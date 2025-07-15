Трамп: Я розчарований в Путіні, але з ним не все скінчено
Президент США Дональд Трамп заявив про розчарування російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це він заявив в інтерв'ю BBC, передає Цензор.НЕТ.
За словами лідер США, він чотири рази думав, що угода з Росією можлива.
На запитання журналіста, чи з Путіним все скінчено, Трамп відповів: "Я розчарований в ньому, але з ним не все скінчено. Але я розчарований в ньому".
Також президента США запитали, як він збирається змусити Путіна "зупинити кровопролиття". На це він сказав: "Ми працюємо над цим".
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що якщо протягом 50 днів не буде мирної угоди щодо врегулювання війни в України, то Штати вдарять вторинними 100% митами по Росії.
Кая Каллас вважає, що Трамп мав би надати Путіну коротший термін для мирної угоди щодо припинення війни проти України.
Дмитро Медведєв назвав 50 днів Трампа "театральним ультиматумом", додавши, що Росії байдуже.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А на рахунок продажу зброї, то може з'ясуватись, що там велика черга і чекати потрібно не один місяць.
І це той "потужний сюрприз" який всі очікували в понеділок? Так то шо трамп лежить під ху-йлом і не мукає це не сюрприз...
Кацапи його вже відкритим текстом на хрін посилають. Просто потужним струменем сцуть йому межи очі, а його велич "миротворця" ніяк не попускає...