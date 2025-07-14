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Новини допомога Україні від США
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Посол США в НАТО Вітакер - Путіну: "Якщо хочеш війни – ми озброїмо Україну"

Посол США в НАТО Метью Вітакер

Рішення президента США Дональда Трампа щодо постачання озброєнь Україні через домовленості з НАТО надсилає чіткий сигнал кремлівському диктатору Володимиру Путіну.

Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер в етері Fox News, передає Цензор.НЕТ

"Я думаю, насамперед важливо розуміти: часи, коли США без обмежень відправляли гроші платників податків на захист України, добігли кінця. Президент Трамп ухвалив дуже розумне рішення й уклав угоду з НАТО, згідно з якою Європа і Канада оплачуватимуть озброєння, а США – вироблятимуть його. Очевидно, що ми створюємо найкращі системи озброєння у світі, і всі хочуть їх отримати. Ми віддаватимемо пріоритет постачанню цих озброєнь Україні", - пояснив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Норвегії Ейде про домовленість США і НАТО щодо зброї для України: Це сигнал Кремлю, що ми єдині

За його словами, відповідне рішення Трампа надсилає "дуже чіткий" сигнал Путіну –– йому "дали шанс на мир". 

"Президент Трамп – миротворець. Але якщо ти (Путін, – ред.) хочеш війни – ми озброїмо Україну, а Європа за це заплатить. Я вважаю, це серйозний крок до завершення війни. За останні 18 місяців Росія захопила близько одного відсотка української території. Це не успіх. Щодня вони втрачають тисячі солдатів. Занадто багато мирних жителів в українських містах отримують поранення. Тож, як на мене, це наступний важливий крок до закінчення конфлікту. Але якщо Володимир Путін вирішить продовжувати війну на українській землі, Сполучені Штати продаватимуть зброю Європі, щоб Україна могла захищатися", - резюмував Вітакер.

Також читайте: США продадуть НАТО озброєння на $10 млрд для поставок Україні, - Axios

Нагадаємо, що президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні.

Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.

Крім того, президент США також пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.

Окрім того, США готуються надіслати Україні комплекси Patriot з однієї країни, що має на озброєнні аж 17 таких систем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп може передати Україні далекобійні ракети JASSM, - Military Watch Magazine

Автор: 

зброя (7608) допомога (8570) США (23773) Трамп Дональд (6428) Вітакер Метью (7)


