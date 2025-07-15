Трамп: Я розчарований в Путіні, але з ним не все скінчено

Президент США Дональд Трамп заявив про розчарування російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це він заявив в інтерв'ю BBC, передає Цензор.НЕТ.

За словами лідер США, він чотири рази думав, що угода з Росією можлива.

На запитання журналіста, чи з Путіним все скінчено, Трамп відповів: "Я розчарований в ньому, але з ним не все скінчено. Але я розчарований в ньому".

Також президента США запитали, як він збирається змусити Путіна "зупинити кровопролиття". На це він сказав: "Ми працюємо над цим".

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Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що якщо протягом 50 днів не буде мирної угоди щодо врегулювання війни в України, то Штати вдарять вторинними 100% митами по Росії.

Кая Каллас вважає, що Трамп мав би надати Путіну коротший термін для мирної угоди щодо припинення війни проти України.

Дмитро Медведєв назвав 50 днів Трампа "театральним ультиматумом", додавши, що Росії байдуже.

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