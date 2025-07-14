Враг нанес три авиаудара по Константиновке: повреждены многоквартирные и частные дома, учебное заведение. ФОТОрепортаж

Сегодня, 14 июля 2025 года, в 05:10 утра российские войска нанесли очередной авиаудар по городу Константиновка в Донецкой области.

Об этом сообщил начальник ГВА Сергей Горбунов, передает Цензор.НЕТ.

По предварительным данным враг применил авиабомбы типа ФАБ-250. Всего зафиксировано три удара.

Как отмечается, жертв среди гражданского населения, к счастью, нет. Впрочем, нанесены существенные разрушения - повреждены пять многоквартирных и пять частных домов. Ударной волной снова пострадало и здание местного учебного заведения, которое уже неоднократно становилось целью вражеских атак.

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"Призываем жителей не игнорировать угрозу, заботиться о безопасности и по возможности эвакуироваться в более безопасные регионы", - добавил начальник ГВА.

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