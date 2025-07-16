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Новости Фото Обстрелы Доброполья
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Рашисты сбросили КАБ на центр Доброполья на Донетчине: 1 погибший, 21 раненый. Под завалами люди (обновлено). ФОТОрепортаж

Российские войска вечером 16 июля сбросили управляемую авиабомбу на центр Доброполья в Донецкой области. Удар пришелся по району магазина "Аврора". В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец и волонтер Денис Христов (Голандец), передает Цензор.НЕТ.

По словам Лубинца, захватчики сбросили авиабомбу именно тогда, когда люди возвращались с работы.

Работают спасатели, медики, военные врачи - местная больница не может принять всех, отметил он.

"Буквально 10- 15 минут назад был прилет в центр Доброполья, магазин "Аврора". Немало жертв, потому что это был час-пик, вечер центральная улица города", - рассказал Голандец.

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"Это очередной сознательный удар по гражданским. Россия - государство-террорист, которое ведет войну против мирных украинцев и уничтожает жизнь даже далеко от линии фронта.

Мир должен наконец признать: терроризм не остановится сам по себе. Нужны конкретные решения, усиление давления, действия!" - подчеркнул Лубинец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты били по трем районам Донецкой области: 2 человека погибли, есть раненые и повреждения. ФОТОрепортаж

Обновлено 19:20

"2 погибших, 14 раненых — таковы предварительные последствия удара по Доброполью. Россияне снова целенаправленно ударили туда, где всегда многолюдно — по торговому центру в центре города. На этот раз применили 500-килограммовую авиабомбу", - уточнили в Донецкой ОВА.

Предварительно, известно о 30 поврежденных торговых точках, 6 многоэтажках и 8 автомобилях.

По всей вероятности, под завалами до сих пор остаются люди — поиск уцелевших продолжается.

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По состоянию на 19:50 в ОВА уточнили, что известно об 1 погибшем человеке, еще 21 – ранен.

Повреждены 54 торговых точки, 304 квартиры в 13 домах и 8 автомобилей.

Росіяни атакували Добропілля на Донеччині 16 липня
Росіяни атакували Добропілля на Донеччині 16 липня
Росіяни атакували Добропілля на Донеччині 16 липня
Росіяни атакували Добропілля на Донеччині 16 липня
Росіяни атакували Добропілля на Донеччині 16 липня
Росіяни атакували Добропілля на Донеччині 16 липня
Росіяни атакували Добропілля на Донеччині 16 липня
Росіяни атакували Добропілля на Донеччині 16 липня
Росіяни атакували Добропілля на Донеччині 16 липня
Росіяни атакували Добропілля на Донеччині 16 липня
Росіяни атакували Добропілля на Донеччині 16 липня

Автор: 

обстрел (28552) Донецкая область (10241) КАБ (408) Покровский район (769) Доброполье (40)


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Ось так варвари ціленаправлено знищують український народ ,відповіді по рашиських чортах немає ,Трамп дав терористичній орді 50 днів на знищення України.
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16.07.2025 19:14 Ответить
а чому відповіді немає?
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16.07.2025 19:31 Ответить
Мошкалі, а не рашисти.
Скільки можна як Homo Soveticus та ті ж самі мошкалі міряти зло "фашистами"?
Ні національної памяті, ні фантазії.
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16.07.2025 19:17 Ответить
Горіти вам всім мерзенним рашитським вбивцям у пеклі...
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16.07.2025 19:20 Ответить
Зелене чмо вже перед дзеркалом, тренується робити скорбно ****.
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16.07.2025 19:21 Ответить
Кацапи - це генетичні садисти.
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16.07.2025 19:44 Ответить
В них стооіччями практикувались алкоголізм та снохачєство, це одні із причин чому вони такі виродки
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16.07.2025 20:02 Ответить
Колись читала про це статтю. Снохачєство зараз є у кацапів і деяких диких конфесій. Більше ні у кого. Навіть у герметичних племен Амазонки такого немає.
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16.07.2025 20:10 Ответить
 
 