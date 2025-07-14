Глава МЗС Норвегії Ейде про домовленість США і НАТО щодо зброї для України: Це сигнал Кремлю, що ми єдині
Рішення США дозволити продаж своєї зброї НАТО для подальшої передачі Україні є сигналом єдності між союзниками.
Про це заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, повідомляє "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.
Ейде вважає, що рішення президента США Дональда Трампа щодо військової допомоги Україні є "важливим моментом для посилення підтримки".
"Посилені зусилля, скоординовані через НАТО, зроблять підтримку більш цілеспрямованою та стійкою і дадуть чіткий сигнал Кремлю про те, що ми єдині",- заявив дипломат.
Також міністр зазначив, що військова допомога України з боку США є вкрай важливою, особливо у сферах протиповітряної оборони та артилерії.
"Тому те, що США зараз сигналізують про готовність продати Україні більше зброї та засобів протиповітряної оборони, є позитивом", - сказав Ейде.
Він додав, що "кілька європейських країн висловили готовність взяти участь у фінансуванні цих кроків".
Нагадаємо, що президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні.
Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.
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