Путин не испугался угроз Трампа и планирует продолжить войну, - Reuters

Российский диктатор Владимир Путин не намерен останавливать войну в Украине даже несмотря на новые угрозы со стороны США.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в Кремле, передает Цензор.НЕТ.

По их словам, Путин считает, что Россия способна выдержать новые экономические санкции, а его армия имеет достаточный ресурс для продолжения боевых действий. В частности, речь идет и о возможных вторичных тарифах со стороны США против покупателей российской нефти.

Источники отмечают, что детальных переговоров о мире Путин не ведет, поскольку считает, что Запад - в частности администрация Дональда Трампа - не предложил ему четких условий. Между тем сам Кремль настаивает на "юридически обязательном" отказе от расширения НАТО, нейтралитете Украины и признании оккупированных территорий частью РФ.

Собеседники добавляют, что Путин готов воевать до полного захвата восточных регионов Украины, а в случае ослабления украинской обороны - и к новым территориальным наступлениям.

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