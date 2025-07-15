УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10794 відвідувача онлайн
Новини Фото
312 0

Доба на Донеччині: під ворожими ударами три райони, є жертви та руйнування. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 14 липня 2025 року, війська РФ інтенсивно обстрілювали три райони Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Мирнограді 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено будинок. У Покровську поранено 3 людини, пошкоджено 2 приватні будинки і багатоповерхівку; у Родинському поранено 4 людини, пошкоджено 2 багатоповерхівки. У Ганнівці Добропільської громади поранено 2 людини, пошкоджено 6 приватних будинків.

Краматорський район

За даними ОВА, у Лимані пошкоджено адмінбудівлю; у Торському знищено 2 будинки, ще 1 - у Зарічному. У Петрівці Другій Олександрівської громади пошкоджено 15 будівель, авто і трактор. У Костянтинівці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 8 приватних будинків, 6 багатоповерхівок і адмінбудівлю.

Також читайте: Одна людина загинула внаслідок російського артобстрілу Костянтинівки

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

наслідки обстрілів Донеччини
наслідки обстрілів Донеччини
наслідки обстрілів Донеччини
наслідки обстрілів Донеччини
наслідки обстрілів Донеччини
наслідки обстрілів Донеччини
наслідки обстрілів Донеччини
наслідки обстрілів Донеччини
наслідки обстрілів Донеччини

Автор: 

Донецька область (9054) Мирноград (93) Бахмутський район (541) Краматорський район (475) Покровський район (775) Сіверськ (127) Костянтинівка (374)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 