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Новости Помощь Украине
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США рассматривают продажу ракет и снарядов для гаубиц странам НАТО для передачи Украине, - CNN

Украина может получить ракеты и гаубицы США через НАТО

Кроме систем ПВО Patriot, США могут также продать членам НАТО ракеты малой деятельности, снаряды для гаубиц и ракеты "воздух-воздух" средней дальности, которые затем будут переданы Украине.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что решение Трампа относительно вооружений для Украины является "многогранным".

По мнению некоторых американских чиновников, передача Украине новых вооружений может стать сигналом для Москвы, что Трамп "серьезно разочарован" российским диктатором Владимиром Путиным.

"Он серьезно разочарован Путиным. Он хочет показать, что серьезно настроен на прекращение войны, и, возможно, это покажет Путину, что пришло время начать переговоры", - добавил неназванный американский чиновник.

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Напомним, накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что продолжается подготовка к поставке 17 систем Patriot для Украины.

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НАТО (10199) ПВО (2947) помощь (7979) ракеты (3653) США (27478)


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14.07.2025 20:19 Ответить
ракети! ракети давай!
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14.07.2025 20:42 Ответить
пуйло ще не всралося, але вже близько. уявляю стан клозетів в кремлі, а думали трамп їх і порішає.
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14.07.2025 20:47 Ответить
 
 