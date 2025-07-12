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Ворог окупував Зірку на Донеччині та Білогорівку на Луганщині, - DeepState
Російські загарбники окупували Зірку Донецької області та Білогорівку Луганської області. Також ворог має просування у Харківщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
"Ворог окупував Зірку (Волноваський район, Донецька область) та Білогорівку (Сіверськодонецький район, Луганська область), а також просунувся біля Радьківки (Куп’янський район, Харківська область), Новоторецького (Покровський район, Донецька область), Коптєвого (Покровський район, Донецька область) та у Комарі (Волноваський район, Донецька область)", - йдеться в повідомленні.
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Мабуть, і Рнбоу із секретарем, геть усе, уже на передовій, допомагає ВОЛОНТЕРАМ, забезпечувати Захисників України!!??
Шмигаль, мабуть, теж, з члЄНАМИ, зачитаються Регламентом КМУ?? Цікава брошура щодо кругової, особистої безвідповідальності, отих чЛЄНІв!! Винні лише Держсекретарі КМУ та ЦОВВ, що таке НЕДОЛУГЕ, подають їм на підписи, за регламентом КМУ??
по дорозі забиваючи кувалдою співгромадян((