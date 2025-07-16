Зеленський про удар РФ по Добропіллю: Жахливий російський терор
Авіаудар РФ по Добропіллю Донецької області - це жахливий, тупий російський терор.
Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Зараз у Добропіллі Донецької області тривають рятувальні роботи після удару російської бомби просто по місту, по звичайному магазину, по звичайних торговельних павільйонах. Ще зараз немає точної інформації про те, скільки жертв цього удару. Станом на цей час відомо про 11 поранених і двох загиблих. Мої співчуття рідним", - сказав глава держави.
Президент зазначив, що усі служби залучені та намагатимуться врятувати якнайбільше людей.
"Це просто жахливий, тупий російський терор. Жодного військового сенсу в їхніх ударах – тільки намагання забрати якнайбільше життів. Уся теперішня Росія – у таких підлих ударах. Ми будемо відповідати. Будемо працювати з партнерами заради того, щоб примусити Росію до закінчення війни. І нашої власної сили заради цього теж має ставати більше. Саме на цьому зараз сконцентровані", - заявив Зеленський.
Раніше повідомлялося, що російські війська ввечері 16 липня скинули керовану авіабомбу на центр Добропілля на Донеччині. Удар припав по району магазину "Аврора". Унаслідок атаки є загиблі та постраждалі.
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томагавками зачистити всі заводи з виробництва шахедів, іскандерів, крилатих ракет.
якщо ***** застосує ядерну зброю ну то вже не зовсім наша проблема а а усього людства....
отже якщо це не робиться значить це все сеча і локшина на вуха і так змученому 350 річним геноцидом і колонізацією народу
а вони не готові сюди прибувати, що далі?
>томагавками зачистити всі заводи
їх немає, що далі?
>якщо ***** застосує ядерну зброю ну то вже не зовсім наша проблема а а усього людства....
воно може це зробити і так, і проблемою це буде лише для нас
які у цього причини, корумпована політ система України, чи страх перед ядерною зброєю ***** питання вже друге третє четверте , з цього і виходити
Особисто я бачу один варіант: створення хімічної та ядерної зброї.