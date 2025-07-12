Россияне активно штурмуют Новохатское на Донетчине, вражеская пехота доходит до западных окраин населенного пункта, - DeepState. ВИДЕО

Российские захватчики активно штурмуют село Новохатское Волновахского района Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый паблик DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что вражеская пехота противника уже доходит до западных окраин населенного пункта Новохатское.

Силы обороны Украины уничтожают штурмовые группы оккупантов, которые пытаются затянуться и накопиться в селе.

В DeepState добавляют, что пока пока невозможно остановить натиск врага. Оккупанты штурмуют также Мирное, Грушевское и Толстой.

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