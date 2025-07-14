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Новини Допомога Україні
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США розглядають продаж ракет і снарядів для гаубиць країнам НАТО для передачі Україні, - CNN

Україна може отримати ракети і гаубиці США через НАТО

Окрім систем ППО Patriot, США можуть також продати членам НАТО ракети малої діяльності, снаряди для гаубиць і ракети "повітря-повітря" середньої дальності, які потім будуть передані Україні.

Про це пише CNN із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що рішення Трампа щодо озброєнь для України є "багатогранним". 

На думку деяких американських чиновників, передача Україні нових озброєнь може стати сигналом для Москви, що Трамп "серйозно розчарований" російським диктатором Володимиром Путіним.

"Він серйозно розчарований Путіним. Він хоче показати, що серйозно налаштований на припинення війни, і, можливо, це покаже Путіну, що настав час почати переговори", - додав неназваний американський чиновник.

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Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп повідомив, що триває підготовка до постачання 17 систем Patriot для України.

Автор: 

НАТО (6661) ППО (3389) допомога (8570) ракети (4113) США (23773)


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14.07.2025 20:19 Відповісти
ракети! ракети давай!
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14.07.2025 20:42 Відповісти
пуйло ще не всралося, але вже близько. уявляю стан клозетів в кремлі, а думали трамп їх і порішає.
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14.07.2025 20:47 Відповісти
 
 