Ворог завдав трьох авіаударів по Костянтинівці: пошкоджено багатоквартирні і приватні будинки, заклад освіти. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 14 липня 2025 року, о 05:10 ранку російські війська завдали чергового авіаудару по місту Костянтинівка в Донецькій області.

Про це повідомив начальник МВА Сергій Горбунов, передає Цензор.НЕТ.

За попередніми даними ворог застосував авіабомби типу ФАБ-250. Загалом зафіксовано три удари.

Як зазначається, жертв серед цивільного населення, на щастя, немає. Утім, завдано суттєвих руйнувань - пошкоджено п’ять багатоквартирних і п’ять приватних будинків. Ударною хвилею знову постраждала й будівля місцевого закладу освіти, яка вже неодноразово ставала ціллю ворожих атак.

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"Закликаємо жителів не ігнорувати загрозу, дбати про безпеку та за можливості евакуюватися до безпечніших регіонів", - додав начальник МВА.

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