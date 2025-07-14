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Новости помощь Украине от США
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Посол США в НАТО Уитакер - Путину: "Если хочешь войны - мы вооружим Украину"

Посол США в НАТО Мэтью Витакер

Решение президента США Дональда Трампа о поставках вооружений Украине из-за договоренностей с НАТО посылает четкий сигнал кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер в эфире Fox News, передает Цензор.НЕТ

"Я думаю, прежде всего важно понимать: времена, когда США без ограничений отправляли деньги налогоплательщиков на защиту Украины, подошли к концу. Президент Трамп принял очень разумное решение и заключил соглашение с НАТО, согласно которому Европа и Канада будут оплачивать вооружение, а США - производить его. Очевидно, что мы создаем лучшие системы вооружения в мире, и все хотят их получить. Мы будем отдавать приоритет поставке этих вооружений Украине", - пояснил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Норвегии Эйде о договоренности США и НАТО по оружию для Украины: Это сигнал Кремлю, что мы едины

По его словам, соответствующее решение Трампа посылает "очень четкий" сигнал Путину - ему "дали шанс на мир".

"Президент Трамп - миротворец. Но если ты (Путин, - ред.) хочешь войны - мы вооружим Украину, а Европа за это заплатит. Я считаю, это серьезный шаг к завершению войны. За последние 18 месяцев Россия захватила около одного процента украинской территории. Это не успех. Ежедневно они теряют тысячи солдат. Слишком много мирных жителей в украинских городах получают ранения. Поэтому, как по мне, это следующий важный шаг к окончанию конфликта. Но если Владимир Путин решит продолжать войну на украинской земле, Соединенные Штаты будут продавать оружие Европе, чтобы Украина могла защищаться", - резюмировал Уитакер.

Также читайте: США продадут НАТО вооружение на $10 млрд для поставок Украине, - Axios

Напомним, что президент США Трамп заявил о договоренностях с НАТО по поставкам вооружения Украине.

В свою очередь генсек НАТО Марко Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.

Кроме того, президент США также пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.

Кроме того, США готовятся отправить Украине комплексы Patriot из одной страны, имеющей на вооружении аж 17 таких систем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп может передать Украине дальнобойные ракеты JASSM, - Military Watch Magazine

Автор: 

оружие (10326) помощь (7979) США (27478) Трамп Дональд (5954) Уитакер Мэтью (8)


