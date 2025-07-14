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Враг нанес три авиаудара по Константиновке: повреждены многоквартирные и частные дома, учебное заведение. ФОТОрепортаж

Сегодня, 14 июля 2025 года, в 05:10 утра российские войска нанесли очередной авиаудар по городу Константиновка в Донецкой области.

Об этом сообщил начальник ГВА Сергей Горбунов, передает Цензор.НЕТ.

По предварительным данным враг применил авиабомбы типа ФАБ-250. Всего зафиксировано три удара.

Как отмечается, жертв среди гражданского населения, к счастью, нет. Впрочем, нанесены существенные разрушения - повреждены пять многоквартирных и пять частных домов. Ударной волной снова пострадало и здание местного учебного заведения, которое уже неоднократно становилось целью вражеских атак.

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Авиаудары РФ по Константиновке 14 июляАвиаудары РФ по Константиновке 14 июля

"Призываем жителей не игнорировать угрозу, заботиться о безопасности и по возможности эвакуироваться в более безопасные регионы", - добавил начальник ГВА.

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Авиаудары РФ по Константиновке 14 июля
Авиаудары РФ по Константиновке 14 июля
Авиаудары РФ по Константиновке 14 июля
Авиаудары РФ по Константиновке 14 июля
Авиаудары РФ по Константиновке 14 июля

Автор: 

обстрел (28524) Донецкая область (10230) Краматорский район (465) Константиновка (1839)


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