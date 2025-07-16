Зеленский об ударе РФ по Доброполью: Ужасный российский террор
Авиаудар РФ по Доброполью Донецкой области - это ужасный, тупой российский террор.
Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сейчас в Доброполье Донецкой области продолжаются спасательные работы после удара российской бомбы просто по городу, по обычному магазину, по обычным торговым павильонам. Еще сейчас нет точной информации о том, сколько жертв этого удара. По состоянию на это время известно об 11 раненых и двух погибших. Мои соболезнования родным", - сказал глава государства.
Президент отметил, что все службы привлечены и будут пытаться спасти как можно больше людей.
"Это просто ужасный, тупой российский террор. Никакого военного смысла в их ударах - только попытки забрать как можно больше жизней. Вся нынешняя Россия - в таких подлых ударах. Мы будем отвечать. Будем работать с партнерами ради того, чтобы принудить Россию к окончанию войны. И нашей собственной силы ради этого тоже должно становиться больше. Именно на этом сейчас сконцентрированы", - заявил Зеленский.
Ранее сообщалось, что российские войска вечером 16 июля сбросили управляемую авиабомбу на центр Доброполья на Донетчине. Удар пришелся по району магазина "Аврора". Вследствие атаки есть погибшие и пострадавшие.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
томагавками зачистити всі заводи з виробництва шахедів, іскандерів, крилатих ракет.
якщо ***** застосує ядерну зброю ну то вже не зовсім наша проблема а а усього людства....
отже якщо це не робиться значить це все сеча і локшина на вуха і так змученому 350 річним геноцидом і колонізацією народу
а вони не готові сюди прибувати, що далі?
>томагавками зачистити всі заводи
їх немає, що далі?
>якщо ***** застосує ядерну зброю ну то вже не зовсім наша проблема а а усього людства....
воно може це зробити і так, і проблемою це буде лише для нас
які у цього причини, корумпована політ система України, чи страх перед ядерною зброєю ***** питання вже друге третє четверте , з цього і виходити
Особисто я бачу один варіант: створення хімічної та ядерної зброї.