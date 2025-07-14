Посол США в НАТО Вітакер - Путіну: "Якщо хочеш війни – ми озброїмо Україну"

Рішення президента США Дональда Трампа щодо постачання озброєнь Україні через домовленості з НАТО надсилає чіткий сигнал кремлівському диктатору Володимиру Путіну.

Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер в етері Fox News, передає Цензор.НЕТ

"Я думаю, насамперед важливо розуміти: часи, коли США без обмежень відправляли гроші платників податків на захист України, добігли кінця. Президент Трамп ухвалив дуже розумне рішення й уклав угоду з НАТО, згідно з якою Європа і Канада оплачуватимуть озброєння, а США – вироблятимуть його. Очевидно, що ми створюємо найкращі системи озброєння у світі, і всі хочуть їх отримати. Ми віддаватимемо пріоритет постачанню цих озброєнь Україні", - пояснив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Норвегії Ейде про домовленість США і НАТО щодо зброї для України: Це сигнал Кремлю, що ми єдині

За його словами, відповідне рішення Трампа надсилає "дуже чіткий" сигнал Путіну –– йому "дали шанс на мир".

"Президент Трамп – миротворець. Але якщо ти (Путін, – ред.) хочеш війни – ми озброїмо Україну, а Європа за це заплатить. Я вважаю, це серйозний крок до завершення війни. За останні 18 місяців Росія захопила близько одного відсотка української території. Це не успіх. Щодня вони втрачають тисячі солдатів. Занадто багато мирних жителів в українських містах отримують поранення. Тож, як на мене, це наступний важливий крок до закінчення конфлікту. Але якщо Володимир Путін вирішить продовжувати війну на українській землі, Сполучені Штати продаватимуть зброю Європі, щоб Україна могла захищатися", - резюмував Вітакер.

Також читайте: США продадуть НАТО озброєння на $10 млрд для поставок Україні, - Axios

Нагадаємо, що президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні.

Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.

Крім того, президент США також пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.

Окрім того, США готуються надіслати Україні комплекси Patriot з однієї країни, що має на озброєнні аж 17 таких систем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп може передати Україні далекобійні ракети JASSM, - Military Watch Magazine