Враг оккупировал Зирку в Донецкой области и Белогоровку в Луганской области, - DeepState

Российские захватчики оккупировали Зирку Донецкой области и Белогоровку Луганской области. Также враг имеет продвижение в Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Враг оккупировал Зирку (Волновахский район, Донецкая область) и Белогоровку (Северодонецкий район, Луганская область), а также продвинулся возле Радьковки (Купянский район, Харьковская область), Новоторецкого (Покровский район, Донецкая область), Коптевого (Покровский район, Донецкая область) и в Комаре (Волновахский район, Донецкая область)", - говорится в сообщении.

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