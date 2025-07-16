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Новости Обстрелы Доброполья
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Зеленский об ударе РФ по Доброполью: Ужасный российский террор

Россияне атаковали Доброполье 16 июля

Авиаудар РФ по Доброполью Донецкой области - это ужасный, тупой российский террор.

Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас в Доброполье Донецкой области продолжаются спасательные работы после удара российской бомбы просто по городу, по обычному магазину, по обычным торговым павильонам. Еще сейчас нет точной информации о том, сколько жертв этого удара. По состоянию на это время известно об 11 раненых и двух погибших. Мои соболезнования родным", - сказал глава государства.

Президент отметил, что все службы привлечены и будут пытаться спасти как можно больше людей.

"Это просто ужасный, тупой российский террор. Никакого военного смысла в их ударах - только попытки забрать как можно больше жизней. Вся нынешняя Россия - в таких подлых ударах. Мы будем отвечать. Будем работать с партнерами ради того, чтобы принудить Россию к окончанию войны. И нашей собственной силы ради этого тоже должно становиться больше. Именно на этом сейчас сконцентрированы", - заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что российские войска вечером 16 июля сбросили управляемую авиабомбу на центр Доброполья на Донетчине. Удар пришелся по району магазина "Аврора". Вследствие атаки есть погибшие и пострадавшие.

Смотрите также: Рашисты сбросили КАБ на центр Доброполья в Донецкой области: 2 погибших, 26 раненых. Под завалами люди (обновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (28552) Донецкая область (10241) Покровский район (769) Доброполье (40)


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Топ комментарии
+4
Так ***** ответку по Белгороду!
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16.07.2025 21:20 Ответить
+3
З такими покидьками при владі це не скоро закінчиться бо злодіям вигідна війна
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16.07.2025 21:22 Ответить
+2
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16.07.2025 21:38 Ответить
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Так ***** ответку по Белгороду!
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16.07.2025 21:20 Ответить
миж не такі як вони терорісти. вони хай луплять а ми терпіти повинні . бо миж не такі
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16.07.2025 21:30 Ответить
З такими покидьками при владі це не скоро закінчиться бо злодіям вигідна війна
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16.07.2025 21:22 Ответить
Уявімо, що у вас є повна влада в Україні. Як будете закінчувати війну?
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16.07.2025 21:25 Ответить
Війська НАТО в Україну негайно , допомогти закрити всі кордони , вивільнити особовий склад для фронту.
томагавками зачистити всі заводи з виробництва шахедів, іскандерів, крилатих ракет.
якщо ***** застосує ядерну зброю ну то вже не зовсім наша проблема а а усього людства....

отже якщо це не робиться значить це все сеча і локшина на вуха і так змученому 350 річним геноцидом і колонізацією народу
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16.07.2025 21:32 Ответить
>Війська НАТО в Україну негайно

а вони не готові сюди прибувати, що далі?

>томагавками зачистити всі заводи

їх немає, що далі?

>якщо ***** застосує ядерну зброю ну то вже не зовсім наша проблема а а усього людства....

воно може це зробити і так, і проблемою це буде лише для нас
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16.07.2025 21:36 Ответить
Принаймні це конкретика, значить цивілізований світ не здатний завадити неминучій загибелі України ...
які у цього причини, корумпована політ система України, чи страх перед ядерною зброєю ***** питання вже друге третє четверте , з цього і виходити
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16.07.2025 21:41 Ответить
Да,вже всіх захистили, закривши кородони.
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16.07.2025 22:05 Ответить
Взагалі нічого не робити і війна закінчиться самі знаєте як.
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16.07.2025 21:35 Ответить
Погоджуюсь, але мені цікава думка тієї людини.

Особисто я бачу один варіант: створення хімічної та ядерної зброї.
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16.07.2025 21:38 Ответить
Тобто в Україні вже створена уся зброя крім хімічної та ядерної?
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16.07.2025 21:41 Ответить
Ні, але така зброя необхідна для того, щоб змінити стратегічні плани русні. кацапам потрібен обвал фронту, тоді вони зможуть швидко окупувати всю Україну з мінімальними додатковими втратами. Якщо у нас буде хімічна та ядерна зброя, складається інша ситуація: прагнути обвалу фронту немає сенсу, бо тоді ми використаємо таку зброю і знищимо десятки мільйонів кацапів. русні стає вигідно заморозити війну.
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16.07.2025 21:47 Ответить
А може краще мати у росіі десятки мільйонів диверсантів?...
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16.07.2025 21:54 Ответить
Може, але їх нема.
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16.07.2025 22:02 Ответить
СРАТЬєх, опитувач, із-за парєбріка!!
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16.07.2025 21:39 Ответить
я з України, це VPN. Звідки у вас стільки агресії?
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16.07.2025 21:48 Ответить
Українці, такої галіматні, не несуть по мережі!! Це може бути, після толстоєвскага….
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16.07.2025 22:00 Ответить
Що такого я написав? Тільки пишіть конкретно, дякую.
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16.07.2025 22:03 Ответить
Уявімо що в Україні є спецслужби які планомірно ліквідовують офіцерів, генералів разом з головнокомандуючим , як це робить моссад
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16.07.2025 21:43 Ответить
Це все вже роблять, які ще дії ви би зробили?
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16.07.2025 21:49 Ответить
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16.07.2025 21:38 Ответить
" Ми будем відповідати " - ні , не будете . Немає в Україні патріотичної влади , яка б хотіла виграти війну , захистити країну . Як наприклад в Ірані . У всіх " патріотів " одна мета - побільше накрасти і хатинку на заході . Ніхто з них в Україні жити не збирається . Як тільки конкуренти відганяють від корита , так всі хутко зникають за кордоном .
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16.07.2025 21:43 Ответить
Де ж твої відповіді і помсти,балабол?Може коли розкажеш про оманські з Єрмаком домовленності,систосердечне зізнання пом'якшує відповідальність.Козел.
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16.07.2025 21:47 Ответить
 
 