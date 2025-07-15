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Новости Отношения Трампа и Путина слабость
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Путин не испугался угроз Трампа и планирует продолжить войну, - Reuters

Путин сделал заявление о Германии

Российский диктатор Владимир Путин не намерен останавливать войну в Украине даже несмотря на новые угрозы со стороны США.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в Кремле, передает Цензор.НЕТ.

По их словам, Путин считает, что Россия способна выдержать новые экономические санкции, а его армия имеет достаточный ресурс для продолжения боевых действий. В частности, речь идет и о возможных вторичных тарифах со стороны США против покупателей российской нефти.

Источники отмечают, что детальных переговоров о мире Путин не ведет, поскольку считает, что Запад - в частности администрация Дональда Трампа - не предложил ему четких условий. Между тем сам Кремль настаивает на "юридически обязательном" отказе от расширения НАТО, нейтралитете Украины и признании оккупированных территорий частью РФ.

Собеседники добавляют, что Путин готов воевать до полного захвата восточных регионов Украины, а в случае ослабления украинской обороны - и к новым территориальным наступлениям.

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Автор: 

путин владимир (31714) Трамп Дональд (5972)


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Топ комментарии
+18
Нічого його не зупинить - тільки зброя
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15.07.2025 17:46 Ответить
+15
Так хйлу дали 50 днів на захоплення нових територій.
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15.07.2025 17:52 Ответить
+8
Та й при Рейгану також.
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15.07.2025 17:51 Ответить
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Нічого його не зупинить - тільки зброя
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15.07.2025 17:46 Ответить
Томагавк по кремлю прочистить мізкі пуйлуші.
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15.07.2025 18:01 Ответить
#кулявлоб
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15.07.2025 18:01 Ответить
Було б добре, як би ***** зателефонував Трамп у і пояснив, на чому саме він його вертів.
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15.07.2025 17:47 Ответить
А були погрози? Більш схоже на рольові ігри....
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15.07.2025 17:48 Ответить
При Байдену такої хєрні нє було...
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15.07.2025 17:49 Ответить
Та й при Рейгану також.
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15.07.2025 17:51 Ответить
Ну тоді можна не тягнути резину з санкціями 50 днів.
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15.07.2025 17:50 Ответить
Так хйлу дали 50 днів на захоплення нових територій.
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15.07.2025 17:52 Ответить
типа через 50 дней скажет, всё я останавливаюсь ?) спасибо что дали время на захват еще пару десятков сел )
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15.07.2025 17:55 Ответить
Дайте Дональду зубну щітку. Нехай очко драє. Тому що опущений.
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15.07.2025 17:52 Ответить
Так чіє очко?
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15.07.2025 18:15 Ответить
Погрози для Трампа й для хйла одні ті самі : розкол МАГАцистів у підтримці Трампа , вже не кажучи про інші прошарки суспільства США , майбутня загублена більшість у Палаті на перевиборах 2026 р у Палаті ... А сигнали про це вже не йдуть й процес початку передвиборчого етапу дає дзвіночки вже зараз... а восени ще підсилиться.
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15.07.2025 17:54 Ответить
Яких погроз?
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15.07.2025 18:02 Ответить
Ведіть єту па-рашу до розвалу.Світ буде чистіше.Такі режими як Китай КНДР, Іран,будуть тихіше води і нижче трави.
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15.07.2025 18:03 Ответить
Звісно не злякався , бо погроза - це ознака слабкості ... і ***** це чудово розуміє !
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15.07.2025 18:07 Ответить
Шо, навіть чумадан не міняли?
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15.07.2025 18:07 Ответить
х-ло знає - Рудий песик, донька, не вкусить,
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15.07.2025 18:08 Ответить
ху* ла міг зупинити тільки вибір в 19р...прої * али всі , завдяки 🤡 ху* ло виграв вибори в Україні ...і це надовго ...
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15.07.2025 18:11 Ответить
Ух ти ж !! Донні , ***** там скавчить про те що він тебе не боїться . Давай санкції , нах чекати ще 50 днів .!? Давай нам яз , давай все що стріляє . Цей недолік треба виправити .
Кацапня повинна від одного твого грізного погляду - срати дрібним горошком .
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15.07.2025 18:24 Ответить
а що ж Кремлю ще залишається робити?..
- от *****-щур і кидає останні понти, загнаний у кут і подихаючий на чемодані від ідіотської для Соссії ситуації та жаху за своє особисте стрьомне майбутнє..
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15.07.2025 18:32 Ответить
Україна також не злякалася диктатора ***** і буде далі знищувати кацапів до самого кінця війни зі звільненням усіх своїх території!
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15.07.2025 18:33 Ответить
Дай Боже !!!❤️🇺🇦... але 🤡зеленського нах з пляжу !!!
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15.07.2025 19:04 Ответить
Внєзапно
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15.07.2025 18:47 Ответить
Ну хоч хто вірив що трампа хтось боїться?
Тут треба збільшувати допомогу та латати дири в санкціях
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15.07.2025 18:53 Ответить
Та й не кажiть, пане, якщо краiна третього недорозвиненого свiту кладе зверху свого гвинтика, то й що тут казати( про Трампа та його краiну).
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15.07.2025 19:01 Ответить
ху* ло не злякалося разом з сі ...бо китай ,руками русні пре на Захід ...московія вже їх де факто, а подекуди і де юре в аренду, на 200років взята ...
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15.07.2025 19:02 Ответить
Ви маєте рацію, скажу більше, цих підарів, нічого не зупинить, Маніякі вирішили грати в обанк. і можливо Це останні дні Демократії, або ж Людства в цілому.
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15.07.2025 19:52 Ответить
Відповідь на ультиматум вже є - Трамп посланий нах...й. Сенату США вже приймати потужні санкції. Для чого чекати 50 днів і так вже все відомо. Скільки зволікати життями українців?
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15.07.2025 20:31 Ответить
 
 