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Топ коментарі
+14
вірні слова, проте, поки жували соплі загинуло багато чудових українців
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14.07.2025 22:46 Відповісти
+7
Справедливості ради, Україна теж до 2022 року жувала соплі і робила вигляд що ніякої війни немає і даже не називала рашистів окупантами і не розривала відносини. Вдуматись тільки, за декілька сотень кілометрів від Київа йшли жорстокі бої а в Київі пили у гуляли у розказували що ніякої війни немає. Даже з Львова на моцкву їздили поїзда з гастарбайтерами кацапам стіни штукатурити і горшки мити. І якби ***** не зробив велику помилку не почав бомбити Київ і Львів то даже зараз багато би кричало що ніякої війни немає а то все якісь сепаратисти з зеленими чоловічками не поділили щось.
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14.07.2025 23:02 Відповісти
+5
Чекаємо на гнівні заяви та погрози ядеркою від загнаних свинорилих щурів.
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14.07.2025 22:55 Відповісти
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вірні слова, проте, поки жували соплі загинуло багато чудових українців
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14.07.2025 22:46 Відповісти
Тромб ще дає пуйлу 50 днів на захоплення територій
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14.07.2025 22:57 Відповісти
Справедливості ради, Україна теж до 2022 року жувала соплі і робила вигляд що ніякої війни немає і даже не називала рашистів окупантами і не розривала відносини. Вдуматись тільки, за декілька сотень кілометрів від Київа йшли жорстокі бої а в Київі пили у гуляли у розказували що ніякої війни немає. Даже з Львова на моцкву їздили поїзда з гастарбайтерами кацапам стіни штукатурити і горшки мити. І якби ***** не зробив велику помилку не почав бомбити Київ і Львів то даже зараз багато би кричало що ніякої війни немає а то все якісь сепаратисти з зеленими чоловічками не поділили щось.
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14.07.2025 23:02 Відповісти
теперь то уж точно все пойдут воевать в первых рядах, но скорее всего (судя по мудрому керовництву, производству оружия, "эффективным менеджерам", культуре, образованию и т.п.) - с поляками, в составе кацапской асвабадительной армии.
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14.07.2025 23:13 Відповісти
Не пройшло й чотирьох років, коли вони почали шось розуміти... Скільки життів загубили за цей час!
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14.07.2025 22:52 Відповісти
Чекаємо на гнівні заяви та погрози ядеркою від загнаних свинорилих щурів.
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14.07.2025 22:55 Відповісти
та що чекати.. вони вже були. ) на днях. коли соловйов врещев про пролів імені сраліна. ))
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14.07.2025 23:20 Відповісти
Ми будемо виробляти=заробляти, а Європа оплачувати. Така війна США буде подобатись вічно.
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14.07.2025 23:01 Відповісти
Трохи запізно. Озброювати тмеба було, коли були люди і ці люди були вкрай мотивовані і їх було більш ніж достатньо. Тепер ці люди виснажені і значна їх частина вже не може воювати з різних причин. Зброя без людей нічого не варта. Цю війну можна було виграти малою кров'ю. У 2023-му. Ткпер це довга і страшна м'ясорубка і сотні зруйнованих населених пугктів, які можна було б зберегти, якби потрібну зброю надали вчасно. Ложка дорога до обіду.
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14.07.2025 23:05 Відповісти
хоч би не передумав.або Валдайські шамани яких "вроків" не наслали....???
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14.07.2025 23:05 Відповісти
Хтось ще вірить цим ********?
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14.07.2025 23:06 Відповісти
І візантійський Саваоф. Одурить! (http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2148.htm Ликері. Тарас Шевченко. Повне зібрання творів. Том. 2.)


http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2148.htm
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14.07.2025 23:16 Відповісти
ну, дипломат Кулеба тоже грозился лопатами воевать, но сам почему-то не стал, хотя имел все возможности (и даже "тцк" им не поинтересовалось почему-то). хотя этот американец (как американец) все же - соблюдает, видимо, не трускавецкая школа экономики, или, там, "лондонская школа эффективных менеджеров".
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14.07.2025 23:07 Відповісти
страшная угроза продать за деньги оружие в ес. "агенція закупівель" у нас тоже что-то "контрактует"
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14.07.2025 23:21 Відповісти
Для США и Европы 100 млрд. в год на оружие, для уничтожения экзистенциального врага, не так уж и много.
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14.07.2025 23:17 Відповісти
Пусті слова.
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14.07.2025 23:18 Відповісти
відповідь на питання - "хотят ли руские ***** войны" давно і всим відома.
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14.07.2025 23:24 Відповісти
та він вже 11 років хоче, а ви всьо спрашіваєтє у тішини, хатят лі рускіє вайни.
Пора вже якось роздуплитись.
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14.07.2025 23:27 Відповісти
Краще промовчу...
Та не, х*й там. Що значить "Якщо хочеш війни"?
ВАЙКАП Нео!!! Четвертий рік воюємо!!!
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14.07.2025 23:29 Відповісти
Только "Томагавки" !Не! Ну если не пожлобится Трамп на подводный ракетоносец класса "Огайо" с 24 ракетами то Украина естественно не откажется.
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14.07.2025 23:30 Відповісти
Никто не знает сколько этих Томагавков осталось. Большинство были сделаны в 80-е. А эффект от них не намного сильнее чем от китайского дрона. Подводные лодки это вообще смешно. Когда вы все уже повзрослеете.
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14.07.2025 23:40 Відповісти
Да и не поместится "Огайо" в Чорном море. Море сильно мелкое
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14.07.2025 23:45 Відповісти
Європа створює найкраще озброєння, так шо хай не пизидить
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14.07.2025 23:40 Відповісти
 
 