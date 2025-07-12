РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8060 посетителей онлайн
Новости Обновленные карты DeepState
1 702 9

Враг оккупировал Зирку в Донецкой области и Белогоровку в Луганской области, - DeepState

Российские захватчики оккупировали Зирку Донецкой области и Белогоровку Луганской области. Также враг имеет продвижение в Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Враг оккупировал Зирку (Волновахский район, Донецкая область) и Белогоровку (Северодонецкий район, Луганская область), а также продвинулся возле Радьковки (Купянский район, Харьковская область), Новоторецкого (Покровский район, Донецкая область), Коптевого (Покровский район, Донецкая область) и в Комаре (Волновахский район, Донецкая область)", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг оккупировал Ялту на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ

Карта DeepState
Карта DeepState
Карта DeepState
Карта DeepState
Карта DeepState
Карта DeepState

Автор: 

Донецкая область (10218) Луганская область (6523) Харьковская область (1256) Волновахский район (312) Покровский район (755) Северодонецкий район (16) Купянский район (290) Зирка (2) Новоторецкое (2) Коптево (2) Комар (13) Белогоровка (5)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Білогорівка - це випалена земля, на якій нічого та нікого вже НЕ буде(((((
показать весь комментарий
12.07.2025 11:21 Ответить
Дивно, що пересидент, «НЕЗЛАМНО» не проводить, отих сидінь СТАВКИ??
Мабуть, і Рнбоу із секретарем, геть усе, уже на передовій, допомагає ВОЛОНТЕРАМ, забезпечувати Захисників України!!??
Шмигаль, мабуть, теж, з члЄНАМИ, зачитаються Регламентом КМУ?? Цікава брошура щодо кругової, особистої безвідповідальності, отих чЛЄНІв!! Винні лише Держсекретарі КМУ та ЦОВВ, що таке НЕДОЛУГЕ, подають їм на підписи, за регламентом КМУ??
показать весь комментарий
12.07.2025 11:27 Ответить
Лучшая военная тактика в мире это "дать деру"."сделать ноги""ретироваться".
показать весь комментарий
12.07.2025 11:38 Ответить
Нет лучшая тактика в мире это стоять до конца и остаться и без армии и без земель
показать весь комментарий
12.07.2025 11:47 Ответить
Ніт! Краще прямо до Гулагу,
по дорозі забиваючи кувалдою співгромадян((
показать весь комментарий
12.07.2025 12:00 Ответить
Продовжувати пи**іти і писати на кацапському "нарЭчийе" -це теж тактика болотних гнид..
показать весь комментарий
12.07.2025 12:08 Ответить
Потужно
показать весь комментарий
12.07.2025 11:59 Ответить
А що про ці свої успіхи розкаже нам верховний головнокомандуючий?
показать весь комментарий
12.07.2025 12:24 Ответить
Згубна для рашистів долина:

показать весь комментарий
12.07.2025 12:29 Ответить
 
 