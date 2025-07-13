Сутки в Донецкой области: есть погибшие и раненые, повреждены 95 гражданских объектов. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки под вражеским огнем находились 15 населенных пунктов Донецкой области: города Белозерское, Константиновка, Мирноград, Покровск, Славянск, поселок Александровка, села Андреевка, Вировка, Донецкое, Кучеров Яр, Лозовое, Новопригоже, Озерное, Райское, Яковлевка.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате российских атак повреждено 95 гражданских объектов, из них 38 жилых домов.



Славянск россияне накрыли из РСЗО "Торнадо-С" - убили гражданского человека, еще троих ранили. Разрушениям подверглись учебное заведение, админздание, магазин, торговый комплекс, СТО, 36 гражданских авто.



В Белозерском ударный дрон "Герань-2" атаковал гражданское авто - человек в нем погиб. Еще один беспилотник попал по грузовому автомобилю вблизи Вировки Белозерской ТГ - травмирован гражданский человек.

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По Мирнограду враг ударил из артиллерии - есть погибший и раненый. В Покровске из-за обстрелов ранены двое мирных жителей.



Константиновку оккупанты обстреляли артиллерией и дроном - повредили 6 частных домов.

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В Александровке из-за попадания БПЛА "Ланцет" поврежден магазин и 2 гражданских авто. В Андреевке FPV-дрон повредил гражданский автомобиль.



По Лозовому Лиманской ТГ войска РФ выпустили две ракеты из ЗРК "С-300" - разрушили два частных дома и три хозяйственных постройки. В результате артобстрелов в Озерном Лиманской ТГ разрушениям подверглись 30 частных домов.





Кроме того, сегодня ночью Россия ударила по Доброполью БПЛА "Молния-2" - ранен гражданский человек, повреждена железнодорожная инфраструктура.



Также под огонь попали Боково, Новодонецкое и Славянск, где повреждена больница.

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