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Топ комментарии
+14
вірні слова, проте, поки жували соплі загинуло багато чудових українців
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14.07.2025 22:46 Ответить
+7
Справедливості ради, Україна теж до 2022 року жувала соплі і робила вигляд що ніякої війни немає і даже не називала рашистів окупантами і не розривала відносини. Вдуматись тільки, за декілька сотень кілометрів від Київа йшли жорстокі бої а в Київі пили у гуляли у розказували що ніякої війни немає. Даже з Львова на моцкву їздили поїзда з гастарбайтерами кацапам стіни штукатурити і горшки мити. І якби ***** не зробив велику помилку не почав бомбити Київ і Львів то даже зараз багато би кричало що ніякої війни немає а то все якісь сепаратисти з зеленими чоловічками не поділили щось.
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14.07.2025 23:02 Ответить
+6
Чекаємо на гнівні заяви та погрози ядеркою від загнаних свинорилих щурів.
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14.07.2025 22:55 Ответить
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вірні слова, проте, поки жували соплі загинуло багато чудових українців
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14.07.2025 22:46 Ответить
Тромб ще дає пуйлу 50 днів на захоплення територій
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14.07.2025 22:57 Ответить
Справедливості ради, Україна теж до 2022 року жувала соплі і робила вигляд що ніякої війни немає і даже не називала рашистів окупантами і не розривала відносини. Вдуматись тільки, за декілька сотень кілометрів від Київа йшли жорстокі бої а в Київі пили у гуляли у розказували що ніякої війни немає. Даже з Львова на моцкву їздили поїзда з гастарбайтерами кацапам стіни штукатурити і горшки мити. І якби ***** не зробив велику помилку не почав бомбити Київ і Львів то даже зараз багато би кричало що ніякої війни немає а то все якісь сепаратисти з зеленими чоловічками не поділили щось.
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14.07.2025 23:02 Ответить
теперь то уж точно все пойдут воевать в первых рядах, но скорее всего (судя по мудрому керовництву, производству оружия, "эффективным менеджерам", культуре, образованию и т.п.) - с поляками, в составе кацапской асвабадительной армии.
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14.07.2025 23:13 Ответить
Не пройшло й чотирьох років, коли вони почали шось розуміти... Скільки життів загубили за цей час!
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14.07.2025 22:52 Ответить
Чекаємо на гнівні заяви та погрози ядеркою від загнаних свинорилих щурів.
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14.07.2025 22:55 Ответить
та що чекати.. вони вже були. ) на днях. коли соловйов врещев про пролів імені сраліна. ))
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14.07.2025 23:20 Ответить
Ми будемо виробляти=заробляти, а Європа оплачувати. Така війна США буде подобатись вічно.
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14.07.2025 23:01 Ответить
Трохи запізно. Озброювати тмеба було, коли були люди і ці люди були вкрай мотивовані і їх було більш ніж достатньо. Тепер ці люди виснажені і значна їх частина вже не може воювати з різних причин. Зброя без людей нічого не варта. Цю війну можна було виграти малою кров'ю. У 2023-му. Ткпер це довга і страшна м'ясорубка і сотні зруйнованих населених пугктів, які можна було б зберегти, якби потрібну зброю надали вчасно. Ложка дорога до обіду.
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14.07.2025 23:05 Ответить
хоч би не передумав.або Валдайські шамани яких "вроків" не наслали....???
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14.07.2025 23:05 Ответить
Хтось ще вірить цим ********?
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14.07.2025 23:06 Ответить
І візантійський Саваоф. Одурить! (http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2148.htm Ликері. Тарас Шевченко. Повне зібрання творів. Том. 2.)


http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2148.htm
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14.07.2025 23:16 Ответить
ну, дипломат Кулеба тоже грозился лопатами воевать, но сам почему-то не стал, хотя имел все возможности (и даже "тцк" им не поинтересовалось почему-то). хотя этот американец (как американец) все же - соблюдает, видимо, не трускавецкая школа экономики, или, там, "лондонская школа эффективных менеджеров".
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14.07.2025 23:07 Ответить
страшная угроза продать за деньги оружие в ес. "агенція закупівель" у нас тоже что-то "контрактует"
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14.07.2025 23:21 Ответить
Для США и Европы 100 млрд. в год на оружие, для уничтожения экзистенциального врага, не так уж и много.
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14.07.2025 23:17 Ответить
Пусті слова.
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14.07.2025 23:18 Ответить
відповідь на питання - "хотят ли руские ***** войны" давно і всим відома.
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14.07.2025 23:24 Ответить
та він вже 11 років хоче, а ви всьо спрашіваєтє у тішини, хатят лі рускіє вайни.
Пора вже якось роздуплитись.
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14.07.2025 23:27 Ответить
Краще промовчу...
Та не, х*й там. Що значить "Якщо хочеш війни"?
ВАЙКАП Нео!!! Четвертий рік воюємо!!!
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14.07.2025 23:29 Ответить
Только "Томагавки" !Не! Ну если не пожлобится Трамп на подводный ракетоносец класса "Огайо" с 24 ракетами то Украина естественно не откажется.
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14.07.2025 23:30 Ответить
Никто не знает сколько этих Томагавков осталось. Большинство были сделаны в 80-е. А эффект от них не намного сильнее чем от китайского дрона. Подводные лодки это вообще смешно. Когда вы все уже повзрослеете.
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14.07.2025 23:40 Ответить
Да и не поместится "Огайо" в Чорном море. Море сильно мелкое
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14.07.2025 23:45 Ответить
Європа створює найкраще озброєння, так шо хай не пизидить
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14.07.2025 23:40 Ответить
шо ж ви півні крашені США , не зробили цього раніше ,ще з 14 року , навішьо дали можливість вбити сотні тисяч українців та окупувати пів України ?! сьогодні сер* те ,бо китай претендує не тільки на Тайвань а і на ЄС ?...
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15.07.2025 00:05 Ответить
 
 