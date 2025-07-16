УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9909 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Добропілля
1 688 24

Зеленський про удар РФ по Добропіллю: Жахливий російський терор

Росіяни атакували Добропілля 16 липня

Авіаудар РФ по Добропіллю Донецької області - це жахливий, тупий російський терор.

Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз у Добропіллі Донецької області тривають рятувальні роботи після удару російської бомби просто по місту, по звичайному магазину, по звичайних торговельних павільйонах. Ще зараз немає точної інформації про те, скільки жертв цього удару. Станом на цей час відомо про 11 поранених і двох загиблих. Мої співчуття рідним", - сказав глава держави.

Президент зазначив, що усі служби залучені та намагатимуться врятувати якнайбільше людей.

"Це просто жахливий, тупий російський терор. Жодного військового сенсу в їхніх ударах – тільки намагання забрати якнайбільше життів. Уся теперішня Росія – у таких підлих ударах. Ми будемо відповідати. Будемо працювати з партнерами заради того, щоб примусити Росію до закінчення війни. І нашої власної сили заради цього теж має ставати більше. Саме на цьому зараз сконцентровані", - заявив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що російські війська ввечері 16 липня скинули керовану авіабомбу на центр Добропілля на Донеччині. Удар припав по району магазину "Аврора". Унаслідок атаки є загиблі та постраждалі.

Дивіться також: Рашисти скинули КАБ на центр Добропілля на Донеччині: 2 загиблих, 26 поранених. Під завалами люди (оновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29876) Донецька область (9060) Покровський район (780) Добропілля (41)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Так ***** ответку по Белгороду!
показати весь коментар
16.07.2025 21:20 Відповісти
+3
З такими покидьками при владі це не скоро закінчиться бо злодіям вигідна війна
показати весь коментар
16.07.2025 21:22 Відповісти
+2
Війська НАТО в Україну негайно , допомогти закрити всі кордони , вивільнити особовий склад для фронту.
томагавками зачистити всі заводи з виробництва шахедів, іскандерів, крилатих ракет.
якщо ***** застосує ядерну зброю ну то вже не зовсім наша проблема а а усього людства....

отже якщо це не робиться значить це все сеча і локшина на вуха і так змученому 350 річним геноцидом і колонізацією народу
показати весь коментар
16.07.2025 21:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так ***** ответку по Белгороду!
показати весь коментар
16.07.2025 21:20 Відповісти
миж не такі як вони терорісти. вони хай луплять а ми терпіти повинні . бо миж не такі
показати весь коментар
16.07.2025 21:30 Відповісти
З такими покидьками при владі це не скоро закінчиться бо злодіям вигідна війна
показати весь коментар
16.07.2025 21:22 Відповісти
Уявімо, що у вас є повна влада в Україні. Як будете закінчувати війну?
показати весь коментар
16.07.2025 21:25 Відповісти
Війська НАТО в Україну негайно , допомогти закрити всі кордони , вивільнити особовий склад для фронту.
томагавками зачистити всі заводи з виробництва шахедів, іскандерів, крилатих ракет.
якщо ***** застосує ядерну зброю ну то вже не зовсім наша проблема а а усього людства....

отже якщо це не робиться значить це все сеча і локшина на вуха і так змученому 350 річним геноцидом і колонізацією народу
показати весь коментар
16.07.2025 21:32 Відповісти
>Війська НАТО в Україну негайно

а вони не готові сюди прибувати, що далі?

>томагавками зачистити всі заводи

їх немає, що далі?

>якщо ***** застосує ядерну зброю ну то вже не зовсім наша проблема а а усього людства....

воно може це зробити і так, і проблемою це буде лише для нас
показати весь коментар
16.07.2025 21:36 Відповісти
Принаймні це конкретика, значить цивілізований світ не здатний завадити неминучій загибелі України ...
які у цього причини, корумпована політ система України, чи страх перед ядерною зброєю ***** питання вже друге третє четверте , з цього і виходити
показати весь коментар
16.07.2025 21:41 Відповісти
Да,вже всіх захистили, закривши кородони.
показати весь коментар
16.07.2025 22:05 Відповісти
Взагалі нічого не робити і війна закінчиться самі знаєте як.
показати весь коментар
16.07.2025 21:35 Відповісти
Погоджуюсь, але мені цікава думка тієї людини.

Особисто я бачу один варіант: створення хімічної та ядерної зброї.
показати весь коментар
16.07.2025 21:38 Відповісти
Тобто в Україні вже створена уся зброя крім хімічної та ядерної?
показати весь коментар
16.07.2025 21:41 Відповісти
Ні, але така зброя необхідна для того, щоб змінити стратегічні плани русні. кацапам потрібен обвал фронту, тоді вони зможуть швидко окупувати всю Україну з мінімальними додатковими втратами. Якщо у нас буде хімічна та ядерна зброя, складається інша ситуація: прагнути обвалу фронту немає сенсу, бо тоді ми використаємо таку зброю і знищимо десятки мільйонів кацапів. русні стає вигідно заморозити війну.
показати весь коментар
16.07.2025 21:47 Відповісти
А може краще мати у росіі десятки мільйонів диверсантів?...
показати весь коментар
16.07.2025 21:54 Відповісти
Може, але їх нема.
показати весь коментар
16.07.2025 22:02 Відповісти
СРАТЬєх, опитувач, із-за парєбріка!!
показати весь коментар
16.07.2025 21:39 Відповісти
я з України, це VPN. Звідки у вас стільки агресії?
показати весь коментар
16.07.2025 21:48 Відповісти
Українці, такої галіматні, не несуть по мережі!! Це може бути, після толстоєвскага….
показати весь коментар
16.07.2025 22:00 Відповісти
Що такого я написав? Тільки пишіть конкретно, дякую.
показати весь коментар
16.07.2025 22:03 Відповісти
Уявімо що в Україні є спецслужби які планомірно ліквідовують офіцерів, генералів разом з головнокомандуючим , як це робить моссад
показати весь коментар
16.07.2025 21:43 Відповісти
Це все вже роблять, які ще дії ви би зробили?
показати весь коментар
16.07.2025 21:49 Відповісти
показати весь коментар
16.07.2025 21:38 Відповісти
" Ми будем відповідати " - ні , не будете . Немає в Україні патріотичної влади , яка б хотіла виграти війну , захистити країну . Як наприклад в Ірані . У всіх " патріотів " одна мета - побільше накрасти і хатинку на заході . Ніхто з них в Україні жити не збирається . Як тільки конкуренти відганяють від корита , так всі хутко зникають за кордоном .
показати весь коментар
16.07.2025 21:43 Відповісти
Де ж твої відповіді і помсти,балабол?Може коли розкажеш про оманські з Єрмаком домовленності,систосердечне зізнання пом'якшує відповідальність.Козел.
показати весь коментар
16.07.2025 21:47 Відповісти
 
 