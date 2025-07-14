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Новини Фото Обстріли Донеччини Удари по Костянтинівці
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Ворог завдав трьох авіаударів по Костянтинівці: пошкоджено багатоквартирні і приватні будинки, заклад освіти. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 14 липня 2025 року, о 05:10 ранку російські війська завдали чергового авіаудару по місту Костянтинівка в Донецькій області.

Про це повідомив начальник МВА Сергій Горбунов, передає Цензор.НЕТ.

За попередніми даними ворог застосував авіабомби типу ФАБ-250. Загалом зафіксовано три удари.

Як зазначається, жертв серед цивільного населення, на щастя, немає. Утім, завдано суттєвих руйнувань - пошкоджено п’ять багатоквартирних і п’ять приватних будинків. Ударною хвилею знову постраждала й будівля місцевого закладу освіти, яка вже неодноразово ставала ціллю ворожих атак.

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Авіаудари РФ по Костянтинівці 14 липняАвіаудари РФ по Костянтинівці 14 липня

"Закликаємо жителів не ігнорувати загрозу, дбати про безпеку та за можливості евакуюватися до безпечніших регіонів", - додав начальник МВА.

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Авіаудари РФ по Костянтинівці 14 липня
Авіаудари РФ по Костянтинівці 14 липня
Авіаудари РФ по Костянтинівці 14 липня
Авіаудари РФ по Костянтинівці 14 липня
Авіаудари РФ по Костянтинівці 14 липня

Автор: 

обстріл (29848) Донецька область (9049) Краматорський район (471) Костянтинівка (372)


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