УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8060 відвідувачів онлайн
Новини Оновлені карти DeepState
1 719 9

Ворог окупував Зірку на Донеччині та Білогорівку на Луганщині, - DeepState

Російські загарбники окупували  Зірку Донецької області та Білогорівку Луганської області. Також ворог має просування у Харківщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Ворог окупував Зірку (Волноваський район, Донецька область) та Білогорівку (Сіверськодонецький район, Луганська область), а також просунувся біля Радьківки (Куп’янський район, Харківська область), Новоторецького (Покровський район, Донецька область), Коптєвого (Покровський район, Донецька область) та у Комарі (Волноваський район, Донецька область)", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог окупував Ялту на Донеччині, - DeepState. МАПИ

Карта DeepState
Карта DeepState
Карта DeepState
Карта DeepState
Карта DeepState
Карта DeepState

Автор: 

Донецька область (9036) Луганська область (4906) Харківська область (1271) Волноваський район (313) Покровський район (764) Сіверськодонецький район (17) Куп’янський район (289) Зірка (2) Новоторецьке (2) Коптєве (3) Комар (12) Білогорівка (6)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Білогорівка - це випалена земля, на якій нічого та нікого вже НЕ буде(((((
показати весь коментар
12.07.2025 11:21 Відповісти
Дивно, що пересидент, «НЕЗЛАМНО» не проводить, отих сидінь СТАВКИ??
Мабуть, і Рнбоу із секретарем, геть усе, уже на передовій, допомагає ВОЛОНТЕРАМ, забезпечувати Захисників України!!??
Шмигаль, мабуть, теж, з члЄНАМИ, зачитаються Регламентом КМУ?? Цікава брошура щодо кругової, особистої безвідповідальності, отих чЛЄНІв!! Винні лише Держсекретарі КМУ та ЦОВВ, що таке НЕДОЛУГЕ, подають їм на підписи, за регламентом КМУ??
показати весь коментар
12.07.2025 11:27 Відповісти
Лучшая военная тактика в мире это "дать деру"."сделать ноги""ретироваться".
показати весь коментар
12.07.2025 11:38 Відповісти
Нет лучшая тактика в мире это стоять до конца и остаться и без армии и без земель
показати весь коментар
12.07.2025 11:47 Відповісти
Ніт! Краще прямо до Гулагу,
по дорозі забиваючи кувалдою співгромадян((
показати весь коментар
12.07.2025 12:00 Відповісти
Продовжувати пи**іти і писати на кацапському "нарЭчийе" -це теж тактика болотних гнид..
показати весь коментар
12.07.2025 12:08 Відповісти
Потужно
показати весь коментар
12.07.2025 11:59 Відповісти
А що про ці свої успіхи розкаже нам верховний головнокомандуючий?
показати весь коментар
12.07.2025 12:24 Відповісти
Згубна для рашистів долина:

показати весь коментар
12.07.2025 12:29 Відповісти
 
 