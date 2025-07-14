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Новини допомога Україні від США Допомога Україні від НАТО
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Глава МЗС Норвегії Ейде про домовленість США і НАТО щодо зброї для України: Це сигнал Кремлю, що ми єдині

Глава МЗС Норвегії Ейде про зброю для України

Рішення США дозволити продаж своєї зброї НАТО для подальшої передачі Україні є сигналом єдності між союзниками.

Про це заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, повідомляє "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Ейде вважає, що рішення президента США Дональда Трампа щодо військової допомоги Україні є "важливим моментом для посилення підтримки".

"Посилені зусилля, скоординовані через НАТО, зроблять підтримку більш цілеспрямованою та стійкою і дадуть чіткий сигнал Кремлю про те, що ми єдині",- заявив дипломат.

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Також міністр зазначив, що військова допомога України з боку США є вкрай важливою, особливо у сферах протиповітряної оборони та артилерії.

"Тому те, що США зараз сигналізують про готовність продати Україні більше зброї та засобів протиповітряної оборони, є позитивом", - сказав Ейде.

Він додав, що "кілька європейських країн висловили готовність взяти участь у фінансуванні цих кроків".

Нагадаємо, що президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні.

Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.

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Автор: 

НАТО (6661) Норвегія (802) допомога (8570) США (23773)


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Це сігнал Путину - в тебе є час на літню кампанію.
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14.07.2025 22:14 Відповісти
куйлу ,самий найкращий сигнал ,ракетні обстріли стратегічних обєктів 3,14дерації.Решту все куйло в курсі,що це пустопорожня балаканина гейропейських "бла, бла, бла"
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14.07.2025 22:23 Відповісти
 
 