Ворог окупував Зірку на Донеччині та Білогорівку на Луганщині, - DeepState

Російські загарбники окупували Зірку Донецької області та Білогорівку Луганської області. Також ворог має просування у Харківщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Ворог окупував Зірку (Волноваський район, Донецька область) та Білогорівку (Сіверськодонецький район, Луганська область), а також просунувся біля Радьківки (Куп’янський район, Харківська область), Новоторецького (Покровський район, Донецька область), Коптєвого (Покровський район, Донецька область) та у Комарі (Волноваський район, Донецька область)", - йдеться в повідомленні.

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