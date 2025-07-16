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Новости Обстрелы Донетчины
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Для гражданского транспорта закрыли доступ к трассе Краматорск-Доброполье, - ОВА

Последствия удара РФ по Доброполью

Из-за постоянных обстрелов трассы Краматорск-Доброполье принято решение о временном ее закрытии для гражданского транспорта.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, с начала месяца россияне 21 раз обстреляли трассу Краматорск-Доброполье, в результате чего 3 человека погибли и 10 получили ранения.

"Именно поэтому вчера мы приняли решение временно запретить доступ к дороге для гражданского транспорта", - говорится в сообщении.

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Также он сообщил, что сейчас половина этой дороги уже защищена антидроновими сетками. Наши защитники работают над тем, чтобы закрыть и эту дорогу полностью, и другие важные дороги области.

Автор: 

Краматорськ (2346) трасса (107) Донецкая область (10241) Краматорский район (471) Покровский район (769) Доброполье (40)


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