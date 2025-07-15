Сутки на Донетчине: под вражескими ударами три района, есть жертвы и разрушения. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки, 14 июля 2025 года, войска РФ интенсивно обстреливали три района Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Мирнограде 1 человек погиб и 1 ранен, поврежден дом. В Покровске ранены 3 человека, повреждены 2 частных дома и многоэтажка; в Родинском ранены 4 человека, повреждены 2 многоэтажки. В Ганновке Добропольской громады ранены 2 человека, повреждены 6 частных домов.

Краматорский район

По данным ОВА, в Лимане повреждено админздание; в Торском уничтожены 2 дома, еще 1 - в Заречном. В Петровке Второй Александровской громады повреждено 15 зданий, авто и трактор. В Константиновке 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 8 частных домов, 6 многоэтажек и админздание.

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Бахмутский район

В Северске повреждено 4 дома.

















