 09:15 Ответить
Який потужний розглядун.
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15.07.2025 09:18 Ответить
Там ще на додачу ще потрібний підводний човен або есмінець бо наземні пускові майже відсутні, так шо малоймовірно.
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15.07.2025 09:28 Ответить
Обычный ****** ТрамПодонка для наивных идиотов....
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15.07.2025 09:33 Ответить
Три роки тому потопили нептуном Москву. Не треба казати що немає політичної волі построїти підземний завод , модернізувати та клепати ракети. Це не політична воля. Навіть дурний хазяїн який припускається вдома купу помилок , коли бачить результат починає шукати специалістів , інформацію і виправляє їх. А у нас Зе робить не помилки , бо не те що не виправляє їх , а повторює , ще й гірше робить. Бо він працює не на Україну , він виконую план ФСБ по знищенню України , тому звертатись до нього марна справа . Він ворог. Скільки хочете називайте його дурнем , але навіть мавпа в дослідах коли навмання щось робила , в неї виходило час від часу правильно. А ЗЕ робить правильно тільки для кацапів.
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15.07.2025 09:39 Ответить
Современные журналисты превратились в генераторы "белого шума", даже в таких изданиях как https://www.washingtonpost.com/opinions/2025/07/14/trump-ukraine-war-missiles-russia-arms-package/ The Washington Post.
Трамп подумал, посмотрел налево, нахмурил брови, перднул и т.д..... сплошные галюцинации, в стиле ИИ....
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15.07.2025 09:48 Ответить
Лише всього за 6,5 років Україна розробила свій аналог крилатої ракети Tomahawk - Вовагавк.
Вовагавк має непередбачувану траєкторію, літає по всьому світу і постійно всім говорить «Ми можемо, якщо ви надасте нам зброю».
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15.07.2025 09:51 Ответить
🤣🤣🤣 це новітня зброя масового враження шашличників.
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15.07.2025 10:13 Ответить
Трамп, Зеленский! Где, **** Томагавки?!
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15.07.2025 09:51 Ответить
Томагавк Штати нам не дадуть на жаль, щоб не було витоку технології цієї високоточної зброї
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15.07.2025 10:06 Ответить
Вони ж розуміють шо першою ціллю буде якийсь кримський міст, сугубо для піару, А воно таке їм треба
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15.07.2025 10:38 Ответить
У трампистів чергова відмазка: Агент Краснов таку особисту неприязнь до агента Козиря відчуває, що Їсти не може. А то б він ще багато чого розглянув.
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15.07.2025 10:07 Ответить
"Ми можемо, якщо Ви надасте зброю".

Ще одне підтвердження, що жодних українських балістика, довгих, довжелезних та найдовших нептунів просто не існує в природі.
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15.07.2025 10:11 Ответить
Чому трампа називають тако ?

Trump always chickens down (трамп завжди дає задню)
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15.07.2025 10:16 Ответить
Розглядав, але потім покинув розглядати
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15.07.2025 10:45 Ответить
Якщо в нас колись змінится влада , "мудрий нарід" дізнаєтся багато дуже дивної інфи і про Томагавки, і про ракети і про багато чого іншого.
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15.07.2025 11:00 Ответить
Уряд Нідерландів пару років тому подавав заявку на купівлю Томагоків. Отримав відмову. Так-то.
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15.07.2025 11:23 Ответить
 
 