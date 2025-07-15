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Новини Трамп про Путіна
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Трамп: Я розчарований в Путіні, але з ним не все скінчено

Трамп розчарований Путіним Що він сказав

Президент США Дональд Трамп заявив про розчарування російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це він заявив в інтерв'ю BBC, передає Цензор.НЕТ.

За словами лідер США, він чотири рази думав, що угода з Росією можлива.

На запитання журналіста, чи з Путіним все скінчено, Трамп відповів: "Я розчарований в ньому, але з ним не все скінчено. Але я розчарований в ньому".

Також президента США запитали, як він збирається змусити Путіна "зупинити кровопролиття". На це він сказав: "Ми працюємо над цим".

Читайте: Трамп налаштований серйозно, він хоче миру, - Рютте

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що якщо протягом 50 днів не буде мирної угоди щодо врегулювання війни в України, то Штати вдарять вторинними 100% митами по Росії.

Кая Каллас вважає, що Трамп мав би надати Путіну коротший термін для мирної угоди щодо припинення війни проти України.

Дмитро Медведєв назвав 50 днів Трампа "театральним ультиматумом", додавши, що Росії байдуже.

Також читайте: Посол США в НАТО Вітакер - Путіну: "Якщо хочеш війни – ми озброїмо Україну"

Автор: 

путін володимир (24294) росія (66686) США (23792) Трамп Дональд (6447)


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Топ коментарі
+12
Трамп любить золотий дощ.
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15.07.2025 10:09 Відповісти
+11
Та звісно с Путіним ще не скінчено, бо він ще живий...
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15.07.2025 10:11 Відповісти
+7
Інформація від Донні про те що Пуйло готує літній наступ і відстрочка санкцій на 50 днів якось повʼязані між собою?
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15.07.2025 10:14 Відповісти
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Трамп любить золотий дощ.
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15.07.2025 10:09 Відповісти
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15.07.2025 10:23 Відповісти
наша пісня взе стара но почнем зпочатку
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15.07.2025 10:40 Відповісти
Та звісно с Путіним ще не скінчено, бо він ще живий...
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15.07.2025 10:11 Відповісти
Інформація від Донні про те що Пуйло готує літній наступ і відстрочка санкцій на 50 днів якось повʼязані між собою?
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15.07.2025 10:14 Відповісти
Всє савпадєнія случайни(с)...
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15.07.2025 10:35 Відповісти
Трамп просто дав путіну більший термін часу, щоб той зміг досягти своїх цілей. (Він вже тричі лякав "двома тижнями", тепер перейшов на "50 днів")
А на рахунок продажу зброї, то може з'ясуватись, що там велика черга і чекати потрібно не один місяць.
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15.07.2025 11:09 Відповісти
Не през США а якийсь куколд.
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15.07.2025 10:15 Відповісти
Путін з тобою також ще не закінчив, дурник.
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15.07.2025 10:16 Відповісти
***** твій пукін....чи путін як ти там його називаєш, засере всі чемодан тільки від думки про війну з США.
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15.07.2025 10:45 Відповісти
Поки що ***** скінчив рудому по всій морді.
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15.07.2025 10:17 Відповісти
"Я розчарований у пуцині"... але любов зла, полюбиш і козла. 😔
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15.07.2025 10:18 Відповісти
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15.07.2025 10:19 Відповісти
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15.07.2025 10:21 Відповісти
Збочені підари у коментарях ☝️
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15.07.2025 10:22 Відповісти
Ще один чотирижди ухилянт...
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15.07.2025 10:22 Відповісти
під* раст ти трамп... кремлівський
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15.07.2025 10:23 Відповісти
Тампон ще надіється побачити в дуплі ***** мір
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15.07.2025 10:23 Відповісти
Скінчено, його потрібно знищити і все!
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15.07.2025 10:26 Відповісти
А-ха-х.
І це той "потужний сюрприз" який всі очікували в понеділок? Так то шо трамп лежить під ху-йлом і не мукає це не сюрприз...
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15.07.2025 10:34 Відповісти
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15.07.2025 10:39 Відповісти
з ним не все скінчено, він наповнив мене гівном тіко наполовину
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15.07.2025 10:40 Відповісти
Вже намалював собі шляхи відступу від ,,потужних,, погроз. Не все скінчено. Друг та харошій парєнь Балодья все ще зможе показати своє миролюбство. Давайте ще зачекаємо. Доня, щоб ти здох. Бажано разом з твоїм другом Балодьою.
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15.07.2025 10:42 Відповісти
Треба його кончать
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15.07.2025 10:43 Відповісти
Трамп то таки невиліковно...
Кацапи його вже відкритим текстом на хрін посилають. Просто потужним струменем сцуть йому межи очі, а його велич "миротворця" ніяк не попускає...
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15.07.2025 10:44 Відповісти
***** йому не достатньо на голову насрав. Але нічого. Зараз воно піднатужиться і доведе Трампона до потрібної кондиції. Головне шоб зброю постачали без затримок.
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15.07.2025 10:50 Відповісти
З ним все буде скінчено після контрольного в голову)
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15.07.2025 10:54 Відповісти
Тампон -не яструб...любитель золотого кацапського дощику
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15.07.2025 10:59 Відповісти
Цензор що наплутав, повинно бути так: Я розачораван в ***** -воно таке кончене
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15.07.2025 11:04 Відповісти
схоже бути обісцяним в москві шалавами трампону дуже сподобалось
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15.07.2025 11:04 Відповісти
Ну звісно ж, що з путіним не все закінчено - його забальзамували та забули в гроб покласти і прикопати!
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15.07.2025 11:32 Відповісти
Нічого доброго від трампа не чекаємо. Він робить світове шоу для країни, яка стікає кровʼю. І все ради премії миру
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15.07.2025 11:39 Відповісти
50 днів? 🤭
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15.07.2025 12:07 Відповісти
 
 