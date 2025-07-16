Зеленский об ударе РФ по Доброполью: Ужасный российский террор

Авиаудар РФ по Доброполью Донецкой области - это ужасный, тупой российский террор.

Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас в Доброполье Донецкой области продолжаются спасательные работы после удара российской бомбы просто по городу, по обычному магазину, по обычным торговым павильонам. Еще сейчас нет точной информации о том, сколько жертв этого удара. По состоянию на это время известно об 11 раненых и двух погибших. Мои соболезнования родным", - сказал глава государства.

Президент отметил, что все службы привлечены и будут пытаться спасти как можно больше людей.

"Это просто ужасный, тупой российский террор. Никакого военного смысла в их ударах - только попытки забрать как можно больше жизней. Вся нынешняя Россия - в таких подлых ударах. Мы будем отвечать. Будем работать с партнерами ради того, чтобы принудить Россию к окончанию войны. И нашей собственной силы ради этого тоже должно становиться больше. Именно на этом сейчас сконцентрированы", - заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что российские войска вечером 16 июля сбросили управляемую авиабомбу на центр Доброполья на Донетчине. Удар пришелся по району магазина "Аврора". Вследствие атаки есть погибшие и пострадавшие.

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