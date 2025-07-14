Ворог завдав трьох авіаударів по Костянтинівці: пошкоджено багатоквартирні і приватні будинки, заклад освіти. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 14 липня 2025 року, о 05:10 ранку російські війська завдали чергового авіаудару по місту Костянтинівка в Донецькій області.
Про це повідомив начальник МВА Сергій Горбунов, передає Цензор.НЕТ.
За попередніми даними ворог застосував авіабомби типу ФАБ-250. Загалом зафіксовано три удари.
Як зазначається, жертв серед цивільного населення, на щастя, немає. Утім, завдано суттєвих руйнувань - пошкоджено п’ять багатоквартирних і п’ять приватних будинків. Ударною хвилею знову постраждала й будівля місцевого закладу освіти, яка вже неодноразово ставала ціллю ворожих атак.
"Закликаємо жителів не ігнорувати загрозу, дбати про безпеку та за можливості евакуюватися до безпечніших регіонів", - додав начальник МВА.
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