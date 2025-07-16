Для цивільного транспорту закрили доступ до траси Краматорськ-Добропілля, - ОВА
Через постійні обстріли траси Краматорськ-Добропілля ухвалено рішення про тимчасове її закриття для цивільного транспорту.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, від початку місяця росіяни 21 раз обстріляли трасу Краматорськ-Добропілля, унаслідок чого 3 людини загинули і 10 дістали поранення.
"Саме тому вчора ми ухвалили рішення тимчасово заборонити доступ до дороги для цивільного транспорту", - йдеться в повідомленні.
Також він повідомив, що зараз половина цієї дороги вже захищена антидроновими сітками. Наші захисники працюють над тим, щоб закрити і цю дорогу повністю, і інші важливі дороги області.
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