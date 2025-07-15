Трамп рассматривал возможность передачи ракет Tomahawk Украине, - The Washington Post
Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность отправки в Украину оружия большой дальности - ракеты Tomahawk - способной поразить цели в Москве, Санкт-Петербурге и других отдаленных российских регионах. Однако "Томагавки" исключены из списка поставок.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post.
По информации американских журналистов, они могут быть развернуты позже, если Трамп захочет усилить свое давление на Москву и существенно усилить позиции Украины.
Решительность Трампа давить на путина была высказана в разговоре на прошлой неделе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп поставил вопрос Зеленскому, почему он не нанес удар по Москве.
"Мы можем, если вы предоставите нам оружие", – ответил Зеленский.
Трамп подчеркнул, что Украина должна оказывать большее давление на Путина. Причем не только на Москву, но и на Санкт-Петербург.
Что такое Tomahawk?
Tomahawk является стратегической и тактической ракетой большой дальности, преодолевающей путь на предельно малых высотах с обходом рельефа местности. Является одной из самых известных и эффективных крылатых ракет в мире, которую разработали в США.
Может запускаться с кораблей, подлодок и наземных платформ. Используется для поражения наземных целей на значительном расстоянии.
"Томагавки" эффективны благодаря минимальной высоте полета, высокой точности и непопаданию под действие договоров о стратегических вооружениях. Поддержка ракет в боевом состоянии стоит недорого. Их легко разворачивать на неспециализированных кораблях и подлодках.
Среди преимуществ ракет Tomahawk называют охват всего земного шара и возможность нанести ракетно-ядерный удар по любой цели. Также "томагавки" являются высокоточным оружием и могут нанести точечный удар ракетой по объектам, не создавая зоны массового поражения с ущербом для гражданского населения или провокацией крупного военного конфликта.
Преимуществом ракет Tomahawk является и модернизированная система наведения DSMAC, использующая технологии искусственного интеллекта. Речь идет о так называемом "машинном зрении" – в память ракеты закладывают эталонное трехмерное изображение местности, привязывая к координатам, а ракета, когда летит, делает фото поверхности и сравнивает его с эталонным изображением. DSMAC повышает точность удара до 5 метров и фактически неуязвима для вражеской РЭБ.
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Але тут цікаве те, що риторика від "Томагавки? Ніколи!" ВЖЕ перейшла до "Томагавки? Поки що не входить до списку доставки, вони можуть бути розгорнуті пізніше!".
Хєр зна, що там власне руде лайно щодо цього бовкнув, але в головах тих же журналістів - це вже точно "обговорюється". А руде лайно як флюгер в таких питаннях (бо вони ніяк його цілей - заробляння бабла - не стосуються) - якщо всі навколо нього починають говорити як про факт, то він його теж приймає - давно вже підмічено.
Красівоє
Німці саме тому передумали давати свої ракети, що гарантовано будуть ракети американські ))
А ось саме таку картинку я спостерігала у рашці, коли усі мацковські матусі пхали своїх діточок вчитися на манаґерів, психологів, юристів та інший планктон. Я навіть одного разу запитала у тому форумі (з якого я пішла одразу після березня 2014 року): "А чого не до інженерів, медиків, вчителів?" Знаєте, що мені відповіли? "Вот своєго в обслугу і отдавай! А мой будет топ-мєнєджером и гаспадіном!"
Зараз, кажуть, того "гаспадіна" українські хробачки доїдають...
А у нас квартал95 при владі викабенюється..
А чому за 6? Війна з 14-го. Хто заважав будувати? Без обстрілів і тривог?
І міста для тих, хто там буде працювати теж збудувати? А на які шиші це все робити? Скільки бюджетів України знадобиться для подібного переселення промислових центрів кудись у Карпати?
Надивився дешевих голівудських фільмів про шпіонів?
Все що будується ПІД землю в ТРИ-ЧОТИРИ рази дорожче наземного.
... і от потім докажи таким язикатим як ти що ОДИН підземний завод без ППО коштує як ДВА наземних + система ППО.
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ДЕ підземні заводи СССР?
Хто їм заважав їх будувати протягом 70 років?
Адже вони теж готувалися до віни.
Наведи хоть один приклад.
Де підземні заводи в росії по виробництву ішакедів?
Будують ВСЕ на поверхні бо це в ТРИ-ЧОТИТИ рази дешевше - замість одного підземного мохна чотири наземних поставити і ППО.
Не мели дурниць...
.... такі як ти ще два роки тому пропонувіали трансформатори заривати під землю.
По суті - це було кацапське ІПСО.
Не українці вчили, вчили нормально, роботи по спеціальності або нема, або там з.п., що навіть кімнатку знімати напряжно. Представляєте, що іноді їсти хочеться і жити десь треба, а не в коробці під мостом.
Доречі на будівництві ТРЦ і в магазинах в ТРЦ доволі непогано можна було заробляти і ВИЖИТИ.
Ну і самі депутати заміст відправляти гроші на спонсорування розвитку технологій, то вони витрачали гроші на себе і на різні дурнуваті програми і тендери. Також депутати самі все вкладали в НОВОБУДОВИ, 2 роки і будинок готовий, а інженерів і інженерні компанії - це ризик, і строк відповідний, то воно було нікому не цікаво вкладати і розвивати, бо біля корита 5 років і там прийдуть нові.
А що держава не підтримувала розвиток технологій, то це питання до держави. І не треба перекладати все на простих людей, вертикаль влади яка не яка була, і бюджетними грошима точно не люди розпоряджалися.
Ти може ще в труси кожному Українцю своїми грязними лапами залізеш і яєчка порахуєш?
Явно що ти не з Держави Україна.
На токарів, слюсарів, зварювальників,... Українців НАВЧАЛИ і НАВЧАЮТЬ за направленням з біржі праці... Процесс іде не одне десятиліття.
Неконкурентні заводи СССР закривали - і правильно робили.
На тій же росії ще більше позакривали - взяти типовий АВТОГІГАНТ ЗІЛ - закрили і відкрили там розважальний центр.
І що? В Європі таж історія. Це нормально.
Повна дурість та нісенітниця! А ще Порошенко на Мальдіви літав, брата вбив та з'їв, липецька фабрика, Вальцман, апшори, ко-ко-кооо!!!
Хоча би продовжив те, на що Байден виділив гроші!...
Козиря органічно не сприймають в команді Трампа,якщо не більше,а там має бути комунікація на вищому рівні.
Ну давай, у тебе ж немає "зелених окулярів", то просвіти нас.
Шанси, що їх нададуть Україні = 0.
"Німеччина хоче закупити у США ракетні системи Typhon"
І всі в шоколаді-США отримає бабулети, Европа і далі буде пити негроні на середземноморському побережжі платячі за зброю з процентів заморожених активів і все більши інтегруючи і висасуючи найбільш вигідний людський ресурс,а Китай так в загалі в ажурі
Там точність феноменальна! Наприклад проти терористів застосовувалися не з вибуховою БЧ а з розкриттям ножів-лез. Щоб точково знищити легковик з чалмоносцем і не пошкодити оточуючі будівлі..
Трамп подумал, посмотрел налево, нахмурил брови, перднул и т.д..... сплошные галюцинации, в стиле ИИ....
Вовагавк має непередбачувану траєкторію, літає по всьому світу і постійно всім говорить «Ми можемо, якщо ви надасте нам зброю».
Ще одне підтвердження, що жодних українських балістика, довгих, довжелезних та найдовших нептунів просто не існує в природі.
Trump always chickens down (трамп завжди дає задню)