Враг оккупировал Зирку в Донецкой области и Белогоровку в Луганской области, - DeepState
Российские захватчики оккупировали Зирку Донецкой области и Белогоровку Луганской области. Также враг имеет продвижение в Харьковской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
"Враг оккупировал Зирку (Волновахский район, Донецкая область) и Белогоровку (Северодонецкий район, Луганская область), а также продвинулся возле Радьковки (Купянский район, Харьковская область), Новоторецкого (Покровский район, Донецкая область), Коптевого (Покровский район, Донецкая область) и в Комаре (Волновахский район, Донецкая область)", - говорится в сообщении.
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Мабуть, і Рнбоу із секретарем, геть усе, уже на передовій, допомагає ВОЛОНТЕРАМ, забезпечувати Захисників України!!??
Шмигаль, мабуть, теж, з члЄНАМИ, зачитаються Регламентом КМУ?? Цікава брошура щодо кругової, особистої безвідповідальності, отих чЛЄНІв!! Винні лише Держсекретарі КМУ та ЦОВВ, що таке НЕДОЛУГЕ, подають їм на підписи, за регламентом КМУ??
по дорозі забиваючи кувалдою співгромадян((