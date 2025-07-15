Путин не испугался угроз Трампа и планирует продолжить войну, - Reuters
Российский диктатор Владимир Путин не намерен останавливать войну в Украине даже несмотря на новые угрозы со стороны США.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в Кремле, передает Цензор.НЕТ.
По их словам, Путин считает, что Россия способна выдержать новые экономические санкции, а его армия имеет достаточный ресурс для продолжения боевых действий. В частности, речь идет и о возможных вторичных тарифах со стороны США против покупателей российской нефти.
Источники отмечают, что детальных переговоров о мире Путин не ведет, поскольку считает, что Запад - в частности администрация Дональда Трампа - не предложил ему четких условий. Между тем сам Кремль настаивает на "юридически обязательном" отказе от расширения НАТО, нейтралитете Украины и признании оккупированных территорий частью РФ.
Собеседники добавляют, что Путин готов воевать до полного захвата восточных регионов Украины, а в случае ослабления украинской обороны - и к новым территориальным наступлениям.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кацапня повинна від одного твого грізного погляду - срати дрібним горошком .
- от *****-щур і кидає останні понти, загнаний у кут і подихаючий на чемодані від ідіотської для Соссії ситуації та жаху за своє особисте стрьомне майбутнє..
Тут треба збільшувати допомогу та латати дири в санкціях