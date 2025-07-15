Трамп рассматривал возможность передачи ракет Tomahawk Украине, - The Washington Post

Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность отправки в Украину оружия большой дальности - ракеты Tomahawk - способной поразить цели в Москве, Санкт-Петербурге и других отдаленных российских регионах. Однако "Томагавки" исключены из списка поставок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post.

По информации американских журналистов, они могут быть развернуты позже, если Трамп захочет усилить свое давление на Москву и существенно усилить позиции Украины.

Решительность Трампа давить на путина была высказана в разговоре на прошлой неделе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп поставил вопрос Зеленскому, почему он не нанес удар по Москве.

"Мы можем, если вы предоставите нам оружие", – ответил Зеленский.

Трамп подчеркнул, что Украина должна оказывать большее давление на Путина. Причем не только на Москву, но и на Санкт-Петербург.

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Что такое Tomahawk?

Tomahawk является стратегической и тактической ракетой большой дальности, преодолевающей путь на предельно малых высотах с обходом рельефа местности. Является одной из самых известных и эффективных крылатых ракет в мире, которую разработали в США.

Может запускаться с кораблей, подлодок и наземных платформ. Используется для поражения наземных целей на значительном расстоянии.

"Томагавки" эффективны благодаря минимальной высоте полета, высокой точности и непопаданию под действие договоров о стратегических вооружениях. Поддержка ракет в боевом состоянии стоит недорого. Их легко разворачивать на неспециализированных кораблях и подлодках.

Среди преимуществ ракет Tomahawk называют охват всего земного шара и возможность нанести ракетно-ядерный удар по любой цели. Также "томагавки" являются высокоточным оружием и могут нанести точечный удар ракетой по объектам, не создавая зоны массового поражения с ущербом для гражданского населения или провокацией крупного военного конфликта.

Преимуществом ракет Tomahawk является и модернизированная система наведения DSMAC, использующая технологии искусственного интеллекта. Речь идет о так называемом "машинном зрении" – в память ракеты закладывают эталонное трехмерное изображение местности, привязывая к координатам, а ракета, когда летит, делает фото поверхности и сравнивает его с эталонным изображением. DSMAC повышает точность удара до 5 метров и фактически неуязвима для вражеской РЭБ.

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