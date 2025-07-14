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Новини Обстріли Донеччини
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Одна людина загинула внаслідок російського артобстрілу Костянтинівки

Удар по Костянтинівці (фото ілюстративне)

14 липня 2025 о 09:25 російські війська здійснили черговий обстріл міста Костянтинівки зі ствольної артилерії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на начальника Костянтинівської міської військової адміністрації Сергія Горбунова.

"У результаті ворожої атаки загинула одна цивільна особа — жінка, яка отримала тілесні ушкодження, несумісні з життям, за місцем свого проживання", - написав він.

Крім того, зафіксовано пошкодження щонайменше трьох приватних житлових будинків, мешканці яких зазнали значних матеріальних втрат.

Читайте: Ворог завдав трьох авіаударів по Костянтинівці: пошкоджено багатоквартирні і приватні будинки, заклад освіти. ФОТОрепортаж

Горбунов зауважив, що наразі провести детальний огляд місця події та остаточно оцінити масштаби руйнувань не є можливим через високу загрозу повторного обстрілу, близькість до району активних бойових дій, а також постійну присутність російських безпілотників у повітрі.

Автор: 

обстріл (29848) Донецька область (9049) Краматорський район (471) Костянтинівка (372) війна в Україні (5230)


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