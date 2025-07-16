Рашисты сбросили КАБ на центр Доброполья на Донетчине: 1 погибший, 21 раненый. Под завалами люди (обновлено). ФОТОрепортаж

Российские войска вечером 16 июля сбросили управляемую авиабомбу на центр Доброполья в Донецкой области. Удар пришелся по району магазина "Аврора". В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец и волонтер Денис Христов (Голандец), передает Цензор.НЕТ.

По словам Лубинца, захватчики сбросили авиабомбу именно тогда, когда люди возвращались с работы.

Работают спасатели, медики, военные врачи - местная больница не может принять всех, отметил он.

"Буквально 10- 15 минут назад был прилет в центр Доброполья, магазин "Аврора". Немало жертв, потому что это был час-пик, вечер центральная улица города", - рассказал Голандец.

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"Это очередной сознательный удар по гражданским. Россия - государство-террорист, которое ведет войну против мирных украинцев и уничтожает жизнь даже далеко от линии фронта.

Мир должен наконец признать: терроризм не остановится сам по себе. Нужны конкретные решения, усиление давления, действия!" - подчеркнул Лубинец.

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Обновлено 19:20

"2 погибших, 14 раненых — таковы предварительные последствия удара по Доброполью. Россияне снова целенаправленно ударили туда, где всегда многолюдно — по торговому центру в центре города. На этот раз применили 500-килограммовую авиабомбу", - уточнили в Донецкой ОВА.

Предварительно, известно о 30 поврежденных торговых точках, 6 многоэтажках и 8 автомобилях.

По всей вероятности, под завалами до сих пор остаются люди — поиск уцелевших продолжается.

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По состоянию на 19:50 в ОВА уточнили, что известно об 1 погибшем человеке, еще 21 – ранен.

Повреждены 54 торговых точки, 304 квартиры в 13 домах и 8 автомобилей.





















