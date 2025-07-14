Глава МИД Норвегии Эйде о договоренности США и НАТО относительно оружия для Украины: Это сигнал Кремлю, что мы едины

Решение США разрешить продажу своего оружия НАТО для дальнейшей передачи Украине является сигналом единства между союзниками.

Об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, сообщает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Эйде считает, что решение президента США Дональда Трампа относительно военной помощи Украине является "важным моментом для усиления поддержки".

"Усиленные усилия, скоординированные через НАТО, сделают поддержку более целенаправленной и устойчивой и дадут четкий сигнал Кремлю о том, что мы едины",- заявил дипломат.

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Также министр отметил, что военная помощь Украине со стороны США является крайне важной, особенно в сферах противовоздушной обороны и артиллерии.

"Поэтому то, что США сейчас сигнализируют о готовности продать Украине больше оружия и средств противовоздушной обороны, является позитивом", - сказал Эйде.

Он добавил, что "несколько европейских стран выразили готовность принять участие в финансировании этих шагов".

Напомним, что президент США Трамп заявил о договоренности с НАТО о поставках вооружения Украине.

В свою очередь генсек НАТО Марко Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.

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